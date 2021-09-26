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Новости За рубежом
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Российского шамана Габышева, который хотел "изгнать Путина", забрали на принудительное лечение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российского шамана Габышева, который хотел

В российском регионе Якутия шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для совершения "обряда изгнания Путина", отвезли на принудительное лечение в медицинское учреждение. Куда именно отправлен шаман, неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом проекту Радио Свобода сообщил адвокат Алексей Прянишников.

О том, что Габышев, который находился в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора.

Прянишников отметил, что шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение
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Топ комментарии
+22
В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток



России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

абзавидоваться жеж можно
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26.09.2021 17:42
+13
Сильно легитимный кремлевский КГБист за 21 год у Корыта кого только не убивал....мантра такая...мочить в сорттире собственное быдло.... Сралин Джугашвили научил Швондеров Шариковых РАБссии очень умело....
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26.09.2021 17:11
+13
Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус

И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
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26.09.2021 17:55
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крепкий мужик .... держится.....
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26.09.2021 17:01 Ответить
стесняюсь спросить -а что лечить то будут- что Вова таки не Хлюло??!!
это Путина лечить надо....напряжением 10.000...
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26.09.2021 18:43 Ответить
Я ж казав,що це він оленів направив на пуйла і шойгу)))
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26.09.2021 18:59 Ответить
Там швидно "підлікують" що ніяких сумнівів не буде в його недієздатності, овоща зроблять.
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26.09.2021 17:03 Ответить
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26.09.2021 17:03 Ответить
Да шоб подавились...
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26.09.2021 17:13 Ответить
У нас давно вже перевалили, якщо перевести.
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26.09.2021 17:37 Ответить
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26.09.2021 18:16 Ответить
Какая разница между шаманом несущим пургу и теми кто боится его, кто суеверен, кто запроторил его в психушку? 21 век говорите?
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26.09.2021 17:06 Ответить
Сильно легитимный кремлевский КГБист за 21 год у Корыта кого только не убивал....мантра такая...мочить в сорттире собственное быдло.... Сралин Джугашвили научил Швондеров Шариковых РАБссии очень умело....
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26.09.2021 17:11 Ответить
Брат Шойгу... ну как такое можно.
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26.09.2021 17:19 Ответить
Все еще верят что путлера можно изгнать с помощью ритуалов?Дикие люди эти кацапы.
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26.09.2021 17:20 Ответить
Это путлер не то что суеверен, а параноидально боится любой угрозы. И обласканы им такие же шизофреники, из которых самые активные в его близком окружении и в бездуме (каламбурчик для Безуглой), а и остальное рабское население рашостана.
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26.09.2021 17:38 Ответить
та это ссущество - членовек-Путин, носит на руке красную нитку, о чем там говорить можно, если человек" ссытся от любого шороха, посмотрите как оно в Швейцарию приперлось - из самолета выходило по бронестеклом. В Австралию - - ***** пригнало "флот". Ничтожество, правда опасное
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26.09.2021 17:30 Ответить
В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток



России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

абзавидоваться жеж можно
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26.09.2021 17:42 Ответить
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26.09.2021 17:49 Ответить
Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус

И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
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26.09.2021 17:55 Ответить
и прослушать работу по расшлаковке )))) чужого организма ))))
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26.09.2021 18:03 Ответить
Водії маршруток чекають на автобус?
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26.09.2021 18:39 Ответить
а как же... ну не пешком же идти домой в конце смены ))))
опять жеж диспетчер, механик, медик и начальник автопарка...где по вашему должны сидеть??? )))))
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26.09.2021 18:54 Ответить
Так торжественно туалеты и полоскалки открывать -это же национальная традиция у кацапов! Пздц как еще духовой оркестр при этом не играл-загадка... Это у нормальных людей туалет это норма жизни. А у расиянцев-всегда празник!
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26.09.2021 18:47 Ответить
Урочисто відкривати туалети, то як заразна хвороба серед безголових бюрократів. В Києвському Державному Університеті телекомунікацій було те ж саме, навіть їх ректор біля вбиральні патетично вірші читав. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=uRyqHkFkCBo&t=3s
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26.09.2021 19:16 Ответить
одне можу додати у виправдання - український тубзік хоча б у будівлі і схожий на європейський...)))
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26.09.2021 19:23 Ответить
а зимой умывальник будут заправлять боярой.
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26.09.2021 20:29 Ответить
антифризом или стекломоем )))
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26.09.2021 21:09 Ответить
Рекламний слоган: " Посрал - и в дорогу"
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26.09.2021 21:17 Ответить
💯
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26.09.2021 17:50 Ответить
нацистская рассея должна быть повержена
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26.09.2021 20:18 Ответить
Фуйло злякалос Олександра Габишева настільки, що вирішило його ще й заколоти.
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26.09.2021 17:59 Ответить
А ведь был один из немногих здравомыслящих. Жаль чувака.
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26.09.2021 18:03 Ответить
Ходять слухи що ***** упало "на ноги'
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26.09.2021 18:18 Ответить
Ну Пуйлу,следовало бы знать,що дух шамана,намного опасен,чем живой шаман.Поэтому,если Габышев умрёт к Пуйлу явится его дух и возможно не один
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26.09.2021 18:36 Ответить
Они ему вколят вакцину "спутника".
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26.09.2021 18:38 Ответить
Доказано ФСБ , что именно шаман "натравил" стадо оленей на Путина и Шойгу во время их интимного сибирского вояжа.
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26.09.2021 19:15 Ответить
Микро-вожди не порвались стадо олегей сзади пропускать?
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27.09.2021 01:03 Ответить
Пожалуй единственный здоровый на всю дурку (паРашку) упрятан как "не нормальный", ну вообще-м то так оно и есть, ведьь "нормой" в стране дураков является дурость и тупость!
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26.09.2021 19:19 Ответить
Ітіть-колотіть, у тій суцільній парашапсихушці є ще й психушки?
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26.09.2021 20:15 Ответить
шаману надо было валить на аляску , а не на маскву
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26.09.2021 20:21 Ответить
аби звихнути мізки нетвердим умам, багато не треба

Голова київського осередку фанатів "Зоряних війн" пообіцяв відомому активісту "перетворити його життя на Татуїн", якщо той не вибачиться за різкі висловлювання щодо відомої серії фільмів. - УП Tabloid
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26.09.2021 20:22 Ответить
Судебная психиатрическая карательная медицина, как и прежде, по прежнему на службе у гебнявых едросов. 21 век говорите? Ну ну...
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26.09.2021 23:00 Ответить
Единственный здоровый человек на россии , но его загребли на лечение 😆🤣капец😄
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27.09.2021 00:41 Ответить
 
 