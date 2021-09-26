Закон об олигархах нужен для отвлечения внимания украинцев от коррупции с тарифами на газ, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что принятие нелепого закона об олигархах придумано властью, чтобы отвлечь внимание народа от проблемы тарифов на газ и коррупции в "Нафтогазе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"А я вам скажу, почему это делается. Это делается только для одной цели. 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Вы же не знаете об этом скандале, а его закрыли всеми этими громкими событиями. И все телевизионные каналы показывают эти громкие события, пустые абсолютно", - заявила Тимошенко.

Скандальное голосования за закон об олигархах, по словам Тимошенко, намеренно организовали, чтобы отвлечь внимание от заявлений топ-менеджера "Нафтогаза" о себестоимости украинского газа на уровне 1 грн/куб. м при продаже газа населению 7,99 грн/куб. м.

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Тимошенко отметила, что принятый Радой закон об олигархах абсолютно нерабочий и в ближайшее время будет отменен из-за грубого нарушения Конституции.

"Так как процедура была грубо нарушена теперь любой из депутатов собирает подписи и может обратиться в Конституционный суд. Железобетонное основание отменить за нарушение процедуры этот "антиолигархический" закон, как принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен", - отметила Тимошенко.

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Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Майбутнє" и "Довіра", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.