Российского шамана Габышева, который хотел "изгнать Путина", забрали на принудительное лечение
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В российском регионе Якутия шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для совершения "обряда изгнания Путина", отвезли на принудительное лечение в медицинское учреждение. Куда именно отправлен шаман, неизвестно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом проекту Радио Свобода сообщил адвокат Алексей Прянишников.
О том, что Габышев, который находился в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора.
Прянишников отметил, что шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованны.
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это Путина лечить надо....напряжением 10.000...
России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.
Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".
Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.
Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.
Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.
абзавидоваться жеж можно
И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
опять жеж диспетчер, механик, медик и начальник автопарка...где по вашему должны сидеть??? )))))
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