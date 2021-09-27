Текстовое расследование Bellingcat по делу "вагнеровцев" выйдет не позже конца октября, - основатель группы Хиггинс
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Текстовое расследования команды Bellingcat по делу "вагнеровцев" должен быть обнародован не позднее конца октября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.
По его словам расследование по делу "вагнеровцев" завершено и в настоящее время находится на стадии написания.
"Из-за его сложности и количества доказательств, которые у нас есть, процесс написания занимает много времени, но мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября. Частично задержка была связана с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями, но мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели. Видео часть расследования выйдет в следующем году, но, учитывая задержки, я не хотел бы называть конкретную дату", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
"Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
Источник: Детектор Медиа со ссылкой на заявление Грозева, которое он сделал во время участия в мероприятии MezhyhiryaFest-2021
Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал выход расследования о "вагнеровцах" в трех различных форматах, и добавил, что текстовый вариант материала будет обнародован в течение ближайшего месяца.
Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.
Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
Больше деталей: Грозев также сказал, что команда расследователей обращалась к украинской власти, и безуспешно пыталась получить комментарии: "Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответы полгода. Но я считаю, что они сделали много положительных вещей, чтобы доказать, что эта история - ложная, что они не виноваты".
"Фільм-розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК «Вагнер» орієнтовно вийде 5 квітня. Про це повідомив Дмитро Гордон під час розмови з журналістом Юрієм Бутусовим.
«За моїми даними, 15 березня мав з'явитися цей фільм. Відразу скажу, що цей фільм з'явиться 5 квітня, плюс-мінус кілька днів», - сказав він."
контексты, конспекты и дискурсы - мажь ваЗЕлином попу !
Стаття 111. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Кримінальний кодекс України Стаття 111. Державна зрада
Кокая операция?
Не было никакой операции.
Была, но не наша операция.
Была наша, но без привлечения Запада.
Была наша и с западными союзниками но ее никто не сливал
И т.д и т.п.
За 20 лет, я может быть, не постарею. А может раньше выйду, может повезёт? (с)
Очередной -надцатый перенос создания ТСК, подрывает доверие к расследованию. Или заткнитесь и не обещайте какие либо сроки и просто молча делайте работу. А то как дебильный мальчик с криками,,волки,,
Далее, Грозеву может быть выгодно дождаться выводов ТСК имени СН, расследующей обвинения против самой себя . В этом свете расследование Грозева против ТСК -
Любите вы брехать.
Любите вы брехать.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/koli-bellingcat-opublikuyut-rozsliduvannya-shchodo-vagnerivciv-ostanni-novini-50185180.html
23 вересня 2021 рік
Ніяк з зеленими не сторгуються?
Bellingcat . Уж они намекают зе-рмаку ...намекают: ребята: колитесь сами - вам срок скостят...Нет. Хотят получить по полной. Ну что ж ... каждій сам (хером по роялю) кузнец своего срока...
чекаємо...бо резонанс буде ого-го...
хтось терміново покине Україну у "невідомому" напрямку...
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Було б круто ,якби б зелені мршаві мафіозники прислухалися до обіцянки на кінець жовтня, розслабилися... А виконана б була обіцянка Грозєва НВ- через два тижні. А це , з урахуванням дати його тнтервью 23 вересня, означає першау половнину жловтня...