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Новости Политика Украины
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Кулеба о выборах в Германии: Мы системно работали со всеми политсилами и рассчитываем на благоприятную коалицию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о выборах в Германии: Мы системно работали со всеми политсилами и рассчитываем на благоприятную коалицию

Украина еще до выборов в Федеративной Республике Германии (ФРГ) проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы еще до этих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Имя канцлера важно, но Украина больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений", - заявил Кулеба.

Он отметил, что общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине, а президент Украины Владимир Зеленский общался с лидером христианских демократов (ХДС/ХСС) Армином Лашетом. "Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", - сказал министр.

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Он отметил, что Германия - та страна, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

По его словам, развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Отметим, что выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года. 26 сентября избирался бундестаг 20 созыва.

Как информирует Интерфакс-Украина, согласно опросу первого телеканала германского общественно-правового телевидения ARD, голоса разделились следующим образом: у социал-демократов СДПГ 25% голосов, у партийного союза Ангелы Меркель ХДС/ХСС - также 25%. Правая "Альтернатива для Германии" получает 11%, столько же "Свободная демократическая партия". "Зеленые" получают 15%, "Левые" - 5%.

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Телеканал ZDF дает другой расклад. По нему победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%. "Альтернатива" может рассчитывать на 10%. "Зеленые" на 14,5%, "Свободные демократы" - на 12%, "Левые" - на 5%.

Для формирования правительства необходимо будет договориться о правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия. Избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника, 27 сентября.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Вот это и страшит, что вы типа работали. Если так, как в ПАСЕ или Совете Европы, то будет "весело".
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26.09.2021 22:11
+5
Хуже не будет. Просто хуже не бывает. Да, зебилы?! Работали они. Системно.
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26.09.2021 22:32
+4
Они уже системно с Молдовой "работают". Глухонемых идиотов изображают. Такими темпами скоро еще оного союзника можем лишиться если не одумаются.

"... "Украина не может надеяться на понимание и поддержку своих инициатив по деоккупации Крыма, если сама способствует оккупации территорий сопредельных стран" - заявила Санду на встрече с делегацией Польши.
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26.09.2021 22:59
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Результатьі системной работьі МИД-а увидим в ближайшие месяцьі , дай бог , чтобьі они бьіли положительньіми , на благо Украиньі.
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26.09.2021 22:04 Ответить
Капец...зесрань необучаема))))
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26.09.2021 22:32 Ответить
Они уже системно с Молдовой "работают". Глухонемых идиотов изображают. Такими темпами скоро еще оного союзника можем лишиться если не одумаются.

"... "Украина не может надеяться на понимание и поддержку своих инициатив по деоккупации Крыма, если сама способствует оккупации территорий сопредельных стран" - заявила Санду на встрече с делегацией Польши.
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26.09.2021 22:59 Ответить
Санду правильно сказала , но фраза вьірвана из контекста : Украина , действительно , шла на поводу РФ в вопросе Приднестровья , но бьіло єто в 2005г и по инициативе Порошенко , которьій возглавлял тогда СНБОУ и проталкивал позицию Козака по урегулированию конфликта . Того самого Козака , которьій сегодня поставлен Кремлем по урегулированию "конфликта" на Донбассе.
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27.09.2021 08:10 Ответить
Откровенное вранье.
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27.09.2021 09:48 Ответить
І шо там вони работалі? І як впливали? Від України вибори в Німеччині ніяк не залежать. Кого б не обрали, канцлер Німеччини буде турбуватись тільки про громадян Німеччини.
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26.09.2021 22:10 Ответить
Вот это и страшит, что вы типа работали. Если так, как в ПАСЕ или Совете Европы, то будет "весело".
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26.09.2021 22:11 Ответить
Так все говорили, что зелёные впереди всех! Зрада? Путин?
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26.09.2021 22:13 Ответить
Так Бербок облажалась с плагиатом.
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26.09.2021 22:18 Ответить
Что СДПГ, что ХДС/ХСС заявляли, что СП-2 коммерческий проект во благо Германии. Так что после 2024 нашу трубу осушат?
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26.09.2021 22:15 Ответить
Колебался между FDP и AfD.
Самое главное зелёные мразоты не набрали много голосов. Хотя пару месяцев назад могли.
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26.09.2021 22:16 Ответить
А разве AfD не партия Путина?
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26.09.2021 22:24 Ответить
В Германии нет партии Путина.
В принципе меня все устраивают кроме зелёных.
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26.09.2021 22:31 Ответить
А что не так с Зелеными?
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26.09.2021 22:33 Ответить
переживает, что они "СП2" перекроют. Но напишет, что дело в налогах
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26.09.2021 22:56 Ответить
Жаба и Гадюка идут нос к носу.

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26.09.2021 22:21 Ответить
Мы системно работали.-ФРГ стала сторонником приёма Украины в НАТО-нет.ФРГ по просьбе Украины начала продавать ей оружие-нет. ФРГ отказалась от северного потока газа из России- нет.Украинцам не нужно кукареканье. Даже системное. Украинам нужен ре-зуль-тат.
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26.09.2021 22:25 Ответить
Оценивать работу пока рано, новая власть еще не только не пришла, но даже не избрана. Посмотрим.
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26.09.2021 22:40 Ответить
Таки да. Верим: Будет людям счастье,Счастье на века;У зеленской власти сила велика! Если дали слово, Мы не подведем, Солнце новой жизни На земле зажжём!
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26.09.2021 22:47 Ответить
"І зєЛєнін такой молодой..."
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26.09.2021 23:17 Ответить
Я не призываю верить или не верить, просто предлагаю оценивать конкретные дела новой власти.
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26.09.2021 23:21 Ответить
Ясно,знаючи как вы "работаете"...
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26.09.2021 22:26 Ответить
Хуже не будет. Просто хуже не бывает. Да, зебилы?! Работали они. Системно.
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26.09.2021 22:32 Ответить
в немецком фильме для взрослых, с мужским оттенком.
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26.09.2021 22:52 Ответить
Украина может только повлиять на немецкие порнофильмы.
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26.09.2021 22:53 Ответить
Германию ждет глубокий политический кризис если коротко....,а конкретно Лашет и Шольц это совершенно разные политические направления.....,каже Виталий Портников...
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27.09.2021 04:33 Ответить
Зелемойский вернул Кучмистскую Украину в советское дерьмо...с чем пролетайрят 73 % и поздравляю....
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27.09.2021 04:35 Ответить
 
 