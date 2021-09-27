Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом - на этой неделе подписали более 20 документов, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины принял ряд решений, которые приближают страну к "цифровому безвизу" с Европейским союзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство одобрило более 20 документов (постановлений и законопроектов), которые приближают Украину к ЕС и активизируют наши евроинтеграционные стремления. В частности, мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом", – написал премьер.



Он отметил, что среди утвержденных законопроектов четыре касаются электронной идентификации и электронных доверительных услуг, "цель которых – присоединение Украины к единому цифровому рынку ЕС".



"На практике - это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности", – объяснил Шмыгаль.



По его данным, после полной интеграции украинского и европейского цифрового рынка Украина сможет получить "от $2,5 млрд до $3,5 млрд в товарах и до $0,5 млрд выгод в услугах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ценой на газ в Европе - это "энергетическая война", начатая Россией, - Шмыгаль