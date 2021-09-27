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Евросоюз (15954) диджитализация (180) Шмыгаль Денис (2330)

Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом - на этой неделе подписали более 20 документов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Мы активно движемся к

Кабинет Министров Украины принял ряд решений, которые приближают страну к "цифровому безвизу" с Европейским союзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство одобрило более 20 документов (постановлений и законопроектов), которые приближают Украину к ЕС и активизируют наши евроинтеграционные стремления. В частности, мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом", – написал премьер.

Он отметил, что среди утвержденных законопроектов четыре касаются электронной идентификации и электронных доверительных услуг, "цель которых – присоединение Украины к единому цифровому рынку ЕС".

"На практике - это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности", – объяснил Шмыгаль.

По его данным, после полной интеграции украинского и европейского цифрового рынка Украина сможет получить "от $2,5 млрд до $3,5 млрд в товарах и до $0,5 млрд выгод в услугах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ценой на газ в Европе - это "энергетическая война", начатая Россией, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+16
Безвиз с ЕС - заслуга Порошенко. Где ваши хоть какие то достижения? Конституцию Пилипа Орлика привезли на время - это все?
Давайте безвиз с США добейтесь. Или нам поржать по приколу над убогими?
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26.09.2021 19:15
+12
это очень важно для 7-8 млн пенсионеров, получающих в районе 3 000 грн...
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26.09.2021 19:12
+11
вчера вы хорошо двинули цифровой безвиз,
положив ДОС атакой на целый день самый большой информационный сайт Украины - Цензор.нет

завтра будете атаковать Еврокомиссию за кривое слово в ваш адрес ?
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26.09.2021 19:31
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Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом
=================
****! І зарплати в роботяг і вчителів теж будуть як в Євросоюзі? КОЛИ ???
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26.09.2021 19:05 Ответить
вчера вы хорошо двинули цифровой безвиз,
положив ДОС атакой на целый день самый большой информационный сайт Украины - Цензор.нет

завтра будете атаковать Еврокомиссию за кривое слово в ваш адрес ?
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26.09.2021 19:31 Ответить
А расследовать будет киберполиция эту ддос атаку?
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26.09.2021 20:04 Ответить
О ней молчат все СМИ, включая лично Бутусова

ЗАПУГАЛИ !

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26.09.2021 21:38 Ответить
Да у них (Цензора) просто обновление было, вот сервер и лежал.
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27.09.2021 12:53 Ответить
обновление сообщения Бутусова по вагнергейту ?
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27.09.2021 13:48 Ответить
это очень важно для 7-8 млн пенсионеров, получающих в районе 3 000 грн...
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26.09.2021 19:12 Ответить
Безвиз с ЕС - заслуга Порошенко. Где ваши хоть какие то достижения? Конституцию Пилипа Орлика привезли на время - это все?
Давайте безвиз с США добейтесь. Или нам поржать по приколу над убогими?
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26.09.2021 19:15 Ответить
)
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26.09.2021 19:50 Ответить
Достижения? Зеленое Зеро вместо достижений...
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26.09.2021 19:53 Ответить
Так в этом и есть смысл зеленой цифровизации, ведь 0 это же цифра! Илон Маск нервно курит в сторонке...
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26.09.2021 20:04 Ответить
Під керівництвом шмигалів ми зараз активно рухаємося лишень в одне місце, - в дупу.
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26.09.2021 19:25 Ответить
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26.09.2021 19:29 Ответить
Подавайте в суд на цих сученят. Вони останнім часом зовсім скурвились і забули, що це ми їх кормимо.
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26.09.2021 19:53 Ответить
Скорее 2.5--3.5 млрдов будут быстрее выводить с Украины! Народу пофиг! Хоть что то бы сделали , чтобы радовалась большая часть страны!
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26.09.2021 19:38 Ответить
цифровая зарплата. цифровое отопление. цифровые детские садики. цифровые стоматологи.
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26.09.2021 19:39 Ответить
и преЗЕдент голограмма ))))
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26.09.2021 21:11 Ответить
Ні, він "поцопаяцо" .
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26.09.2021 21:43 Ответить
Будете раскладывать зебобиков на биты и байты? С оригиналом и так проблемы, а если не дай Б-г баги вкрадутся в цифровизацию? Это же будет полный ппц...
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26.09.2021 19:50 Ответить
У зелёной власти слово "безвиз", как типун на языке. Никак не сойдёт.
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26.09.2021 19:58 Ответить
Если шмыгаль что-то заявляет, то значит это чистой воды писдеш. Достаточно вспомнить как это тупое чучело позавчера говорило, что перед военными нет задолженности
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26.09.2021 20:05 Ответить
С ВАШЕЙ ПОЛИТИКОЙ - МЫ АКТИВНО ДВИГАЕМСЯ В Ж*ПУ......
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26.09.2021 20:20 Ответить
Перевожу на нормальну мову - "мы активно, можно даже сказать в турборежиме не движемся а летим к пистецу!!!..и во ВСЕМ !!! хм.. я это ответственно говорю как действующий премьер ***.."
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26.09.2021 20:31 Ответить
Це все добре ,але я б турбувався за інше,за пару років українська економіка втратить сотні тисяч працівників які поїдуть працювати закордон.Які причини спонукають до цього? Велика інфляція,незначне зростання ВВП та відповідно найнижчі з/п у Європі.
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26.09.2021 20:47 Ответить
Да нас и не цифровой безвиз от Пороха устраивал. А свой цифровой засуньте своему зельному аферисту фьодорову.
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26.09.2021 20:47 Ответить
Після підписання починається найцікавіше - тре виконувати те, що підписали...
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26.09.2021 21:33 Ответить
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26.09.2021 21:43 Ответить
Ще трохи,і ця сволота доскочить до цифрового безвиїзду до евроунії. Вони цього прагнуть. Кривоморді дєрьмаки справно, старанно та послідовно виконують вказівки свого недомірка, а той- від деменц-фюрера рашенрейху. Тому пАкращення від них я сприймаю з великою пересторогою.
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26.09.2021 23:13 Ответить
Мы активно движемся к "цифровой жопе" в отличие от Евросоюза - Шмыгаль
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27.09.2021 11:34 Ответить
А в кого не встановлений додаток "Дія" - виїзд тільки по дуже дорогих і дуже короткострокових візах , або взагалі заборона в'їзду в ЄС . Тоді і маргінали встановлюватимуть собі додаток "Дія" . Маргінали ставатимуть більш грамотними ,а "Дія" - ще більш популярною . До речі , дуже зручний додаток . Рекомендую всім .
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27.09.2021 13:36 Ответить
 
 