Российского шамана Габышева, который хотел "изгнать Путина", забрали на принудительное лечение

В российском регионе Якутия шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для совершения "обряда изгнания Путина", отвезли на принудительное лечение в медицинское учреждение. Куда именно отправлен шаман, неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом проекту Радио Свобода сообщил адвокат Алексей Прянишников.

О том, что Габышев, который находился в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора.

Прянишников отметил, что шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованны.

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