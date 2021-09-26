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Новости Политика Украины Российские террористы сбили Боинг
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россия (91360) Боинг-777 Malaysia Airlines (1365) Bellingcat (139)

Нет надежды, что Россия скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать информацию, - Bellingcat

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нет надежды, что Россия скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать информацию, - Bellingcat

Россия не расскажет правду о своей роли в трагедии МН17, поэтому необходимо продолжать прилагать усилия для поиска правды и сбора информации.

Об этом корреспонденту Укринформа в Гааге сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, передает Цензор.НЕТ.

"Нет никакой надежды на то, что Россия когда-нибудь скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать правду", - подчеркнул он.

Хиггинс отметил, что выступления родственников погибших рейса МН17 в суде - это эмоциональная и важная часть процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, Россия признает свою вину", - родственники жертв рейса МН17 выступают в суде

"Это важная часть процесса, когда родственники погибших имеют слово в суде, выражают свое мнение в суде, напоминают о том, сколько жизней было потеряно, и как эта опустошенность усугубилась следующими действиями и поведением России", - подчеркнул он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Читайте: "Надеемся, что Россия прислушается. Призываем обвиняемых взять ответственность", - восемь родственников жертв рейса МН17 выступили в суде

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17. Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени. Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде. Всего слово в суде будет предоставлено 93 родственникам погибших рейса МН17.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
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26.09.2021 19:49
+7
Отрицание фактов в русской культуре считается не враньём, а гражданской позицией (с)
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26.09.2021 19:41
+6
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26.09.2021 19:31
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правду знають усі
втім, процес затикання ротів вільно конвертованими сумами триває
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26.09.2021 19:24 Ответить
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26.09.2021 19:31 Ответить
Пугало городнє,але його навіть ворони обсирають.
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26.09.2021 21:02 Ответить
Отрицание фактов в русской культуре считается не враньём, а гражданской позицией (с)
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26.09.2021 19:41 Ответить
І державною політикою.
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26.09.2021 20:56 Ответить
І Біблія шо тоже таво??...там же очєнь падробна апісиваєцца праісхаждєніє чєлавєка...
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26.09.2021 19:46 Ответить
Можешь подробно рассказывать своим маленьким детям подробное их зачатие, а то без подробностей не поверят!
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27.09.2021 20:40 Ответить
Ну наконец-то европейцам начинает доходить, да и то не всем. И это уже неплохо. Если учесть то, что ранее их наивность в отношении расейки граничила с глупостью.
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26.09.2021 19:44 Ответить
мокша скажет правду, это что-то типа огонь станет мокрым.
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26.09.2021 19:46 Ответить
Хто не говорить мокшанською, той не мокша.
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26.09.2021 19:47 Ответить
може бути ерзя,меря,чудь і т.д. а може і староболгарською шпрехати
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26.09.2021 20:24 Ответить
Не можна тих, хто староболгарською шпрехають називати ерзя,меря,чудь, українцями, євреями, білорусами, поляками, французами і т.д...
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26.09.2021 20:49 Ответить
В тебе на городі бузина,а в Києві дядько.Шось ліпиш,при чому там до помісі угрофінів з ордою і до староболгарської французи,білоруси і т.д
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27.09.2021 10:41 Ответить
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26.09.2021 19:49 Ответить
Воно каже що тут "наша земля".
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26.09.2021 20:48 Ответить
Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа русь (русов), хронологически предшествовавшее Киевской Руси.
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26.09.2021 20:50 Ответить
Розслідуйте,розслідуйте обов"язково,панове журналісти Bellingcat, бо Європа ще не зовсім второпала, що одне слово козломордяки- то є три брехні.
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26.09.2021 19:50 Ответить
Время есть, давай разбираться, а оно мне нужно, завтра холод идет. Всем понятно, идиоты сбили и шо вы хотите,? Покаяния? Наивный народ.
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26.09.2021 19:50 Ответить
Зная рабсиян и их бескорыстный патриотизм стоит назначить лям баксов за информацию об этой трагедии. Желающих рассказать правду будет минимум в три раза больше чем жертв этой трагедии.
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26.09.2021 19:53 Ответить
Говноеды РАБссии иногда говорят правду....,к примеру Лавров недавно заявил...по просьбе одного африканского государства и ЧВК Вагнербыдло поможет им
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26.09.2021 20:00 Ответить
У зебилов и кацапов один враг - Bellingcat
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26.09.2021 20:00 Ответить
Правда пока кроме обещаний от белингкета Украина еще ничего не увидела
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27.09.2021 00:57 Ответить
нет надежды, что росция скажет правду когда-либо по любому вопросу. имперская ложь - это их священная религия.
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26.09.2021 20:01 Ответить
Нет надежды за 30-ть выйти замуж за принца!
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26.09.2021 20:06 Ответить
Ну и к чему ты это здесь вякнуло?)
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26.09.2021 20:27 Ответить
для непонятливых, поясняю, что мечты, желания и фантазии имеют мало общего с реалиями!
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26.09.2021 20:51 Ответить
А ты лаптеногое почему флажки меняешь, как проститутка?
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27.09.2021 02:14 Ответить
"Нет никакой надежды на то, что Россия когда-нибудь ...."

а можна так закінчити цю фразу Элиота Хиггинса,...буде виведена з членства в Генеральної Асамблеї ООН ... Скоріше ООН здохне
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26.09.2021 20:17 Ответить
вона сама ані правди не скаже, ані піде з ДРДЛО та Криму...тільки зброя і реальний тиск світової спільноти
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26.09.2021 20:43 Ответить
💯
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26.09.2021 20:46 Ответить
Висловилися би простіше що Росія ніколи не признається в цьому скоєному злочині.
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26.09.2021 20:52 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. Приятные новости. Снайпер ХТШ уничтожил сегодня вечером русского офицера на фронте аль-Маладжа на юги Идлиба. Пуля пришлась прямо в лоб детоубийце. Груз 200 готовится к отбытию домой #сирия
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26.09.2021 21:19 Ответить
Ты подумай как долго мучились и верили в противоположное---что мол всё равно правды не скажут! Как же так? Не может быть?! Это же правда! Святое! Та они со времён вани грозного срали на вас с высоты своих курятников! Получайте филантропы!
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26.09.2021 21:22 Ответить
На вас одна надежда.
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26.09.2021 22:22 Ответить
"пелликант" собрался на 7 году "собирать информацию", которую озвучили рашн.тв. через 5(!) минут после очередной победы над "укро.самолётом" ...
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26.09.2021 22:38 Ответить
 
 