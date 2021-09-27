Залужный о задолженности перед военными: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны, что все будет выплачено"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ближайшее время погасят все задолженности перед военнослужащими ВСУ по одноразовым выплатам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".
По его словам, на прошлой неделе министр обороны проводил совещание по этому поводу: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено".
"По той информации, которая у меня есть, приостановлены выплаты были опять же в связи с тем, что выделили средств меньше. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет об одноразовых выплатах, которые действительно обязательны. Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно. Стали выплачивать. Деньги теперь пошли на оплату июля месяца", – рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html
паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році
Слава Литві !
Дякуємо !
ЗЕ-банду геть !
*** напомнило:
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.
- Врать буду.
Буквально на днях, сам факт наличия долгов назвали враньем!
А теперь оказывается, "долги будут выплачены"!
Чего только не услышишь в городе Иершалаиме...
Цікаво, а який сьогодні настрій у того Хто Сидить В Опі?
Привітав Порошенка чи не?
https://www.youtube.com/watch?v=oDhavuRJReI
Третій рік все в майбутньому часі, для всіх українців, і лише для "слуг урода" в теперішньому. Грабують прямо зараз, в турборежимі.
І не випадково військовим заборгували. Це навмисне влада робить.
Коментують всі і все. Ті кому можна і ті, хто ні носом , ні рилом до цієї галузі. Коментують, як завгодно. Створюють керований хаос, як фуйло веліло.
А коментар пана генерала, лише засвідчує факт того, що людина, профі в своїй галузі, може бути абсолютно наївним у спілкуванні з зеленськими маніпуляторами, колаборантами, аферистами і кидалами.
500 тыс. новых рабочих мест
1 млрд. деревьев
Рост ВВП Украины на 40%
Снижение тарифов ЖКХ
детям - дачу, себе - велосипед
Кому и что еще пообещать?
А коли збираються збільшувати військовим зарплатню???
Не ментам, прокурорським чи ДБР, а ВІЙСЬКОВИМ???