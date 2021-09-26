Топ-менеджера времен Януковича Кузяру экстрадировали в Украину и арестовали, так как он свидетель по делу Медведчука, - СМИ

Советник экс-министра энергетики Украины во времена Януковича Сергей Кузяра был экстрадирован в Украину и впоследствии арестован по причине того, что он проходит как свидетель по делу нардепа от ОПЗЖ кума Путина Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на источники в Офисе генерального прокурора Украины.

Известно, что Кузяра ранее был исполнительным директором депутата от ОПЗЖ по делам, информация о которых стала известна после публикации "пленок Медведчука". В частности, речь идет о таких эпизодах начиная с 2014 года:

- Медведчук обсуждал с бывшим помощником президента РФ Вячеславом Сурковым закупку Украиной тока в РФ, а также поставку электроэнергии во временно оккупированный Крым.

- Кроме того, Медведчук договаривался о закупке угля у боевиков, захвативших часть Донецкой и Луганской областей. Он активно лоббировал этот вопрос в украинском правительстве, параллельно общаясь с руководством РФ.

- Согласно информации на "пленках", накануне официальных газовых переговоров в октябре 2014 года Медведчук мог встречаться в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, а в Москве – с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и профильным министром Александром Новаком, чтобы обсудить детали контракта.

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По данным СМИ, Кузяра может быть причастен к нелегальному вывозу угля из территории самопровозглашенных террористических "Л/ДНР" как "связной". Предварительно, одна из ключевых ролей в схеме также у бизнесмена Николая Воробья, а вот куратором в медиа называют Медведчука.

Одной из задач Кузяры якобы было обналичивание денег за антрацит и передача средств на оккупированные территории.

Сообщается, что в последнее время Сергей Кузяра проживал в Украине, однако когда узнал, что его хотят допросить по делу Медведчука, сбежал в Турцию. Оттуда он планировал перебраться в Россию. Однако это ему не удалось – Кузяру экстрадировали на родину благодаря сотрудничеству украинских и турецких правоохранительных органов. После чего арестовали с залогом в 500 млн гривен.

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В те времена, когда Виктор Янукович был президентом Украины, Кузяра занимал должность советника министра энергетики и угольной промышленности.

До 2011 года он работал в угольной компании Игоря Гуменюка "Инвестиции и развитие", а также был менеджером в его "АРС-Холдинг", который Гуменюк позже продал Ринату Ахметову.

После этого Сергей Кузяра начал работать на сына Януковича Александра. Он был одним из топ-менеджеров его предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр" и МАКО-холдинг.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.