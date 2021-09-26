Закон об олигархах дает Зеленскому и СНБО непредусмотренные законом полномочия, что является элементом узурпации власти, - Рябошапка
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Принятый Верховной Радой закон об олигархах никоим образом не увеличит поступления в бюджет, но при этом предоставит президенту Владимиру Зеленскому и подконтрольному ему СНБО непредусмотренные законом полномочия, что является элементом узурпации власти.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", такую оценку дал экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Если говорить о законе о деолигархизации, что он дает людям: я открыл объяснительную записку, там слова "люди" или "человек" вообще нет. Там есть о президенте, о его карманном органе, и об увеличении полномочий президента - это чисто логический вывод, зачем президенту такие полномочия", - сказал экс-генпрокурор, комментируя заявление экс-министра финансов Александра Данилюка о попытке узурпации власти действующим президентом.
Рябошапка отметил, что закон никоим образом не увеличит поступления в бюджет и не улучшит благополучие граждан.
Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Майбутнє" и "Довіра", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении.
24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.
Пожалуйста, подождите...
уж он то оттянется.....
правда, за ним целая толпа желающих будет стоять, как в известном фильме:
"Дайте хоч за горло потримати.... !"
по всім статтям !
після підписання закону має самоусунутись, або буде усунений народом !
нагадив - потовкти мордою
"Дружина
цезаряд'Єрмака - поза підозрою"
Всі ж знають, що вони змовились, і через Шефіра, який поставлений нянькою прикормлених олігархів, отримують гроші в конвертах.
Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. - https://newsua.one/news-politics/v-54739.html
"Я не те, що не підтримував "антиолігархічний" закон, я абсолютно свідомо й однозначно голосував червоною кнопкою "проти". І мені це робити було дуже просто, адже з першого дня, коли Володимир Зеленський озвучив свою специфічну законодавчу ініціативу у квітні 2021 року, я відразу публічно сказав, що це звучить як маячня. Це можна дуже довго юридично обґрунтовувати, але мені відразу було зрозуміло, що цей законодавчий продукт - це сплав криворізької школи КВК і криворізької школи права. Коли я почитав проєкт закону, який подали тільки у червні, тобто вони півтора місяця говорили про цю ініціативу, а тексту не було, я зрозумів, що мав рацію. Тому всі ці 6 місяців я не змінював свою позицію, на відміну від деяких колег", - зазначив Осадчук.
На думку нардепа, антиолігархічний закон з одного боку - комунікаційна річ, щоби піднімати рейтинги, а з іншого - інструмент для побудови нової олігархії в Україні.
"Ми це вже бачили в ******** історії наших сусідів. Володимир Путін, як тільки прийшов до влади в Росії, теж дуже весело боровся з російськими олігархами. До речі, успішно боровся: дехто з них загинув у Лондоні, дехто сидів у в'язниці. Але на місце старих олігархів прийшли нові, які зараз контролюють мільярди й мільярди доларів. Тому ця ініціатива Зеленського спрямована на те, щоби замилювати очі українців, заробляти собі рейтинги й розчищати дорогу для нових, майбутніх олігархів, серед яких довкола президента є багато охочих", - повідомив Андрій Осадчук.
чекаємо ЗЕльоного цирку !!!
Колишній очільник МЗС переконує, що ухвалений закон не вводить нічого з необхідного арсеналу для обмеження впливу олігархів: ні поліпшення судової системи, ні боротьби з корупцією, ні ефективної роботи регуляторних органів, ні корпоративного управління.
"Зверніть увагу, що саме цього хочуть від нас ЄС і НАТО. Подобається нам чи ні, але там сформувався чіткий консенсус, що без визначних досягнень у цих сферах, ми вперед у нашій європейській та євроатлантичній інтеграції не просунемося", - зазначає Клімкін
Дипломат переконаний, що для зовнішньої політики і для європейських прагнень України цей закон не працює.
"Для внутрішньої - можливо: в сенсі контролю над ЗМІ або "договорняків" з олігархами. І ця зворотна сторона закону скоро стане досить очевидною: як всередині, так і для наших західних партнерів. Тобто сенс цього закону - поставити істотну частину внутрішньої політики, так би мовити, на "ручник". І це теж буде віддаляти нас від ЄС і НАТО, які хочуть в Україні системних змін. А "ручник" ще ніколи ефективно не спрацював", - пояснив колишній міністр закордонних справ.
Він підкреслив, що попри ситуацію слід очікувати системних змін - від судової до регуляторної реформи.
"Адже інакше ми не станемо демократією західного типу. Залишимося "гібридом", де є вільні й чесні вибори, але немає верховенства права і розуміння, що без правил немає ефективного функціонування демократичної держави. Це майже автоматично означатиме, що ми залишимося поза ЄС і НАТО. Одномоментні або ситуативні рішення нам навряд чи допоможуть. Тому закон прийнятий, але до справжньої боротьби з олігархами він не має ніякого відношення: усе попереду", - додає дипломат.
*Виклад статті - в реадції сайту телеканалу "Прямий"
До того ж, жінка Рябошапки працює суддею у Франції і віла цілком законна
А про демократичні вибори при нинішній владі - запитайте виборів Франківшмни, де за допомогою поліцейських спецпідрозділів та свавілля ТВК протягли в ВР "слугу народу" Вирастюка
Уже заграничные СМИ смеются над законом про олигархов Зеленского. Аналитиков Немецкой Волны забавляет тот факт, что закон против себя поддержали Коломойский и другие олигархи. Ведь напрямую политические партии они не финансируют.
Європейська аудиторська палата у своєму звіті вважає, що за Зеленського Україна тоне у корупції та захоплена олігархами (політична корупція).
"ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як міждисциплінарний пріоритет; він спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи та громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів", - зазначають інспектори ЄС.
Наголошується, що ЄС давно знає про зв'язки між олігархами, високопоставленими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Однак реальної стратегії боротьби з великої корупцією поки немає.
"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включаючи відмивання грошей, розглядаються тільки на периферії. Проте, ЄС підтримав багато антикорупційних реформ і заходів в Україні", - додається у звіті.
"Не дивлячись на різноманітну підтримку, яку ЄС пропонує Україні, олігархи і корисливі інтереси продовжують підривати верховенство закону в Україні і загрожувати розвитку країни. Україні потрібна цілеспрямована та ефективна стратегія для боротьби з владою олігархів і зменшення захоплення держави. ЄС може зіграти набагато більш значну роль, ніж це було до цих пір ", - сказав Юхан Партс, відповідальний за звіт член Європейської аудиторської палати.