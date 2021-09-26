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Один воин погиб, один ранен, враг трижды нарушал перемирие с начала суток, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один воин погиб, один ранен, враг трижды нарушал перемирие с начала суток, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: " В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен один воин, наемники РФ четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника".

Также читайте: Наемники РФ из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого
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Топ комментарии
+42
Что там главком, или это не его друг? Соболезнование семье.
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26.09.2021 17:40
+30
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26.09.2021 17:41
+29
Люди, вдумайтесь скільки воїнів загинуло ДО СЦЕНАРІЮ з шефіром й вже після... А що звучить від вови з трибуни ООН , він навіть там не назвав країну агресора й її фюрера по імені,! А що крутять- шарять зелені, як головні новини й проблеми для них... Що вони РЄШАЮТ ПРокляті гниди Януковича!!!

ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
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26.09.2021 17:55
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Что там главком, или это не его друг? Соболезнование семье.
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26.09.2021 17:40 Ответить
видать фамилия не подходящая, Петренко, или Гончаренко, или Столяренко....
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26.09.2021 19:50 Ответить
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26.09.2021 17:41 Ответить
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26.09.2021 17:41 Ответить
"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы."
А вот за этот год с небольшим "перемирия" реальная статистика перекинутого железа через линию фронта с наших и с рашистских позиций будет, наверное, свидетельствовать о раскатах грома в голове у говнокомандующего?
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26.09.2021 17:50 Ответить
В тирсі грому не буває.
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26.09.2021 17:53 Ответить
То у нього в голові не грім, то бібізянка б'є в тарілки.
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26.09.2021 18:39 Ответить
Нє, то у його внутрішньочерепних тарганів трапився масовий приступ діареї з метеоризмом.
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26.09.2021 19:21 Ответить
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26.09.2021 17:54 Ответить
Люди, вдумайтесь скільки воїнів загинуло ДО СЦЕНАРІЮ з шефіром й вже після... А що звучить від вови з трибуни ООН , він навіть там не назвав країну агресора й її фюрера по імені,! А що крутять- шарять зелені, як головні новини й проблеми для них... Що вони РЄШАЮТ ПРокляті гниди Януковича!!!

ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
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26.09.2021 17:55 Ответить
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26.09.2021 17:57 Ответить
Увы, что-то не слышно заявлений от зелени и нет видосиков, как в случае с якобы "покушения" на жидошифера. Понятно, что смерть украинского воина зеленую плесень волнует меньше всего....

Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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26.09.2021 18:00 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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26.09.2021 18:02 Ответить
надо что-то делать. В глаз путлера глянуть, что-ли, мир там увидеть?
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26.09.2021 18:09 Ответить
💯
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26.09.2021 18:11 Ответить
Я не читаю и не смотрю ролики Зеленского, поэтому вопрос: в своем выступлении в ООН, сообщил ли он, сколько воинов погибло, после ,,перемирия,, ?
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26.09.2021 18:13 Ответить
Ноль... в смысле сообщений. За то распинался о своем дружбане шефире.
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26.09.2021 18:26 Ответить
Поранених Захисників України довезли у Феофанію на лікування, чи вона тільки для лікування шохверів і обслуги друзів з 95 кварт хєранта…
Влада кинула на пошуки стрілків-московитів поліцію, прокурорських, суддівських, рятувальників, та інш…
це ж не просто шохвера підстрелили, а напад на Захисників України у яких є Верховний чотириразовий відказник головнокомандувач … в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД…в державі!!,
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26.09.2021 18:23 Ответить
особливо водолазів відправили на пошук мін.
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26.09.2021 20:35 Ответить
Вічна пам"ять і Слава воїну,що віддав життя за честь і незалежність України...Пораненому-скорішого одужання.
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26.09.2021 20:23 Ответить
Поздоровлення Усику бачив... Реакцію на театраліщовану постановку "Зелений шифер в небезпеці" теж бачив... А де реакція на загибель Громадянина України, її захисника? Хтось бачив?
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26.09.2021 20:27 Ответить
Нет смысла спрашивать о выражении соболезнования родным и близким и украинцам о гибели лучших сынов и дочерей Украины от еврейско-рашистких клоунов под названием руководители Украины. Царство небесное, сынок.
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26.09.2021 21:12 Ответить
Погиб украинский солдат и погиб. Это ж, в самом деле, не водитель сценариста квартала-95. Но, ничего, зеленая мразь. Еще не финал.
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26.09.2021 21:24 Ответить
земразь и 73% довольны....
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27.09.2021 03:34 Ответить
вопрос - сколько еще наших солдат должны погибнуть, что б зеленая сопля побежала с Банковой?
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27.09.2021 12:09 Ответить
 
 