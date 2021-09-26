Кулеба о выборах в Германии: Мы системно работали со всеми политсилами и рассчитываем на благоприятную коалицию

Украина еще до выборов в Федеративной Республике Германии (ФРГ) проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы еще до этих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Имя канцлера важно, но Украина больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений", - заявил Кулеба.

Он отметил, что общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине, а президент Украины Владимир Зеленский общался с лидером христианских демократов (ХДС/ХСС) Армином Лашетом. "Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", - сказал министр.

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Он отметил, что Германия - та страна, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

По его словам, развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Отметим, что выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года. 26 сентября избирался бундестаг 20 созыва.

Как информирует Интерфакс-Украина, согласно опросу первого телеканала германского общественно-правового телевидения ARD, голоса разделились следующим образом: у социал-демократов СДПГ 25% голосов, у партийного союза Ангелы Меркель ХДС/ХСС - также 25%. Правая "Альтернатива для Германии" получает 11%, столько же "Свободная демократическая партия". "Зеленые" получают 15%, "Левые" - 5%.

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Телеканал ZDF дает другой расклад. По нему победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%. "Альтернатива" может рассчитывать на 10%. "Зеленые" на 14,5%, "Свободные демократы" - на 12%, "Левые" - на 5%.

Для формирования правительства необходимо будет договориться о правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия. Избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника, 27 сентября.