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В крови погибшего в Польше гражданина Украины Никифоренко не выявили следов наркотиков, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В крови погибшего в Польше гражданина Украины Никифоренко не выявили следов наркотиков, - СМИ

Экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ в крови погибшего после задержания полицией во Вроцлаве гражданина Украины Дмитрия Никифоренко.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечает газета, несмотря на утверждения полицейских и работников вытрезвителя во Вроцлаве о неадекватности поведения 25-летнего парня, результаты экспертизы исключили наличие в крови украинца следов наркотиков.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что результаты токсикологической экспертизы не подтвердили употребление Никифоренко наркотических веществ. В то же время, официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе после обработки окончательного рапорта о причинах смерти украинца.

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Польский журнал также сообщил, что по неизвестным пока причинам в конце прошлой недели дело гибели Никифоренко решением Национальной прокуратуры Польши передано от Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине (северо-запад РП).

Адвокат семьи Никифоренко Кшиштоф Будник в комментарии изданию выразил удивление этим решением, отмечая, что у защиты не было претензий к действиям Окружной прокуратуры в Свиднице по делу Никифоренко.

Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Окончательная причина смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который умер после избиения полицией во Вроцлаве, будет названа в конце сентября после получения результатов всех экспертиз.

Также читайте: Польша готова наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Я за вас рада! Бажаю вам успіхів та процвітання. Знаю п'ятьох українців, які голосували за Зе та казали: хуже нє будєт. Через рік вони всі повтікали з України. Мені не цікаво, яку роботу вони там знайшли, але без розуму та фаху їм окрім як роботи по-чорному більше нічого не світить.

Тільки от чому я через цих вилупків довбоЗЕбів повинна зараз жити у такому цирку. Я, навідміну від них, за гівно зелене не голосувала, це вони мені так піс**ли, а самі втекли
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27.09.2021 01:29
+3
Тело умершего в Польше украинца доставили домой с "тоннами грима" на лице: отец рассказал детали
https://hubloid.com.ua/society/telo-umershego-v-pol-she-ukraintsa-dostavili-domoi-s-tonnami-grima-na-litse-otets-rasskazal-detali.html

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26.09.2021 22:30
+3
Схоже що вбили з ненависті до України сподіваюсь що отримають довгий тюремний термін але батькам звичайно не поверне чином ну хоч буде справедливе покарання.
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26.09.2021 22:35
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Тело умершего в Польше украинца доставили домой с "тоннами грима" на лице: отец рассказал детали
https://hubloid.com.ua/society/telo-umershego-v-pol-she-ukraintsa-dostavili-domoi-s-tonnami-grima-na-litse-otets-rasskazal-detali.html

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26.09.2021 22:30 Ответить
Схоже що вбили з ненависті до України сподіваюсь що отримають довгий тюремний термін але батькам звичайно не поверне чином ну хоч буде справедливе покарання.
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26.09.2021 22:35 Ответить
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26.09.2021 22:46 Ответить
Относятся как к рабсиле - и мы сами в том виноваты...полицейских там уволили/отстранили,даже если посадят - молодого парня уже не вернуть. Говняная власть вместо того чтоб создавать экономические условия в государстве - буквально вынуждает уезжать за границу в поисках работы - и так уже 30 лет независимости...
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26.09.2021 23:03 Ответить
Ну народ сам цю владу і обирає.Польша йшла тернистим шляхом реформ але не звертала.А України один президент тягне на захід потім народ обирає ватника і тягнуть на схід.І так весь час.
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26.09.2021 23:30 Ответить
провокатори весь час гундосять, що народ обрав ЦЮ ВЛАДУ. НЕ обирав народ ЦЮ владу, а обирав ту, яка на виборах клялась у тому, що забезпечить безбідне та спокійне життя. Ніхто тоді і не гадав, що такий потік обіцянок є абсолютною брехнею.
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27.09.2021 09:48 Ответить
Є таке поняття - популізм! Тих, хто про таке не чув та не знає, треба позбавляти виборчого права, тому що ця категорія людей є розумововідсталою та дуже небеспечною для суспільства. Саме через таких адійотів ми опинились у такому лайні, як у внутрішній політиці, так і у міжнародній. І все це під час війни з московією.
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27.09.2021 10:16 Ответить
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27.09.2021 11:16 Ответить
Саме оце що народ тупий найбільше зло.Бо їм наобіцяють щось і вони хочуть халяви біжіть голосувати а ротів виявилося що ще більше стали злиднями.Ніхто не розуміє щоб досягти більш менш гідного життя прийдеться років десять важко працювати і економити обрізати по максимуму всякі субсидії виплати а гроші направити на розвиток виробництва і будівництва освіти та медицини з армією.Той хто обіцяє дешеві тарифи та манну небесну брешуть.Тарифи мають бути ринковими просто народ має мати достатньо грошей за це платити.Бо ніхто не буде продавати картоплю по 5 грн коли вона на ринку по 20 а вам скажуть що це ж ваша і вона вам обійшлася дешевше то ви повинні її продавати по 5.
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27.09.2021 12:04 Ответить
А гівняна влада до нас з неба падає.
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26.09.2021 23:30 Ответить
Українці, які тікають за кордон за кращим життям, за грошима та щоб заміж вийти, бо українські чоловіки їм погані, вони - «штани», а іноземці не штани, вони у сукнях ходять. Знайте, що нам на вас начхати. Живете, працюєте, сплачуєте податки в іншій країні, то й сидіть там та не гавкайте.

Зебіли тікають з країни до Польщі, Чехії, працюють там як раби, то й відношення до них, як до рабів. Брудна піна нації ніде не потрібна.
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27.09.2021 00:07 Ответить
Ірена ви самі хоть працювали за кордоном? Щоб щось судити потрібно щось знати .Можливо хтось і працюють як раби але в 99% це їхня провина бо або дуже вірять в казки або дуже довірливі.В більшості випадків ви самі вирішувати чи вам працювати чи ні Щось не подобається іди даже якщо нелегально все одно можна знайти непогану роботу якщо всі документи впорядку то не буде проблематично знайти гідну роботу за вашим фахом.У мене особисто в Україні дві роботи де я наївно працював і отримував гроші з затримками по факту десь за шість місяців там і там заборгованості було плюнув на усіх і поїхав і по теперішній час мені тут ні одного разу не кинули за зроблену роботу.То де ви раби а де ні смішно.
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27.09.2021 01:03 Ответить
Я за вас рада! Бажаю вам успіхів та процвітання. Знаю п'ятьох українців, які голосували за Зе та казали: хуже нє будєт. Через рік вони всі повтікали з України. Мені не цікаво, яку роботу вони там знайшли, але без розуму та фаху їм окрім як роботи по-чорному більше нічого не світить.

Тільки от чому я через цих вилупків довбоЗЕбів повинна зараз жити у такому цирку. Я, навідміну від них, за гівно зелене не голосувала, це вони мені так піс**ли, а самі втекли
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27.09.2021 01:29 Ответить
Я сам здивований був як вроді розумні люди бігли голосувати за цього виродка.І саме тому я переглянув свої плани бо хотів вже повернутися та жити вдома але зрозумів що із за таких як вони добра в Україні ще довго не буде.І вирішив як мінімум ще пожити тута і дати дітям англійське виховання а там видно буде.Бо поки що є здоров'я і ти можеш на щось впливати краще перестрахуватися ніж опинитися немічним в оточенні ідіотів і дітям зіпсувати життя.
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27.09.2021 01:42 Ответить
А ви точно зараз на острові, а не під проксі на расії? Просто ті, хто з наших співітчизників там живе, то навіть і не думає повертатися. А на таких сайтах їх взагалі не буває, бо по-перше, їм немає коли, а по-друге, їх зовсім перестає цікавити Україна, вони не знають у подробицях, що тут відбувається, їм стає байдуже.

У мене є родичі, які вже отримали британський паспорт, але вони вирішили поїхати в Америку, а не назад в Україну.
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27.09.2021 11:14 Ответить
Точно тут на острові ну я ж казав що думав повернутися але передумав.
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27.09.2021 11:52 Ответить
Але ж таки думали, тому і спитала.
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27.09.2021 15:35 Ответить
Видалення мого коментаря на істеричну вимогу + лайк істерика блювотинню від 00:07 красномовно свідчать, що я написала правду.
А вона не лише коле очі, а й доводить до сказу.
Видалення нічого не змінить - свідчення лишилися.
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27.09.2021 07:30 Ответить
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27.09.2021 10:28 Ответить
 
 