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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) Кузяра Сергей (6)

Топ-менеджера времен Януковича Кузяру экстрадировали в Украину и арестовали, так как он свидетель по делу Медведчука, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Топ-менеджера времен Януковича Кузяру экстрадировали в Украину и арестовали, так как он свидетель по делу Медведчука, - СМИ

Советник экс-министра энергетики Украины во времена Януковича Сергей Кузяра был экстрадирован в Украину и впоследствии арестован по причине того, что он проходит как свидетель по делу нардепа от ОПЗЖ кума Путина Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на источники в Офисе генерального прокурора Украины.

Известно, что Кузяра ранее был исполнительным директором депутата от ОПЗЖ по делам, информация о которых стала известна после публикации "пленок Медведчука". В частности, речь идет о таких эпизодах начиная с 2014 года:

- Медведчук обсуждал с бывшим помощником президента РФ Вячеславом Сурковым закупку Украиной тока в РФ, а также поставку электроэнергии во временно оккупированный Крым.

- Кроме того, Медведчук договаривался о закупке угля у боевиков, захвативших часть Донецкой и Луганской областей. Он активно лоббировал этот вопрос в украинском правительстве, параллельно общаясь с руководством РФ.

- Согласно информации на "пленках", накануне официальных газовых переговоров в октябре 2014 года Медведчук мог встречаться в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, а в Москве – с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и профильным министром Александром Новаком, чтобы обсудить детали контракта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд обратился к СБУ за дополнительными разъяснениями по делу о закрытии каналов Медведчука

По данным СМИ, Кузяра может быть причастен к нелегальному вывозу угля из территории самопровозглашенных террористических "Л/ДНР" как "связной". Предварительно, одна из ключевых ролей в схеме также у бизнесмена Николая Воробья, а вот куратором в медиа называют Медведчука.

Одной из задач Кузяры якобы было обналичивание денег за антрацит и передача средств на оккупированные территории.

Сообщается, что в последнее время Сергей Кузяра проживал в Украине, однако когда узнал, что его хотят допросить по делу Медведчука, сбежал в Турцию. Оттуда он планировал перебраться в Россию. Однако это ему не удалось – Кузяру экстрадировали на родину благодаря сотрудничеству украинских и турецких правоохранительных органов. После чего арестовали с залогом в 500 млн гривен.

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В те времена, когда Виктор Янукович был президентом Украины, Кузяра занимал должность советника министра энергетики и угольной промышленности.

До 2011 года он работал в угольной компании Игоря Гуменюка "Инвестиции и развитие", а также был менеджером в его "АРС-Холдинг", который Гуменюк позже продал Ринату Ахметову.

После этого Сергей Кузяра начал работать на сына Януковича Александра. Он был одним из топ-менеджеров его предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр" и МАКО-холдинг.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
Судя по тексту - у нас принято арестовывать свидетелей?
Фигня полная.
Наверное подельник.
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26.09.2021 14:36
+6
скоро отпустят и станет 26 советником дЕрьмака как киздить деньги
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26.09.2021 14:46
+6
А шо, так можно было? А при крыголаме его ни кто и не искал и бабло банды овоща попереводили хозяевам, да и не посадили ни одного рыга...
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26.09.2021 14:54
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Папаша этого типа тоже был шышкой.В советские времена был генеральным директором макеевуголь. На кладбище на буросовском кладбище ему целую часовню с колоколом поставили.Только с собой ничего в могилу не забрал.Сынок по его стопам пошел.
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26.09.2021 14:31 Ответить
Ну если с залогом...то значит не арестовали...
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26.09.2021 14:31 Ответить
Судя по тексту - у нас принято арестовывать свидетелей?
Фигня полная.
Наверное подельник.
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26.09.2021 14:36 Ответить
Читати вмієш ?
Там і так є за що садити !
Але ..., якщо він піде на "співпрацю зі слідством" та здасть "старших" - буде просто свідком
І так не тільки у нас - така практика по усьому світу .
А турки таки молодці !
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26.09.2021 20:43 Ответить
В Україні свідків арештовують?
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26.09.2021 14:39 Ответить
а кузяру то за что? если он простой свидетель чего экстрадировать и арестовывать?
а если не простой....да и не свидетель... то не фиг морочить людям голову...
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26.09.2021 14:39 Ответить
спасибо туркам !
с кацами не церемонятся !
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26.09.2021 14:41 Ответить
скоро отпустят и станет 26 советником дЕрьмака как киздить деньги
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26.09.2021 14:46 Ответить
та це не кузяра, а волчара позорная. тока без клыков
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26.09.2021 14:49 Ответить
Тень на плетень наводят. Надо же чтобы бульбы во все стороны летели. Главное пиар! Если арестовали, то за что-то другое.
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26.09.2021 14:51 Ответить
А шо, так можно было? А при крыголаме его ни кто и не искал и бабло банды овоща попереводили хозяевам, да и не посадили ни одного рыга...
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26.09.2021 14:54 Ответить
Конечно можно,отправить мертвечука домой,а пешек арестовывать -радуйся,зесрань)))
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26.09.2021 15:25 Ответить
Пешка.. Дасть свідчення.. І медведчук.. Разом з пацям барижним сядуть надовго
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26.09.2021 18:09 Ответить
Мечты тупой зесрани,которая привыкла жрать дерьмо)
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26.09.2021 18:12 Ответить
Ну тупий ти! Якщо Ти дебіл за 30 років незалежності не зміг вивчити мову.. То не потрібно судити інших по своєму інтелектуальному рівні
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26.09.2021 18:36 Ответить
Так що ж ти,зебіл,обрав такого дебіла в президенти,який даже за 42роки не вивчив українську -та досі її не знає)
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26.09.2021 18:59 Ответить
Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1. 19.06.20. Теперь Медведчук не будет бизнес-партнером олигарха Коломойского.
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26.09.2021 15:01 Ответить
А справится ли сам Коломойский ?
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26.09.2021 16:06 Ответить
Может надорваться. Жалко сиротинушку.
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26.09.2021 18:43 Ответить
Нет главное ,фигурант -спонсор терроризма дома сидит,а свидетелей арестовывают?со стороны сюр какой то))))
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26.09.2021 15:24 Ответить
До чого тут свідок..? Він бабки відмивав..
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26.09.2021 18:12 Ответить
А кум Медведчука Порошенко этого даже не знал -какой наивный и честный президент простой парень Петя
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26.09.2021 21:52 Ответить
 
 