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Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

"25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний криворожец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям для минимизации затрат во время майнинга.

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Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат организатор с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Правоохранители направили на экспертизу все изъятое. В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Также смотрите: Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Почему новости про самые тупые поступки дayнoв ВСЕГДА приходят именно с Кривого Рога?
И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
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26.09.2021 21:02
+16
Вот из-за таких ферм у видеокарт сейчас цена как будто они из золота.
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26.09.2021 21:08
+12
Очень просто - берёшь магнит побольше , лучше привязать к палке , и разбиваешь счётчик 100% работать не будет .
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26.09.2021 21:19
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Правила форума Совет форумчан
Хоч один біткойн намайнив ?
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26.09.2021 21:01 Ответить
один чи половину але на роботу мудрагель не ходив-йому з майнінгу грошей на життя вистачало і навіть ще лишалось.атом жадним Біллі. Енергетики швидко вираховують кіловатні недостачі. Забув ще й на загальнобудинковий лічильник магніта поставити той дурбелик. І все-накрився "бізнес"
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26.09.2021 21:45 Ответить
ох же и олень ты
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26.09.2021 22:53 Ответить
Он то олень но ты алень - точно!
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26.09.2021 23:05 Ответить
с тобой в полемику я вроде-бы не вступал, но если хочешь давай попробуем... В данном случае с твоей стороны было некое утверждение, давай обосновывай или ты ****@бол обыкновенный
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26.09.2021 23:30 Ответить
Дима, извини но ты прсто возможно не правильно выражаешься! - "ох же и олень ты"? - Незнаю такого понятия! А вот : "ты алень!" - знаю...
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28.09.2021 01:11 Ответить
Алень и Олень - 2 разных понятия
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28.09.2021 01:14 Ответить
Извини, неправильно тебя понял
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28.09.2021 10:06 Ответить
с шестью видеокартами майнят дебилоиды 200 баксов в месяц ... но это до первого твитта Илоны Маскули...))) надеюсь все прогорят .... ну и как кто то говорил что самое больше на золотой лихорадке поднялись те кто продавал лопаты .))))
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26.09.2021 22:08 Ответить
Він вже дано відбив вкладені гроші ,бачу у нього там декілька ферм, так що мінімум штука в місяць тільки з тих що є на фото))
Мене більше цікавить,що у мєнтів важливіших новин немає ніж розміщувати якусь мєлочовку про крадіжку електроенергії на цензорі.
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26.09.2021 22:41 Ответить
Просто другие новости - это бабульки с яблоками, которых наряды гоняют. Так шо шота "новенькое" запостили
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26.09.2021 23:45 Ответить
1. Там две полки по 6 видях, но это не самое страшное и не самое смешное.
2. Страшное: 1060х Гигов 6 штук в месяц СЕЙЧАС приносят около 250 чистыми.
3. Эти гиги могут быть и 1080 Ти, а это уже 500 в месяц с 6 штук чистыми.
4. Смешное: это ж надо быть жлобом, чтобы не платить 1/6 и рисковать так )))
5. Нынче вообще это всё хлам, который если у кого-то отбился - он красавчик, а теперь - это беспонтовая акция, если кто хочет начать заниматься...

Да и цены на видло печальные. Тут хоть бы какую 3060 для поиграть взять
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26.09.2021 23:44 Ответить
пацан к успеху шёл...
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26.09.2021 22:36 Ответить
ты попал в номинацию "самый дебильный комментарий дня"
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26.09.2021 22:52 Ответить
обоснуй
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30.09.2021 18:59 Ответить
на видеокартах невозможно сейчас майнить биткоины!!!
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26.09.2021 22:51 Ответить
проверено элекТроникой?
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27.09.2021 04:30 Ответить
даааааа, а на чом?
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27.09.2021 07:35 Ответить
На асиках. Видеокарты не майнят биткойны довольно давно. Если не считать найсхеш, но там ты тоже майнишь альты, просто сам сервис тебе выплачивает в биткойнах.
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27.09.2021 08:37 Ответить
зрозумів, не цікавився цим детальніше просто, скрізь пишуть, що відюхи розбирають і ціни на них космос, для майнінга бітка.
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27.09.2021 08:43 Ответить
на видиках майнят эфириум и другую крипту, но никак не битки
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27.09.2021 12:45 Ответить
Почему новости про самые тупые поступки дayнoв ВСЕГДА приходят именно с Кривого Рога?
И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
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26.09.2021 21:02 Ответить
В тому місті ПОРОБЛЕНО.
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26.09.2021 21:27 Ответить
Потому что самая тупая Ылита там даже дипломы юриста на сцене зарабатывала.
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26.09.2021 21:31 Ответить
Потому что это родина Зе. Но быть круче Зе может только Дьопьёш Зеленский, которому кстати недавно уже должно было стукнуть два года! Причем Дьопьёш круче еще и потому, что он не просто из Кривого Рога, он везде, где проедет кибидка!
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26.09.2021 21:48 Ответить
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26.09.2021 22:27 Ответить
Не смущает, что не так давно в западной поймали кого-то из полиции, который майнил "конфискатом"?
Туда же майнинг в Днепре или Киеве прям в супермаркете электроники всеми ноутами (прикол из Рашки кто-то выловил, насколько помню).

Так шо не КР единым живёт Цензор. А, нет, им самым... Больше новостей же нет. К примеру, могли бы подсчитать, сколько Рошена вывезено в Рашку и на сколько обогатился пан экс-презик. Но нет, шо вы шо вы, кто ж об этом напишет? Пан Бутусов боле не станет на грабельки
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26.09.2021 23:48 Ответить
що, сам особисто кравчучками возить? от жеш барига на крові, вигоду від війни має, щоб рошенки ненависній раші контрабасом возити і втридорого продавати, а рошенки не прості, наколоті, Нуланд подгон. А між іншим, як там велике крадівництво, як там каломойша поживає?
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27.09.2021 07:41 Ответить
а причому тут Премія Дарвіна? ти хоч знаєш за що і коли її, так би мовити, присуджують?
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27.09.2021 07:36 Ответить
Это одного нашли а таких очень много и большинство старается подключатся без счетчика.
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26.09.2021 21:04 Ответить
Ну все, ось чому в україні така задниця- через майнерів які украли пару сот кВт у Ахметова&ко
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26.09.2021 22:43 Ответить
кому Вы это говорите? их же жаба давит просто) криминала тут нет, от слова совсем, просто должны пересчитать сколько он реально намотал + штраф и не более!
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26.09.2021 22:57 Ответить
Ну это уже наглёж конкретный. Одно дело магнитик там присобачить на счетчик, для экономичности процесса жизнедеятельности. А тут??)))
Бизнесмен-электрик, блин.. На что рассчитывал? Непонятно.
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26.09.2021 21:05 Ответить
Вот из-за таких ферм у видеокарт сейчас цена как будто они из золота.
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26.09.2021 21:08 Ответить
я уже и забыл что это такое. Давно сижу на vega 11
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27.09.2021 02:14 Ответить
ща майнери і це розгребуть і ціни полетять
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27.09.2021 07:44 Ответить
І куди там дивиться "смотрящий"за містом!
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26.09.2021 21:10 Ответить
А хто там щас, юзік?
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26.09.2021 22:16 Ответить
Як він посмів! А як магнітом блкують лічильник? Просто дуже цікаво. )
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26.09.2021 21:13 Ответить
Очень просто - берёшь магнит побольше , лучше привязать к палке , и разбиваешь счётчик 100% работать не будет .
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26.09.2021 21:19 Ответить
Ви контрпродуктивні )
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26.09.2021 21:32 Ответить
Це чкщо старий індукційний лічильник то такий фокус проканає. З новими електронними хоч ляльку Вуду приклей -пофігу.
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26.09.2021 21:47 Ответить
А якщо на лічильнику наклеєна?
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26.09.2021 22:20 Ответить
тоді фсьо
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27.09.2021 08:44 Ответить
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26.09.2021 22:30 Ответить
потому что все счетчики надо ставить электронные- а там прописана параметризированы данные о внештатном магнитном инфо красном и прочем вмешательстве.. но ПОЧЕМУ то энергетики не шибко и спешат ставить электронные счетчики потребителям на 100% охвата учета почему вот вопрос то...
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26.09.2021 21:19 Ответить
А "...инфо красном..." это как?😂 Может инфра-красном?
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26.09.2021 21:57 Ответить
да даже инфра-красном ... в счетчик ! ... это как ?
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27.09.2021 00:28 Ответить
Жадность фраера сгубила.
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26.09.2021 21:15 Ответить
А куда смотрит инвестняня? Почему не защищает от ментов?
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26.09.2021 21:20 Ответить
Інвестняня на генасамблею поперлась, дитя без нагляду залишила і воно нашкодило.
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26.09.2021 21:27 Ответить
Правоохренители охренели,это же хороший товарищ Сопли был.Теперь их очевидно уволят,ведь там Шофер и К. в доле были.
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26.09.2021 21:28 Ответить
преступник века, вот из-за таких грабителей мы так и живем, ну всё , теперь его впоймали ...и заживем
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26.09.2021 21:31 Ответить
Вот это новость счетчик остановил магнитом так это устарело на лет 30 а майноферма кто в курсе то этот чудик вероятно озолотился ....
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26.09.2021 21:36 Ответить
"озолотился"? на чём? на этом дырявом барахле? он там три копейки майнил на видухах! по крайней мере битки на видухах уже не майнят, от слова совсем!
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26.09.2021 22:46 Ответить
2х6 - 1060 - от 500 в месяц.
2х6 - 1080 Ти - от 1200 в месяц.
2х6 - 580 - от 600 в месяц.

Так шо, ничего не майнил, да? А корпуса у Гигов именно на таких видяхах (1070/Ти/1080 не брал во внимание, там средние между 500 и 1200 берите). Понятное дело, что асики выгоднее в разы, но... Если пацану перепали видяхи б/у по 3к (1060/580) и выше, то он их в первую неделю уже отбил ещё тогда. И всё. Правда я так и не понял степень жлобства с магнитиками при таком выхлопе (чистые без учета света я написал)... Это глупость короче... Самая натуральная.
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27.09.2021 01:44 Ответить
Откуда ты этот профит рисуешь? 6 588 это 180мхш на эфире, 330 баксов. 600 баксов с них было только весной, и то не месяц, а пару недель держался высокий профит. Если бы 6 карт давали 600 баксов, я со своими то картами Теслу уже взял бы за год майна)
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27.09.2021 08:41 Ответить
так дырявая 1060 б/у, на которой уже майнили и она еле дышит, будет стоить примерно 3000-3500 что он там отбил в первую неделю?
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27.09.2021 12:50 Ответить
вот ты видимо совсем не в курсе
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26.09.2021 22:47 Ответить
я понимаю что вам нечем но всеже попробуйте понять что это был стеб...
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26.09.2021 23:13 Ответить
сорян, есть чем, просто неожиданный (для самого себя) тупняк, коньяк видимо был лишний
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26.09.2021 23:21 Ответить
Не понятно....а на основании чего судья выдал ордер на обыск???
Уголовное дело судя по статье открыли уже после обыска...да и майнить не запрещено законом...
Блоктровка счетчика это дело электрических сетей...посчитают товаришЧу по установленной мощности...все что есть электрическое в квартире...умножат на 24 часа...и на сколько то там месяцев когда показания снимали....
Выпишут счет...а потом если не будет платить суд..
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26.09.2021 21:36 Ответить
Блокировка счётчика - это уже кража, следовательно - уголовка. Из статьи не ясно по какому делу проводили обыск, возможно и не связанному с кражей электричества.
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26.09.2021 21:47 Ответить
нет тут никакой уголовки
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26.09.2021 22:59 Ответить
Этому жителю сам ренат леонидович наверное электроэнергию оплачивает..😀
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26.09.2021 21:40 Ответить
лучше б он ему в квартире ремонт косметический сделал))) (ну хоть в кухне))))
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26.09.2021 21:55 Ответить
Это не самое страшное, что пришло к нам с Кривого Рога.
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26.09.2021 21:42 Ответить
Ковид тоже оттуда!?
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27.09.2021 19:36 Ответить
ужос..страшно аж жуть..
А у владельцев электробизнеса не хотят случайно обыск сделать? за то что их майнинг фермы ******* весь народ
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26.09.2021 22:05 Ответить
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27.09.2021 00:31 Ответить
Уж не папа нашего гидранта?
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26.09.2021 22:19 Ответить
Та не, он древний , шо его хрущеба. В этих делах не втыкает
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27.09.2021 04:35 Ответить
Пора на цензорі зробити окремий розділ "Кривий Ріг" і давати туди виключно упороті новини)
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26.09.2021 22:37 Ответить
Отдельным пунктом поставить график отслеживания цен на продукцию "Рошена" в России.
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27.09.2021 01:45 Ответить
ай да злодей! расстрелять немедленно!
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26.09.2021 22:44 Ответить
какая-то дебильная борьба за диджитализацию..)
..из новости: грубо говоря, полиция без причины (или это уже реализуется программа Зели "настучи на олигарха и получи 30 сребренников"?) ворвалась в дом с целью обыска и обнаружила несколько относительно мощных компьютеров, конечно же состоящие из блоков питания, материнских плат, памяти и видеокарт (вроде пока что - не криминал), а после того как везде, даже в самых забитых сёлах, поменяли ДИСКовые счётчики, которые магнит, наверно-таки, тормозит, полиция нашла походу одного, последнего владельца-жлоба этого раритета, бо только зебил будет экономить на спичках-электроэнергии.. в остальном, кроме воровства электрики, криминала нет вообще..
а вот то что полицаи стали без причин (они же не указаны) врываться в дома граждан - это плохой знак.. эта работа - максимум для местной энергоконторы..
- новость впечатляющая тупых, завистливых 73% лохов сватоводов-кварталоведов, специалистов по "проституткам и наркоманам", а теперь ещё и о вреде вакцинаций и вышек 5G
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27.09.2021 00:06 Ответить
Зараз фільм дивилась «Асоциальная сеть», там теж про одного комп'ютерного «умєльца», доречі реальна історія. Нє, не буду спойлерити.
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27.09.2021 00:29 Ответить
Ну и лошара. Как они к нему в квартиру попали? Дверь сносили? Его дома что ли не было и магнит не мог убрать?
И откуда у ментов инфа,что там ферма? Бред какой-то))
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27.09.2021 03:47 Ответить
Он еще самогоном приторговывал. На цементовоза нарвался.
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27.09.2021 04:37 Ответить
.... есть еще источники бесплатного электричества: перд грозой на крыше закрепи длинный металлургический штырь, конец в майнинг и плоди биткоины... ась, круто?
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27.09.2021 05:07 Ответить
90% завистников в комментах, вы пойдите купиие ферму, что видеокарт, что поросят или курей, а после пишите о деньгах с воздуха, да больше всех кричат те, кто всю жизнь ходит на завод да 2 гайки в день напильником вытачивает...
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27.09.2021 08:35 Ответить
В этой истории самое интересное: под каким соусом полицаи в квартиру попали?
Суд выдал разрешение? Под каким предлогом?
Без суда? Так это произвол!

Как говорится хочешь не иметь проблем с законом - воруй вагонами, а любой тыряющий мелочь по карманам это клиент для полицаев, они для этого и созданы властью...
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27.09.2021 08:44 Ответить
14% украинцев на регулярной основе употребляют наркотики.
И с каждым годом процент увеличивается.
А самые страшные преступники Айтишники.
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27.09.2021 09:44 Ответить
Криворожец? Это получается в Киеве - киевец и киевцы? Наверное всё-таки криворожанин. Редакторы Вы хоть проверяйте немного.....
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27.09.2021 11:55 Ответить
Запорожец.запорожанин
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27.09.2021 19:37 Ответить
 
 