Песков: Из-за позиции Киева контакты Зеленского и Путина пока невозможны, хотя по здравой логике они нужны
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Контакты между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным необходимы, однако из-за позиции Киева они пока невозможны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - сказал он .
По словам представителя Кремля, все упирается в то, что "работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик".
"Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - продолжил он.
Песков пояснил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности и стремится заменить их чем-то еще. Кроме того, по его словам, Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.
Кроме того, заметил представитель Кремля, Киев пытается представить Россию стороной конфликта. "Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал пресс-секретарь Путина.
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