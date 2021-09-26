Эрдоган о покупке у РФ комплексов С-400: Никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты мы приобретаем и у какой страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует отступать от намерения закупить у России вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты мы покупаем, у какой страны и на каком уровне", - заявил он в воскресенье, 26 сентября, в интервью американскому телеканалу CBS.

DW указывает, что это решение может углубить раскол между Турцией и США, а также повлечь за собой новые американские санкции против Анкары. В Вашингтоне заявили, что ЗРК С-400 представляют угрозу для американских истребителей F-35 и других систем обороны НАТО. В Турции уверяют, что не могут закупить системы ПВО ни у кого из союзников по альянсу в удовлетворительные сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с Эрдоганом: Отношения Украины и Турции наполняются практическими проектами

Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

12 июля 2019 года Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

Также читайте: Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца

В апреле 2021 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Ограничения подразумевают запрет на ввоз в страну технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро). Четыре турецких физических лица лишились возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции заморозили, а гражданам США запретили любые операции с ними.