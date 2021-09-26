Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция
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Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
"25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний криворожец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям для минимизации затрат во время майнинга.
Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат организатор с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.
Правоохранители направили на экспертизу все изъятое. В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
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Мене більше цікавить,що у мєнтів важливіших новин немає ніж розміщувати якусь мєлочовку про крадіжку електроенергії на цензорі.
2. Страшное: 1060х Гигов 6 штук в месяц СЕЙЧАС приносят около 250 чистыми.
3. Эти гиги могут быть и 1080 Ти, а это уже 500 в месяц с 6 штук чистыми.
4. Смешное: это ж надо быть жлобом, чтобы не платить 1/6 и рисковать так )))
5. Нынче вообще это всё хлам, который если у кого-то отбился - он красавчик, а теперь - это беспонтовая акция, если кто хочет начать заниматься...
Да и цены на видло печальные. Тут хоть бы какую 3060 для поиграть взять
И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
Туда же майнинг в Днепре или Киеве прям в супермаркете электроники всеми ноутами (прикол из Рашки кто-то выловил, насколько помню).
Так шо не КР единым живёт Цензор. А, нет, им самым... Больше новостей же нет. К примеру, могли бы подсчитать, сколько Рошена вывезено в Рашку и на сколько обогатился пан экс-презик. Но нет, шо вы шо вы, кто ж об этом напишет? Пан Бутусов боле не станет на грабельки
Бизнесмен-электрик, блин.. На что рассчитывал? Непонятно.
2х6 - 1080 Ти - от 1200 в месяц.
2х6 - 580 - от 600 в месяц.
Так шо, ничего не майнил, да? А корпуса у Гигов именно на таких видяхах (1070/Ти/1080 не брал во внимание, там средние между 500 и 1200 берите). Понятное дело, что асики выгоднее в разы, но... Если пацану перепали видяхи б/у по 3к (1060/580) и выше, то он их в первую неделю уже отбил ещё тогда. И всё. Правда я так и не понял степень жлобства с магнитиками при таком выхлопе (чистые без учета света я написал)... Это глупость короче... Самая натуральная.
Уголовное дело судя по статье открыли уже после обыска...да и майнить не запрещено законом...
Блоктровка счетчика это дело электрических сетей...посчитают товаришЧу по установленной мощности...все что есть электрическое в квартире...умножат на 24 часа...и на сколько то там месяцев когда показания снимали....
Выпишут счет...а потом если не будет платить суд..
А у владельцев электробизнеса не хотят случайно обыск сделать? за то что их майнинг фермы ******* весь народ
..из новости: грубо говоря, полиция без причины (или это уже реализуется программа Зели "настучи на олигарха и получи 30 сребренников"?) ворвалась в дом с целью обыска и обнаружила несколько относительно мощных компьютеров, конечно же состоящие из блоков питания, материнских плат, памяти и видеокарт (вроде пока что - не криминал), а после того как везде, даже в самых забитых сёлах, поменяли ДИСКовые счётчики, которые магнит, наверно-таки, тормозит, полиция нашла походу одного, последнего владельца-жлоба этого раритета, бо только зебил будет экономить на спичках-электроэнергии.. в остальном, кроме воровства электрики, криминала нет вообще..
а вот то что полицаи стали без причин (они же не указаны) врываться в дома граждан - это плохой знак.. эта работа - максимум для местной энергоконторы..
- новость впечатляющая тупых, завистливых 73% лохов сватоводов-кварталоведов, специалистов по "проституткам и наркоманам", а теперь ещё и о вреде вакцинаций и вышек 5G
И откуда у ментов инфа,что там ферма? Бред какой-то))
Суд выдал разрешение? Под каким предлогом?
Без суда? Так это произвол!
Как говорится хочешь не иметь проблем с законом - воруй вагонами, а любой тыряющий мелочь по карманам это клиент для полицаев, они для этого и созданы властью...
И с каждым годом процент увеличивается.
А самые страшные преступники Айтишники.