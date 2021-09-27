Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но слово за Альянсом, - Залужный
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Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но решение будет принимать Альянс
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный.
По словам Залужного, говорится о стандартах "в вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки".
"И все, что угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.
"И все эти разделенные должности - это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ ", - сказал Залужный.
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26.09.2021 19:50
Специально для Украины Йенс Столтенберг на "Europe-FM" заказал подзабытый хит группы "Манго-манго"
Это военно-политический блок. И страна, в которой для ведения бизнеса нужно с кем-то там договориваться, а суды работают по указке всерху, не может быть в НАТО. Даже если военные сделают свое дело, свою часть должны сделать и политики. Но пока не похоже, что они даже собираются что-то такое делать. В стране, в которой работают институции, личная власть чиновников и политиков снижается. Но никак не похоже, что наша молодая поросль готова к этому. Они, кажется, только входят во вкус.
Ведь кроме ЕС есть ещё полторы сотни стран
Может у них есть и что получше
Почему не взять лозунг на уровень лучших мировых образцов
Так и НАТО надо смотреть уровень мировых армий
И брать все лучшее что подходит нам и народу
Не знаю как в действительности но по фильмах
Взаимоотношения в армии скотские
Наша дедовщина и в подметки не годится
Вже зимове обмундирування всі отримали???
Як справа з харчовою реформою, з забеспеченням військових житлом?