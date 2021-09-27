Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но слово за Альянсом, - Залужный

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но решение будет принимать Альянс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный.

По словам Залужного, говорится о стандартах "в вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки".

"И все, что угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.

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Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

"И все эти разделенные должности - это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ ", - сказал Залужный.

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