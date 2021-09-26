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Новости Политика Украины
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Песков: Из-за позиции Киева контакты Зеленского и Путина пока невозможны, хотя по здравой логике они нужны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков: Из-за позиции Киева контакты Зеленского и Путина пока невозможны, хотя по здравой логике они нужны

Контакты между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным необходимы, однако из-за позиции Киева они пока невозможны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - сказал он .

По словам представителя Кремля, все упирается в то, что "работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик".

"Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - продолжил он.

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Песков пояснил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности и стремится заменить их чем-то еще. Кроме того, по его словам, Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.

Кроме того, заметил представитель Кремля, Киев пытается представить Россию стороной конфликта. "Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
Можемо послати зелю в москву лише з одною метою - щоб його позбутись.
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26.09.2021 15:00
+13
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26.09.2021 15:17
+12
...і москви заразом з ним
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26.09.2021 15:01
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Пан Зеленський автономно впорається.
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26.09.2021 14:59 Ответить
Можемо послати зелю в москву лише з одною метою - щоб його позбутись.
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26.09.2021 15:00 Ответить
...і москви заразом з ним
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26.09.2021 15:01 Ответить
тыльки перед цим тре його підзарядити у ЧАЄС...щоби вже точно його руйнівна скажена енергія бідоносця спрацювала... а то знову в око ***** гляне... і все...сдувся...
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26.09.2021 15:04 Ответить
или путин загнется во время встречи с зе.есть еще варианты-пожар как в Калифорнии снегопад как в Омане.ну на худой конец хотя бы дрожь как у Меркель
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26.09.2021 16:26 Ответить
Как удобно, что "позиция" путина ни к сути происходщего, ни к здравой логике не имеет отношения
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26.09.2021 15:01 Ответить
писькову пургу гнать, шо дурному с горы котиться !
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26.09.2021 15:01 Ответить
А в какой "позиции" он хочет, чтобы был Киев? Пускай продемонстрирует.
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26.09.2021 15:03 Ответить
Песков пургу чешет. Зато Жириновский, Толстой, Володин, Скобеева и прочая гниль давно все сказали, что хочет козлостан от Украины
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26.09.2021 15:11 Ответить
Ну да , это же Киевляне пришли и убили 15 тысяч украинцев.
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26.09.2021 15:05 Ответить
"Усы" и здравая логика ? Из той же оперы что Рагозин и космонавтика
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26.09.2021 15:05 Ответить
началось!
Афганское движение Талибан обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана. С соответствующим обвинением выступил и.о. замглавы кабинета министров Исламского эмирата Абдул Гани Барадар.

По словам Барадара, Таджикистан вмешивается в дела Афганистана и на это последует ответ.
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26.09.2021 15:08 Ответить
Срочно ихтамнетов ******** в Таджикистан!
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26.09.2021 15:11 Ответить
А они "войска *********) оттуда и не уходили.
201-я российская военная база, это бывшая 201-я мотострелковая Гатчинская дивизия
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26.09.2021 15:18 Ответить
россияне научили.
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26.09.2021 18:08 Ответить
письков ПНХ и ***** с собой прихвати!
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26.09.2021 15:08 Ответить
А мы здравую логику неприемлем (с)

Только жадность и реализация извращённых амбиций пи###енных в совковом детстстве.
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26.09.2021 15:09 Ответить
Иллюстрация к понятию "словоблудие".
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26.09.2021 15:09 Ответить
Контакты между Зеленским и Путиным необходимы .-Путин ищет замену Нетаньяхе. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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26.09.2021 15:11 Ответить
Майже правий. Українці благають Зеленського розповісти про те майбутнє, що він планує для України. А зась. Якісь немічні потуги по будівництву доріг і більше нічого. Молодь вже не бачить себе в Україні. Спонукаємо надію, що домовленість з Єгиптом по розвитку взаємного бізнесу запрацює. Але і це якось виглядає дуже примарно для нашого народу, а не олігархам. Ось якось так.
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26.09.2021 15:12 Ответить
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26.09.2021 15:17 Ответить
Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.
С этого места подробнее - что там Клоун наобещал?
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26.09.2021 15:22 Ответить
Какой Минск нахрен. Смотрим подборку видео Пушка и Пасечники перед выборами и во время выборов.
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26.09.2021 15:24 Ответить
По здоровой логике , Песков ты идиот вместе с ****** ,. До 14-го года у вас было под боком соседнее дружеское государство , а сейчас 80% Украинцев вас ненавидит
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26.09.2021 15:46 Ответить
Зеленский хорошо начал, пока не испугался рисовавших красные линии упорышей.
Будем смотреть, что будет дальше.
Скажу только одно, Москву своими понтами не переубедить играть по украинским правилам.
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26.09.2021 15:46 Ответить
А можно по подробней про хорошо начал? Рашка согласилась убраться нафиг за поребрик, вывести свои оккупационные войска из Украины?
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26.09.2021 17:46 Ответить
Шрек Баблокат Барадар он случайно не родственник бародая
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26.09.2021 15:52 Ответить
Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с выборами в рашистскую госсдуру , украинскими гражданами, которые получили рашистские паспорта (аусвайсы)
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26.09.2021 16:00 Ответить
москальских Ымперцев устраивает только одна позиция: лечь на спину, шире раздвинуть ноги и не только не возмущаться насилию, а изображать дикий восторг от визжать от "счастья"!
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26.09.2021 19:59 Ответить
когда Путлер здохнет, тогда контакты с ним перестанут вообще иметь смысл
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27.09.2021 00:39 Ответить
 
 