Один воин погиб, один ранен, враг трижды нарушал перемирие с начала суток, - штаб ООС
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Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: " В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение.
После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника".
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А вот за этот год с небольшим "перемирия" реальная статистика перекинутого железа через линию фронта с наших и с рашистских позиций будет, наверное, свидетельствовать о раскатах грома в голове у говнокомандующего?
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Влада кинула на пошуки стрілків-московитів поліцію, прокурорських, суддівських, рятувальників, та інш…
це ж не просто шохвера підстрелили, а напад на Захисників України у яких є Верховний чотириразовий відказник головнокомандувач … в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД…в державі!!,