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Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но слово за Альянсом, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но слово за Альянсом, - Залужный

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но решение будет принимать Альянс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный.

По словам Залужного, говорится о стандартах "в вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки".

"И все, что угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 300 стандартов НАТО уже внедрены в ВСУ, - полковник Павелко

Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

"И все эти разделенные должности - это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ ", - сказал Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин
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Топ комментарии
+11
Зед'ерьмаками , троянскими рашистскими ослами
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26.09.2021 18:52
+10
Армия готова...а стадо зеленое во главе с ослом нет...и альянс это видит..
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26.09.2021 19:03
+8
"Україна може увійти до НАТО навіть з окупованими територіями - Карпентер"
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26.09.2021 19:20
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И ермаком
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26.09.2021 18:49 Ответить
Зед'ерьмаками , троянскими рашистскими ослами
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26.09.2021 18:52 Ответить
сливая рашке совместные контрразведывательные операции
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26.09.2021 19:34 Ответить
*****....ну не работает ваш звиздешь -хоть убейтесь об стену...вместо того ,чтоб пахать -все волают во главе с зекрысой,которая не забывает сливать все пуйлу :"пааачемууу мы неее в НАТО!!!!"

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26.09.2021 18:53 Ответить
Дивне звернення до шанованого генерала, даже дивне...
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26.09.2021 18:56 Ответить
Шановний генерал должен розуміти ,що триндьош ,в угоду зепацюку,шани йому не робить ..зегніди усе вже розвалили,злівають інфу ворогу-яке тепер НАТО ?!!
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26.09.2021 19:03 Ответить
І як він раніше жив без зауважень від величних диванних воЄнів ...
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26.09.2021 19:30 Ответить
НАТО это военно-политический блок. И страна, в которой для ведения бизнеса нужно с кем-то там договориваться, а суды работают по указке всерху, не может быть в НАТО
26.09.2021 19:50
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27.09.2021 04:24 Ответить
Німці та французи проти. От і вся проблема.
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26.09.2021 18:54 Ответить
Ні не вся...З окупованими кацапами частинами України нас туди не візьмуть.
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26.09.2021 19:01 Ответить
"Україна може увійти до НАТО навіть з окупованими територіями - Карпентер"
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26.09.2021 19:20 Ответить
Тут цікаво було б ознайомитись з стандартними умовами що до вступу. Чи це так в них, чи то так тільки власне Карпентер вважає.
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26.09.2021 19:35 Ответить
Ну,німці і французи-то є довічними хвойдами **********. Угорщина, дивлячись на кацапію, спить і бачить ролдзинку України-Закарпаття у своїй "гавані",хоча й вкрала отой край у Чехословаччини у 1939 році із дозволу панунця Гітлера і влаштувала такий кривавий шарварок полоненим і пораненим захисникам свого краю,що й дотепер закарпатці його добре пам"ятають якщо не своєю,то прдідівською пам"яттю . Ці троє піз-ків ніколи не погодяться із членством України в НАТО, немає про що й говорити. А от шукати позаблокових військових союзників на кшталт Польші,Литви,Молдови,Туреччини,ну і звісно же ж США обов"язково потрібно і над цим треба щоденно наполегливо працювати керівництву України.
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26.09.2021 20:46 Ответить
Армия готова...а стадо зеленое во главе с ослом нет...и альянс это видит..
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26.09.2021 19:03 Ответить
Та і немає ще відповіді Байдена чому ми до цих пір не в НАТО.
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26.09.2021 20:33 Ответить
"Таких не берут в космонавты"©
Специально для Украины Йенс Столтенберг на "Europe-FM" заказал подзабытый хит группы "Манго-манго"
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26.09.2021 19:50 Ответить
Робяты, НАТО - это не военный блок, как вас учили в СССР.
Это военно-политический блок. И страна, в которой для ведения бизнеса нужно с кем-то там договориваться, а суды работают по указке всерху, не может быть в НАТО. Даже если военные сделают свое дело, свою часть должны сделать и политики. Но пока не похоже, что они даже собираются что-то такое делать. В стране, в которой работают институции, личная власть чиновников и политиков снижается. Но никак не похоже, что наша молодая поросль готова к этому. Они, кажется, только входят во вкус.
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26.09.2021 19:50 Ответить
Вона (поросль) як американський білий метелик, їсть підряд.
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26.09.2021 20:36 Ответить
Как-то странно все как в ЕС
Ведь кроме ЕС есть ещё полторы сотни стран
Может у них есть и что получше
Почему не взять лозунг на уровень лучших мировых образцов
Так и НАТО надо смотреть уровень мировых армий
И брать все лучшее что подходит нам и народу
Не знаю как в действительности но по фильмах
Взаимоотношения в армии скотские
Наша дедовщина и в подметки не годится
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26.09.2021 19:53 Ответить
Сейчас в Украине проходят военно-тактческие учения Украина-НАТО,причем сразу на 2 полигонах....На Яворовской полигоне в на юге Украины...15 стран НАТО прислали войска и технику...
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26.09.2021 20:04 Ответить
Правильно сказать "ВСУ готовы" а УКраине с её воровством, колаборантством и атаками на свободу словв и личности еще ооочень далеко...
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26.09.2021 20:06 Ответить
УКраине с её воровством, колаборантством.-Правящая Украиной еврейская мафия Коломойского это одно, а Украина совсем другое. Что Израилем 12 лет правил вор и путинская проститутка не означает что израильтяне воры и путинские проститутки. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. / Нетаньяху -подозрения в отмывании денег в крупном размере./Полиция: Сара и Яир Нетаниягу подозреваются в получении взяток / Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.
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26.09.2021 20:54 Ответить
Украина в НАТО с 5 сентября 2015 года...но вы этого не увидели Мавзолейцы.....потому и вой стоит на пропагандом рюсскм мире Ольги ********** и прочего ей похожего дерьма... Быдло Путлера воет а Караван идет...
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26.09.2021 20:10 Ответить
А може Україні створити свій альянс із країнами бувшого совка?Для вступу в альянс НАТО потрібно щоби були згодні всі її члени,а Германія скоріше обєднається із ****** чим дасть згоду на вступ в НАТО України.Виходить що повнощінне членство нам і несвітить.
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26.09.2021 20:10 Ответить
НАТО сыплется а зелень чухается, и придет время когда с Альянса выйдет США и Британия ...уже скоро это время, а без США НАТО - пустое место...
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26.09.2021 20:10 Ответить
поэтому надо было идти в союзники к сша,, а зажратую ленивую европу по боку
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26.09.2021 20:40 Ответить
+... тем более как с нами ЕС благодаря меркель поступила...Нам нужно двигаться в направлении Балто-черноморского союза(Прибалты, Польша, Грузия и может быть Молдова и т.д.) и дружить с США и Бритами и остерегаться еврогеев - бургеров и жабоедов !!!
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26.09.2021 23:48 Ответить
согласен полностью
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27.09.2021 11:05 Ответить
100%-я коррупция на всех уровнях,но они "готовы".Вообще кацапо-сепарские холуй держат США за дурачков?
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26.09.2021 20:32 Ответить
При политической коррупции (конверты) и принятии закона об олигархах, что подтверждает стремление Власти к автократии, по типу России, ни в НАТО, ни в ЕС - Украину не только не примут, но и перестанут оказывать финансовую помощь.
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26.09.2021 20:34 Ответить
в Україні все добре, але ж наріт...куди його подіти?
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26.09.2021 20:44 Ответить
Ja tak panimaju , korupciju pobedili , refomi sdelanni .......ili ne tak ?
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26.09.2021 21:03 Ответить
Перестать нашей власти просто невозможно, так что принимайте нас так какие есть.
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26.09.2021 21:22 Ответить
Перестать воровать...
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26.09.2021 21:22 Ответить
Що???
Вже зимове обмундирування всі отримали???
Як справа з харчовою реформою, з забеспеченням військових житлом?
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26.09.2021 21:37 Ответить
Валеры в штанях с лампасами якись трохи прыдурки (шо Гелетей, шо этот Залужный). Хоть бы в Википедию глянул: "НАТО - военно-ПОЛИТИЧЕСКИЙ блок..." А это значит, что необходимо соответствовать стандартам и критериям не только военным, но ещё и ПОЛИТИЧЕСКИМ. Там такой охрененный перечень - задолбёшься пальцы загибать. Уже ж Бундес-Фрау "отрезала" - "Хрен вам в штрудель, а не НАТО", пафосная Витуля Нуланд гаркнула - "Член вам в анус, а не членство в НАТО", так ещё и приколистка Кальюлайд поджопила - "20 годков до кровавых мозолей похерачьте, а там поглядим". А Валера размечтался - уже соответствует - видать, фантазия-то воспалённа. Это, конечно, не Гелетеевский парад победы в Севастополе, но всё равно - малохольный.
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27.09.2021 00:56 Ответить
Ну и что, "похерачим" и 20 годков . Польза уже только от одного процесса. Выдавить из тела общества подрашистское дерьмо
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27.09.2021 08:24 Ответить
Была бы польза, если бы хоть кто-то из у горнила стоящих хотя бы мысленно хотел бы начинать двигаться в сторону НАТО. Но ведь хотят другого - дорваться до кормухи, пока есть возможность урвать побольше и свалить под пальмы. И насрать на то НАТО. Восьмой годок воюем, а элементарного патронного завода НЕТ. Зато есть патронный голод и куча зашкваров по поводу распила армейских бюджетов
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27.09.2021 16:59 Ответить
 
 