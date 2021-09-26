Нет надежды, что Россия скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать информацию, - Bellingcat
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Россия не расскажет правду о своей роли в трагедии МН17, поэтому необходимо продолжать прилагать усилия для поиска правды и сбора информации.
Об этом корреспонденту Укринформа в Гааге сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, передает Цензор.НЕТ.
"Нет никакой надежды на то, что Россия когда-нибудь скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать правду", - подчеркнул он.
Хиггинс отметил, что выступления родственников погибших рейса МН17 в суде - это эмоциональная и важная часть процесса.
"Это важная часть процесса, когда родственники погибших имеют слово в суде, выражают свое мнение в суде, напоминают о том, сколько жизней было потеряно, и как эта опустошенность усугубилась следующими действиями и поведением России", - подчеркнул он.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17. Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени. Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде. Всего слово в суде будет предоставлено 93 родственникам погибших рейса МН17.
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втім, процес затикання ротів вільно конвертованими сумами триває
а можна так закінчити цю фразу Элиота Хиггинса,...буде виведена з членства в Генеральної Асамблеї ООН ... Скоріше ООН здохне
@newkc14
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