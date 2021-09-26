Закон об олигархах нужен для отвлечения внимания украинцев от коррупции с тарифами на газ, - Тимошенко
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что принятие нелепого закона об олигархах придумано властью, чтобы отвлечь внимание народа от проблемы тарифов на газ и коррупции в "Нафтогазе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"А я вам скажу, почему это делается. Это делается только для одной цели. 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Вы же не знаете об этом скандале, а его закрыли всеми этими громкими событиями. И все телевизионные каналы показывают эти громкие события, пустые абсолютно", - заявила Тимошенко.
Скандальное голосования за закон об олигархах, по словам Тимошенко, намеренно организовали, чтобы отвлечь внимание от заявлений топ-менеджера "Нафтогаза" о себестоимости украинского газа на уровне 1 грн/куб. м при продаже газа населению 7,99 грн/куб. м.
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Тимошенко отметила, что принятый Радой закон об олигархах абсолютно нерабочий и в ближайшее время будет отменен из-за грубого нарушения Конституции.
"Так как процедура была грубо нарушена теперь любой из депутатов собирает подписи и может обратиться в Конституционный суд. Железобетонное основание отменить за нарушение процедуры этот "антиолигархический" закон, как принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен", - отметила Тимошенко.
Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Майбутнє" и "Довіра", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении.
24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.
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"Це підтверджено рішенням міжнародного суду"? Про який суд та яке рішення ви судачите?
Столькгольмський арбітраж визнав, що пункти "Бери або плати" не ринкові і відмінив, хоч за ним в жоден рік не оплачували. Це по-перше.
І по-друге, арбітраж ВІДМІНИВ ціну газу у 485 дол./1000 куб. м за якою оплатили імпорт у 2013-2014 рр. і встановив ціну газу в цей час у 360 дол. відповідно формули.
Що ще ви можете видумати? Головне, що договір був підписаний відповідно міжнародних правил, який і розглядався у міжнародних інстанціях. За великими числами ДОГОВІР потраібно було ВИКОНУВАТИ владі України в 2010-2014 рр. Адже ціна газу за 2009 р. була в середньому 232 дол, проти підписаних умов Януковичем на 1 кв. 2009 р. в 360 дол. І в інші квартали того 2009 р. ціна газу відповідно формули ЗНИЖУВАЛАСЯ до 160 дол. Тому, що ціна нафти, а відповідно газойлю і мазуту ЗНИЖУВАЛИСЯ від 147 дол. в 2008 р.
До речі, ціну газойлю і мазуту вставляли у формулу через відповідність їх енергетичній цінності до газу і які мали вартість біля 90 % від нафти.
Дивні агітаційні випади і ТАК далекі від істини. Чи це все від кваліфікації партійної?
І це вже описано давно, розібрано до деталей і не варто нічого видумувати для КРАСНОГО слівця.
Коли вона була при владі - ціна на газ була помірною і адекватною для людей. Зараз свавілля(
При Тимошенко ціна на газ була реальною... а зараз завищена і це правда. Тільки окрім Юлі про це ніхто не каже.
Так поки ви говномути будете гавкать... Що баба Юля ти мабуть перша під цей закон попадаєш???? От сцу...а язиката- блондиночка губата....зтрухлявили прстітутки і пи ...раси минулих скликань...