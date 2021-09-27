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Bellingcat (139) ЧВК Вагнера (1283)

Текстовое расследование Bellingcat по делу "вагнеровцев" выйдет не позже конца октября, - основатель группы Хиггинс

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Текстовое расследование Bellingcat по делу

Текстовое расследования команды Bellingcat по делу "вагнеровцев" должен быть обнародован не позднее конца октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам расследование по делу "вагнеровцев" завершено и в настоящее время находится на стадии написания.

"Из-за его сложности и количества доказательств, которые у нас есть, процесс написания занимает много времени, но мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября. Частично задержка была связана с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями, но мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели. Видео часть расследования выйдет в следующем году, но, учитывая задержки, я не хотел бы называть конкретную дату", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"
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Топ комментарии
+18
Вместо марта, конец октября... Да уж братцы, что-то вы слегка затянули, снизили накал и вызвали к себе некое недоверие, сори
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26.09.2021 16:25
+14
Як Грозев міг обіцяти вихід фільму у березні, якщо у березні він проводив зйомки у Києві?
Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
"Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
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26.09.2021 16:32
+13
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26.09.2021 16:27
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Вместо марта, конец октября... Да уж братцы, что-то вы слегка затянули, снизили накал и вызвали к себе некое недоверие, сори
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26.09.2021 16:25 Ответить
Як Грозев міг обіцяти вихід фільму у березні, якщо у березні він проводив зйомки у Києві?
Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
"Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
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26.09.2021 16:32 Ответить
В Гугле уже начали банить поиск? Или не все кнопки на клаве нажимаются? Начало марта ДОСЬЁМКА эпизодов в Украине, СУТКИ монтаж, за СУТКИ превьюха и выход на широкие экраны мониторов. Сегодня 26 СЕНТЯБРЯ, ПОЛГОДА тема мусолится с Сети САМИМИ УЧАСТНИКАМИ проекта. Так кто кому виноват?
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26.09.2021 16:50 Ответить
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 2021

Источник: Детектор Медиа со ссылкой на заявление Грозева, которое он сделал во время участия в мероприятии MezhyhiryaFest-2021

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал выход расследования о "вагнеровцах" в трех различных форматах, и добавил, что текстовый вариант материала будет обнародован в течение ближайшего месяца.
Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.

Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".

Больше деталей: Грозев также сказал, что команда расследователей обращалась к украинской власти, и безуспешно пыталась получить комментарии: "Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответы полгода. Но я считаю, что они сделали много положительных вещей, чтобы доказать, что эта история - ложная, что они не виноваты".
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26.09.2021 17:41 Ответить
Ложка хороша к обеду, а не в 5-ть утра разбудить и дать. Если ждёте ответа от украинской власти по полгода, зачем тогда вообще инфу о фильме давать? Сделайте наконец хоть одну версию и запускайте в эфир, а не трещите о 3-х версиях весь 2021-й. Если откладывать видос на годы, то интерес к теме снизится, а то и вообще забудется, это как с малазийским Боингом, вначале ажиотаж до небес, а сегодня мало кто помнит, что как раз и выгодно Рашке : затихарить и потом под ковром порешать
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26.09.2021 17:49 Ответить
А це штопаний фуфел, на який ви посилаєтесь. Навчіться користуватися інтернетом, щоб не виглядати зЕбілом. Хоча ... Ваше діло

"Фільм-розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК «Вагнер» орієнтовно вийде 5 квітня. Про це повідомив Дмитро Гордон під час розмови з журналістом Юрієм Бутусовим.

«За моїми даними, 15 березня мав з'явитися цей фільм. Відразу скажу, що цей фільм з'явиться 5 квітня, плюс-мінус кілька днів», - сказав він."
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26.09.2021 17:46 Ответить

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26.09.2021 17:08 Ответить
Але, Бездумная, тексты Беллингкета порвут твои

контексты, конспекты и дискурсы - мажь ваЗЕлином попу !
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26.09.2021 17:38 Ответить
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26.09.2021 16:27 Ответить








Стаття 111. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.



Кримінальний кодекс України Стаття 111. Державна зрада
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26.09.2021 17:42 Ответить
Бла-бла-бла... Бла-бла...
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26.09.2021 16:29 Ответить
В конце октября, значить в конце октября. Но вот интересно какого года...
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26.09.2021 16:29 Ответить
А куда спешить? Пока фильм готовится Зеля с холуями, дергаясь от незнания, наделали уже кучу ошибок. А наврали сколько, сами себя через время опровергая. Прямо загляденье.

Кокая операция?

Не было никакой операции.

Была, но не наша операция.

Была наша, но без привлечения Запада.

Была наша и с западными союзниками но ее никто не сливал

И т.д и т.п.
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26.09.2021 17:13 Ответить
конспекты (с ОПы),которые каждый раз поминает Бездумная, толстые, но глупые
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26.09.2021 17:40 Ответить
В тайге зимой балдоха светит, но не греет. Как черепаха, срок годами мой ползёт.
За 20 лет, я может быть, не постарею. А может раньше выйду, может повезёт? (с)
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26.09.2021 16:30 Ответить
Тех, кто спланировал для Зе линию защиты от вагнеровского зашквара должны быть им жестоко наказаны. В частности он должен лично расстрелять Подоляка и Безуглую в подвале на Банковой в присутствии Ермака и прочей шушеры из его ближайшего окружения. Только полный идиот или враг мог ему посоветовать вести себя так и говорить то, что было президентом и его слугами в этом плане сделано и сказано за год, прошедший после начала скандала. Ведь мог зразу сказать, что да было! Нашими спецслужбами была подготовлена блестящая операция по захвату преступников и убийц, но в последний момент, взвесив все за и против Я, ИМЕННО Я, дал приказ об ее отмене. Кто-то меня за это осудит, кто-то поймет. Рассудит история. Все участники подготовки операции будут представлены к гос.наградам. Но увы. Маемо те що маемо. И не отмыться теперь Зе до конца своей жизни, независимо от того, что там было на самом деле.
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26.09.2021 16:33 Ответить
та ему чихать на отмывание, как и всем пппередникам....
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26.09.2021 16:44 Ответить
Да? Ну а чем же сейчас занимается Безуглая с ее ТСК, ВСЯКИЕ ПОДОЛЯКИ И АРМИЯ БОТОВ НА ВСЕХ МЫСЛИМЫХ И НЕМЫСЛИМЫХ САЙТАХ?
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26.09.2021 16:55 Ответить
Новой главный тезис зеленой ботвы "они все одинаковые и одним миром мазанные"
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26.09.2021 17:54 Ответить
Это для быдлоты зеИУДА ПОЗОРНЫЙ , трус-уклонист -ворюга, остаётся ************ , а для здравомыслящих ,этот хрипатый нарик -. пособник ТЕРРОРИСТОВ!
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26.09.2021 18:09 Ответить
Йому вже баньку в Ростові готують для відмивання.
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26.09.2021 18:30 Ответить
Чучело, иди яйца полижи своему босу подоляку
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26.09.2021 16:42 Ответить
Він не ті бубєнчики нализує. Кадировські, совойвовськи, хутінські..
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26.09.2021 17:29 Ответить
Текстовое расследования команды Bellingcat по делу "вагнеровцев" должен быть обнародован не позднее конца октября ... 2031г
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26.09.2021 16:40 Ответить
Бигус снял бы такое раследование по заказу подоляка за два-три дня. Ведь какая разница, что в фильме, главное - виноват порошенко
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26.09.2021 16:50 Ответить
Тому він і не зняв, бо Порошенка не зміг туди пришити :с
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26.09.2021 17:30 Ответить
Ще не вечір. Уже звучало у Владіміра Ссанича, що це Порох хотів зганьбити Україну як Лука із посадкою літака. А мудрий Ссанич нас врятував
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26.09.2021 17:38 Ответить
Астановитесь! В охфисе главклоуна уже не знают какой придумать инфоповод, чтобы заглушить в сми резонанс от вагнергейта: уже и шоу с чаусом было, уже и под пули шафера пустили... Кто окажется следующей жертвой? Жена зелоха?!
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26.09.2021 16:42 Ответить
В запасі ще "смотрящий" по Кривому Рогу.
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26.09.2021 16:52 Ответить
Ви щас кого мали на увазі- Лєнку чи Андрюшу?
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26.09.2021 17:41 Ответить
Чомусь тягнуть "кота за хвіст". Мабуть слід чекати на 2024-й рік чи вічікують що ж "відмочить" ТСК Безуглої
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26.09.2021 16:46 Ответить
Британська розвідка ніякого відношення не має до клоунів кварталу95, тому впливати на белінгкет зелені папуаси ніяк не можуть. Скоріш навпаки: чим ближчий реліз - тим сильше обісраний памперс у зелоха
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26.09.2021 16:56 Ответить
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26.09.2021 17:11 Ответить
Очередной сериал типа записи Мельниченко, шума до хрена и больше, а результата ноль, сколько прошло времени после обещания опубликовать выводы? Ждите дальше и верти чуду.
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26.09.2021 17:13 Ответить
Сколько там зебилы мариновали ТСК?
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26.09.2021 18:00 Ответить
там переноси будуть і будуть...ТСК-то просто відволікти увагу...а от Белінг-там все реально та всерйоз...
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26.09.2021 22:14 Ответить
питання-політичне...тому й так довго...
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26.09.2021 22:15 Ответить
Та нормально билинг кет зєльоних дебілів троліт! Спостерігають... що ще ці обдовбані випускніки трускавецького готелю ще наригають з переляку
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26.09.2021 17:13 Ответить
может и в октябре.... только какого года?
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26.09.2021 17:20 Ответить
Очередной -надцатый перенос подрывает доверие к расследованию. Или заткнитесь и не обещайте какие либо сроки и просто молча делайте работу. А то как дебильный мальчик с криками,,волки,,
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26.09.2021 17:20 Ответить
Звичайний шантаж. Зебубу заставляють платити все більше і більше.
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26.09.2021 17:23 Ответить
Я вас поправил
Очередной -надцатый перенос создания ТСК, подрывает доверие к расследованию. Или заткнитесь и не обещайте какие либо сроки и просто молча делайте работу. А то как дебильный мальчик с криками,,волки,,
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26.09.2021 18:01 Ответить
А вас кто то просил ,,поправлять,,??
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26.09.2021 18:09 Ответить
Я помогаю безвозмездно, не благодари
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26.09.2021 18:21 Ответить
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26.09.2021 19:04 Ответить
Ну тогда и я поправлю-только полный олигофрен может иметь хоть каплю доверия к тск от осла и его воровливой команды предателей. Не благодари
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26.09.2021 20:34 Ответить
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26.09.2021 23:01 Ответить
Ну посмотрим как они этих сроков придержатся. Паузу более чем выдержали. Интрига зашкаливает. Народ ждет. С каждым переносом сроков доверие к расследователям будет падать, а интерес к вагнергейту остывать.
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26.09.2021 17:49 Ответить
Примерно как к ТСК, да? Дольше года мариновали
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26.09.2021 18:02 Ответить
Ну ТСК это власть по идее должна была организовать. В этом процессе они т.с. заинтересованные морды. Точнее совсем не заинтересованы его расследовать. А тут вроде бы все с точностью до наоборот.
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26.09.2021 18:55 Ответить
Грозев уж точно, никому ничего не должен. Собсно его подход правильный, в ожидании его расследования оттягивали создание ТСК до последнего, ведь непонятно сколько Грозеву известно.
Далее, Грозеву может быть выгодно дождаться выводов ТСК имени СН, расследующей обвинения против самой себя . В этом свете расследование Грозева против ТСК -
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26.09.2021 19:23 Ответить
Эта битва при длительном затягивании процесса ИМХО рискует превратиться в фарс.
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26.09.2021 19:38 Ответить
СН расследуют обвинения против СН. Это уже фарс
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26.09.2021 23:02 Ответить
Найсвіжіше інтервю Грозева на НВ : ОБІЦЯНО ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ! Що це за розводняк!
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26.09.2021 17:58 Ответить
А можно ссылочку на - "ОБІЦЯНО ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ" ? Ну позязя
Любите вы брехать.
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26.09.2021 18:07 Ответить
,,Найсвіжіше інтервю Грозева на НВ,, и так дали подсказку. Проблемы с пониманием текста? И да,может сначала посмотришь интервью ,прежде чем давать тупые оценки и суждения о которых никто не просит
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26.09.2021 20:38 Ответить
А можно ссылочку на - "ОБІЦЯНО ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ" ? Ну позязя
Любите вы брехать.
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26.09.2021 22:56 Ответить
«Текстове розслідування готове. Ми, найімовірніше, згодом його опублікуємо - у найближчі два тижні. А потім ми докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, це триватиме як мінімум шість місяців», - сказав Грозєв.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/koli-bellingcat-opublikuyut-rozsliduvannya-shchodo-vagnerivciv-ostanni-novini-50185180.html
23 вересня 2021 рік
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27.09.2021 00:41 Ответить
Опять ссылку попросит. Дело не в информации,дело скорее в понимании прочитанного у клиента
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27.09.2021 01:07 Ответить
Магдалена туповата от природы
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27.09.2021 01:08 Ответить
27-23=4 ДВА ТИЖНІ - 14 дней. И, замечу, Грозев не госслужащий, и не член СН, его материал - его условия. Вы туповаты генетически
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27.09.2021 11:10 Ответить
Неужели нашло,тупэнькэ???
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27.09.2021 13:47 Ответить
Вы вместо точки, запятую поставили. Но спасибо что подписались
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27.09.2021 14:01 Ответить
Точку ставить еще рано. Все самое интересное у вас,зебланов,еще впереди.
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27.09.2021 14:35 Ответить
Опять с ошибками пишете? В слове "нас", отсутствует буква "в"
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27.09.2021 14:44 Ответить
Ты сначала две буквы L добавь в свой ник.Потом будешь грамоте учить
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27.09.2021 14:52 Ответить
Хватит и одной - AnalToly
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27.09.2021 18:41 Ответить
Новость от 23 вересня, сегодня 27. И?
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27.09.2021 11:08 Ответить
Новость от 23 вересня, сегодня 27. И?
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27.09.2021 11:08 Ответить
Це вже навіть не смішно.
Ніяк з зеленими не сторгуються?
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26.09.2021 18:08 Ответить
Не ясно- це буде до фільми чи після?
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26.09.2021 18:09 Ответить
Надо отметить гуманизм
Bellingcat . Уж они намекают зе-рмаку ...намекают: ребята: колитесь сами - вам срок скостят...Нет. Хотят получить по полной. Ну что ж ... каждій сам (хером по роялю) кузнец своего срока...
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26.09.2021 18:10 Ответить
ОП і так опозорилося разом зі слугами в ТСК по вагнерівцям...далі-буде...
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26.09.2021 22:00 Ответить
Лохматять бабушку, лохматять, а зрада не получається )))
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26.09.2021 18:30 Ответить
в кінці жовтня дізнаємося...
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26.09.2021 22:01 Ответить
Ага. Вже фільма рік чекаємо )
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26.09.2021 22:06 Ответить
гадаю тут політичний момент...комусь дають шанс-але він його тупо не використовує...
чекаємо...бо резонанс буде ого-го...
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26.09.2021 22:10 Ответить
Буде пук в муку. Якби той резонанс мав бути, то вже б був давно.
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26.09.2021 22:12 Ответить
ще раз кажу-це політичне питання...бо розслідування може мати наслідки для України-а пуйлу нестабільність в країні якраз і потрібна...
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26.09.2021 22:17 Ответить
Головне - будьте свято переконані в істинності своїх міркувань. )
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26.09.2021 22:52 Ответить
Так чхав на всякі там розслідування .... резидент ЗЕбіл капітулянт. Йому )(уйло дав тверду гарантію на посаду кремлівського палацового кловуна. І до кінця життя солідне забезпечення в кривавих кремлівських срібняків для свого вірного Іуди.
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26.09.2021 19:27 Ответить
пані Меркель тому можливий доказ...
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26.09.2021 21:59 Ответить
той що???? Величному наріту все це пох...головне щоб побухати було і не платити ні за що...лохі все оплатять
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26.09.2021 20:48 Ответить
якщо нарешті те розлідування вийде-то "пакушение" на Шефіра буде просто " квіточками"...
хтось терміново покине Україну у "невідомому" напрямку...
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26.09.2021 21:57 Ответить
Так а какой смысл? Клоунская гнида уже призналась - можно начинать судебное производство:
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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26.09.2021 22:54 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/koli-bellingcat-opublikuyut-rozsliduvannya-shchodo-vagnerivciv-ostanni-novini-50185180.html


Було б круто ,якби б зелені мршаві мафіозники прислухалися до обіцянки на кінець жовтня, розслабилися... А виконана б була обіцянка Грозєва НВ- через два тижні. А це , з урахуванням дати його тнтервью 23 вересня, означає першау половнину жловтня...
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27.09.2021 00:49 Ответить
Этот болгарин гоняет порожняк около года,удивительно как ему самому не надоел этот спектакль погорелого театра.
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27.09.2021 10:36 Ответить
А мені здається, що Грозєв торгується. Це ж які бабки можна стягнути зі зрадників.
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27.09.2021 10:47 Ответить
Вряд ли Грозев торгуется...Обьясню, нет абсолютно никаких доказательств, но 20 лет опыта работы в медиасфере и просто здравый смысл подсказывают Горозев не журналист) Он им собственно никогда и не был, по легенде он медиабизнесмен более 10 лет работавший в РФ. Кроме того, британец, глава Белинкат , не больной параноик самоучка, как он сам говорит, а конечно разведчик. Офицеры не торгуются а выполняют задание руковоства, поэтому не в них причина, а в политике международной
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27.09.2021 14:21 Ответить
Версия имеет место, но смысл в том, что фильм не выйдет. А если выйдет, то с неизвестным концом
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28.09.2021 20:32 Ответить
CNN две недели назад выпустило свое расследование, оно есть в ютюбе. Все ясно и без Грозева. А учитывая связи Шефира с РФ по медиапроектам, он тоже мог настойчиво рекомендовать Зеле слить операцию.
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27.09.2021 11:46 Ответить
Никак по цене не договорятся походу.
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27.09.2021 13:05 Ответить
Короче ясно фильма не будут , ага на Оскар идет А стока было понтов . Уже пора снимать новый фильм , кто провалил премьеру фильма

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27.09.2021 13:24 Ответить
 
 