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долг (1143) задолженность (220) Залужный (571)

Залужный о задолженности перед военными: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны, что все будет выплачено"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Залужный о задолженности перед военными:

В ближайшее время погасят все задолженности перед военнослужащими ВСУ по одноразовым выплатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на прошлой неделе министр обороны проводил совещание по этому поводу: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено".

"По той информации, которая у меня есть, приостановлены выплаты были опять же в связи с тем, что выделили средств меньше. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет об одноразовых выплатах, которые действительно обязательны. Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно. Стали выплачивать. Деньги теперь пошли на оплату июля месяца", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк, - Шмыгаль

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
Государство це Бубачка, а він оманський брехун.
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26.09.2021 13:44
+10
Литва планує БЕЗКОШТОВНО (!!!) передати українській армії військову амуніцію вартістю понад 677 тис євро.

У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html

паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році

Слава Литві !
Дякуємо !
ЗЕ-банду геть !
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26.09.2021 14:36
+9
Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно - цитата

*** напомнило:
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.

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26.09.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
Государство це Бубачка, а він оманський брехун.
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26.09.2021 13:44 Ответить
ну, да, транш отримали. Але на всіх не вистачить. Он, у Юзика як хрюряха... А у стефанчуків? - чуть менше, але їх двоє...
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26.09.2021 13:46 Ответить
Литва планує БЕЗКОШТОВНО (!!!) передати українській армії військову амуніцію вартістю понад 677 тис євро.

У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html

паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році

Слава Литві !
Дякуємо !
ЗЕ-банду геть !
показать весь комментарий
26.09.2021 14:36 Ответить
Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно - цитата

*** напомнило:
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.

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26.09.2021 13:51 Ответить
Ну а кого ж перевіряти? Не корупціонерів же з бізнеспартнерами.
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26.09.2021 14:07 Ответить
Авторы этого фарса сидят в офисе Зе. Просто Зеленский, Ермак и Ко думают, что их лехторат и эту брехню про "покушение" схавает
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26.09.2021 15:34 Ответить
Это как? шо за херня()?
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26.09.2021 14:01 Ответить
Главная отличительная особенность современных Зе-методов манипуляции сознанием масс: - политтехнологиический примитивизм. Какие массы-такие и политтехнологии.Что глотают, тем и кормят.


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26.09.2021 14:01 Ответить
Именно так, но это не смешно.... Уровень народа даже ниже, чем во времена Янукевича. Сейчас откровенно мочаться в оченята "мудрому", "мудрый" утирается и продолжает славословить. А шо будет дальше? Докатимся, что Игорь Валерьич и Ринат Леонидыч будут показывать по телевизору фото в тельняшке и "мудрый" за фото голосовать будет?
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27.09.2021 10:47 Ответить
что за *уйня?! почему эти задолженности возникают? почему не платят вовремя? Что б потом красиво обещать ?
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26.09.2021 14:01 Ответить
Элеменетарно Ватсон, из-за заверений.
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26.09.2021 14:33 Ответить
А позавчера, квартальный ******* шмыгаль сказал, что никаких долгов перед военными у кабмина нет. Опять скотина *******!
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26.09.2021 14:02 Ответить
Такому министру место в отставке. Ему плевать на солдат.
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26.09.2021 14:02 Ответить
Ну надо же, оказывается задолженности есть, а Шмыгаль так втирал, что ее нет, так втирал
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26.09.2021 14:03 Ответить
Ну так и спецоперации против "вагнеровцев" больше года "нет и не было и все это бред".
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26.09.2021 14:07 Ответить
ЗЕлёные убоюдки
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26.09.2021 14:07 Ответить
- Как вы будете действовать если не будете справляться?

- Врать буду.
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26.09.2021 14:08 Ответить
"Нет никаких "государственных денег", есть только деньги налогоплательщиков." Маргарет Тетчер
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26.09.2021 14:11 Ответить
Да?
Буквально на днях, сам факт наличия долгов назвали враньем!
А теперь оказывается, "долги будут выплачены"!
Чего только не услышишь в городе Иершалаиме...
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26.09.2021 14:11 Ответить
Порох, с Днем Рождения тебя. Здоровья и мудрости. Порох FOREVER, несмотря ни на что.
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26.09.2021 14:11 Ответить
Ukraine DIY@Vlad_Underwood



Цікаво, а який сьогодні настрій у того Хто Сидить В Опі?
Привітав Порошенка чи не?
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26.09.2021 14:16 Ответить
Самая большая кость в горле Путлера

https://www.youtube.com/watch?v=oDhavuRJReI
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26.09.2021 14:27 Ответить
То у них задолженностей нет, то уже готовы погасить несуществующую задолженность. Клоуны.
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26.09.2021 14:17 Ответить
ага, на 50 авт кортежу, 200 охоронців і 300 "тайняків"...
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26.09.2021 14:21 Ответить
Вперше, з 2014 року хлопцям не виплатили гроші, на фоні стрімкого зростання цін, і ЗНОВУ годують обіСцянками.
Третій рік все в майбутньому часі, для всіх українців, і лише для "слуг урода" в теперішньому. Грабують прямо зараз, в турборежимі.
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26.09.2021 14:24 Ответить
Вони повинні отримувати першими, альо зєлайно!
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26.09.2021 14:30 Ответить
Это если бы был главнокомандующий, а не лайнокомандующий.
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26.09.2021 14:34 Ответить
он - видосиков начальник и зашкваров командир
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26.09.2021 15:30 Ответить
Але яка ж це ганьба....
І не випадково військовим заборгували. Це навмисне влада робить.
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26.09.2021 14:53 Ответить
А от шмигаль казав що ніякого боргу немає.
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26.09.2021 15:42 Ответить
Це політика плісняви.
Коментують всі і все. Ті кому можна і ті, хто ні носом , ні рилом до цієї галузі. Коментують, як завгодно. Створюють керований хаос, як фуйло веліло.
А коментар пана генерала, лише засвідчує факт того, що людина, профі в своїй галузі, може бути абсолютно наївним у спілкуванні з зеленськими маніпуляторами, колаборантами, аферистами і кидалами.
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27.09.2021 13:03 Ответить
Опять обман, был в отпуске с 5 января, отпускных нет до сих пор
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26.09.2021 15:00 Ответить
зарплата учителей 4000 $
500 тыс. новых рабочих мест
1 млрд. деревьев
Рост ВВП Украины на 40%
Снижение тарифов ЖКХ
детям - дачу, себе - велосипед
Кому и что еще пообещать?
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26.09.2021 15:29 Ответить
Никогда проблемы в государсте не решает та власть ,которая их создает
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26.09.2021 15:54 Ответить
А депутани, уряд, бубочка вчасно зарплатню отримували, відпускні, добові на відрядження, оздоровчі, знижки на отримання путівок???
А коли збираються збільшувати військовим зарплатню???
Не ментам, прокурорським чи ДБР, а ВІЙСЬКОВИМ???
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26.09.2021 16:16 Ответить
Так хтось там з зелених недавно казав, що заборгованість війковим то фейк! Невже знов збрехали
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26.09.2021 16:23 Ответить
У моего знакомого в его части оздоровительные получили те кто еще в ЯНВАРЕ был в отпуске (и то не все) о чем тут еще говорить... какой июль... наверно в командованиях может и июль но не в частях... вот так
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26.09.2021 16:34 Ответить
Задолженностей перед военными у нас нет и быть не может, - премьер-министр Шмыгаль. ВИДЕО
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26.09.2021 16:56 Ответить
Как Так? Война на Востоке Украины, а военные не получают деньги! Как Так?
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26.09.2021 18:01 Ответить
Денех ны вэлыке к радивництво и кортежи с ГБР всегда хватает, с избытком заложено...
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27.09.2021 10:40 Ответить
Слава Богу, что зеля не взял под личный контроль....Это оставляет шанс....
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27.09.2021 11:00 Ответить
Так була заборгованість чи ні????? Вибрали владу брехунів і голубих.
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27.09.2021 11:11 Ответить
Наконец-то вменяемый главком, который однозначно лучше чем все попередники.
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27.09.2021 11:35 Ответить
Чим всі, це хто? Хомчак?
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27.09.2021 13:04 Ответить
В последнее время складывается впечатление, что специально создаются условия для оттока кадров из ЗСУ(дополнительные выплаты, отпуска, длительность рабочего дня и пр.) осталось только задерживать з/п месяца эдак на три-четыре... Там и так проблема укомплектования стоит остро, и очередей на контракт даже в бинокль не наблюдается. В этот художественный свист уже мало кто поверит...
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27.09.2021 12:51 Ответить
Обман, в марте и мае люди ещё отгуляли но не получили. Херню хватит писать, сначала спросите у смертных людей
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27.09.2021 17:53 Ответить
Зато шоу биз процветает. И едут с рашки всякие моргены, ********, проститутки московские. Цензор в таком государстве не остаётся не матерных слов. щеленский это гнусный, брехливый подонок.
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27.09.2021 18:21 Ответить
 
 