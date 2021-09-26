Полиция взялась расследовать появление "кандидата-двойника" Войцеховского на довыборах в ВР на Черкасщине
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Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права в связи с регистрацией "двойника" кандидата в народные депутаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черкасской области.
"24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем. Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Полиция Черкасской области проверяет все сообщения о возможных нарушениях и призывает субъектов избирательного процесса действовать исключительно в рамках закона.
Как сообщал Укринформ, Центральная избирательная комиссия 24 сентября зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.
В ОИО №197 кандидатами зарегистрированы Владислав Владимирович Голуб и Виталий Александрович Войцеховский, которые баллотируются в ВР путем самовыдвижения.
В то же время в документах Войцеховского указано, что он недавно полностью изменил свое имя. В ЦИК напомнили, что комиссия недавно зарегистрировала уже кандидатом в народные депутаты в 197-м округе его полного тезку - Виталия Александровича Войцеховского (выдвинутого "Слугой народа". - Ред.).
Ранее ЦИК уже зарегистрировала 27 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 184 и № 197.
Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
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Реально интересно и буду рад слышать, как Аваков боролся с Тимошенко на президентских. ))
Вот потому-то и взялась полиция за расследование, а будь двойник от другой партии даже пальцем не пошевелить бы
А от про справжнє беззаконня і зловживання наші шашличні ЗМІ і правопохоронці-мовчок !
Береза:
!1. Після безпрецедентного тиску на ЦВК був всеж перенесений центр одномандатного виборчого округу №197 на Черкащині, де 31 жовтня мають відбутися проміжні вибори народного депутата, з Канева до Золотоноші. Навіщо? Якщо пригадати, що кандидат від влади - це мер Золотоноші де в нього великі можливості та все під його контролем, то все стає зрозуміло. Головне, щоб з цими можливостями він собі не нарахував 146% підтримки.
2. Змінили приміщення для ОВК. Багато років центр був у Каневі. Проте цього року перенесли у Золотоношу. На вотчину мера Золотоноші Віталія Войцехівського, який, як я писав вище, балотується від Слуг народу.
Ініціатором зміни приміщення виступила Черкаська ОДА (голова Олександр Скічко). Це пояснили тим, що нібито приміщення для ОВК аварійне, інших приміщень немає.
У Канівській міській раді спростували це. «Того, що приміщення Будинку культури саме аварійне, як ідеться і обґрунтуванні ОДА, ми у жодному листі не писали. Як і не йшлося про те, що приміщень немає. Є аж чотири, але з ними треба працювати". Тож влада почала маніпуляції ще до виборів та такі дії показуючи, що #слуги готуються заздалегідь до маніпуляцій і концентрують всі можливості впливу саме в Золотоноші, де мер міста має адмінресурс, може та буде легко впливати на людей задіяних на виборах та одночасно є кандидатом від влади. Це джекпот. Але не для українців, а саме для посіпак Зеленського.
https://www.oporaua.org/article/vybory/23389-revizor-vid-opori-abo-chi-diisno-u-kanevi-nemaie-primishchennia-dlia-ovk
3. Білборди. У Золотоноші демонтували всі білборди, таким чином зачистили це поле від конкурентів. Інформаційно через ЗМІ це подали як перемогу мера-господарника, водночас після цього зображення Золотоноші з'явилося на щонайменше 60 бордів на території округу. А зараз буде найцікавіше. Місуева служба автодоріг склала список бордів на території області на демонтаж. 100 бордів. Це ті борди, які не взяв в аренду кандидат від #Слуг. Дивне співпадіння, так? А власників бордів попередили, якщо на них з'явиться фото Владислава Голуба, який є головним конкурентом для слуг згідно соцопитувань, то борд обіцяють демонтувати. Демократія по Черкаські.
4. Почався потужний тиск на голів громад.
Відразу після того, як будь-хто із посадовців сіл чи ОТГ підтримував Голуба (це може бути звичайний пост у фб із подякою за встановлення камери), на цих людей починається тиск. Їм телефонують голови районів. Наприклад, у Золотоніському районі цим займається голова РДА Ірина Тернова. Це мабуть стандарти європейської демократії? Окрім того, голова ОДА Олександр Скічко особисто телефонує головам громад, закликаючи не підтримувати Голуба. Якщо це не адмінресурс, то вважайте ці дзвінки дружніми порадами влади. А тим, хто не згоден почути ці "поради", обіцяють кримінальні справи, аудити, перевірки тощо. Наприклад, заступника голови Новодмитрівської ОТГ відсторонили від посади через його підтримку Голуба. Це зробив голова ОТГ Артем Кухаренко - друг Скічка, який дозволяє собі їздити п'яним. Хоча дивлячись на історію с Трухіним, Юрченко та іншими #слугами з ВР, можна зрозуміти, що це нормально для них.
https://18000.com.ua/vazhlivo/pyanim-keruvav-avto-yake-kupili-ambulatoriyi-u-najmolodshogo-silskogo-golovi-zabrali-prava/
5. Цікаво, що зараз у селах округу штаб Войцехівського займається розбудовою сітки для ймовірного непрямого підкупу виборців. Як це відбувається? Навіть у маленьких селах вони наймають десятки агітаторів, заключаются з ними договора, там де їх вистачить 2-3. Таким чином вони по суті наймають на зарплату тисячі людей на одному окрузі під видом агітаторів."