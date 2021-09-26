Полиция взялась расследовать появление "кандидата-двойника" Войцеховского на довыборах в ВР на Черкасщине

Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права в связи с регистрацией "двойника" кандидата в народные депутаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черкасской области.

"24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем. Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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Полиция Черкасской области проверяет все сообщения о возможных нарушениях и призывает субъектов избирательного процесса действовать исключительно в рамках закона.

Как сообщал Укринформ, Центральная избирательная комиссия 24 сентября зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.

В ОИО №197 кандидатами зарегистрированы Владислав Владимирович Голуб и Виталий Александрович Войцеховский, которые баллотируются в ВР путем самовыдвижения.

В то же время в документах Войцеховского указано, что он недавно полностью изменил свое имя. В ЦИК напомнили, что комиссия недавно зарегистрировала уже кандидатом в народные депутаты в 197-м округе его полного тезку - Виталия Александровича Войцеховского (выдвинутого "Слугой народа". - Ред.).

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Ранее ЦИК уже зарегистрировала 27 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 184 и № 197.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).