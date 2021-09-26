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Берлин после выборов будет продолжать активность в нормандском формате, - посол Украины Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Берлин после выборов будет продолжать активность в нормандском формате, - посол Украины Мельник

Олаф Шольц, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина.

Об этом заявил на спецэфире Супільного посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Я рад, что лично наш президент за последние месяцы, наладил близкий контакт непосредственно со многими нынешними лидерами. То есть не только с самой госпожой Меркель, конечно, но и с Армином Лашетом. И в принципе я вам скажу значительной мере это касается и Олафа Шольца, ведь до сих пор он был и остается вице-канцлером, то есть человеком и членом коалиции правительственной, который фактически нынешний курс Берлина не только формировал, но и является частью этого курса", - отметил Мельник.

Дипломат добавил, что последние встречи на высшем уровне непосредственно проводились в Берлине во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на них присутствовали "все упомянутые мной политики, так же и Олаф Шольц": "Именно во время этой очень длительной и основательной беседы мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого как до сих пор, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о выборах в Германии: Мы системно работали со всеми политсилами и рассчитываем на благоприятную коалицию

По словам Мельника, пока трудно говорить, действительно ли украинская сторона может рассчитывать на прорыв в переговорах.

"Мы точно можем исходить из того, что этот курс "малых шагов" будет продолжен. Немцы заинтересованы, чтобы "Нормандия" сохранилась, ведь речь идет также и об их имидже, о том, сможет ли германская дипломатия, немецкая элита завершить успешно, что начала госпожа Меркель вместе с тогдашним президентом Олландом (Франсуа Олланд. - Ред.) Франции в феврале 2015 года. Одно дело - начать, другое дело - довести до логического завершения, до успешного завершения в первую очередь для Украины. А это может быть только полная деоккупация востока Украины, прекращение военных действий, и полная реализация "Минска". Пока к сожалению мы еще далеки от этой цели", - отметил Мельник.

По его мнению, "лакмусовой" бумажкой новой коалиции станет именно то, будет ли готов будущий федеральный канцлер действительно брать на себя еще больше ответственности, смелости и брать на себя инициативу (в вопросе урегулирования ситуации в Украине): "Ведь посредничество не означает нейтральность. Посредничество означает коммуникацию, обеспечение коммуникации, предоставления площадки и также привлечение всех возможных рычагов, которые есть, а этих рычагов у немецкой стороны более чем достаточно".

Также читайте: Итоги выборов в ФРГ повлияют на будущее всей Европы, - The Guardian

Напомним, выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года. 26 сентября избирался бундестаг 20 созыва.

По данным первых экзитполов, на выборах лидирует Социально-демократическая партия Германии (СДПГ).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Так его уже фактически нет, того формата, где там активничать?
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26.09.2021 23:07
+2
Лашет ещё хуже вариант, чем была Меркель. Тётка хоть умная и опытная. Короче, мудрый человек и всё такая "пархающая")))- так вилять бёдрами между капель?? В её то возрасте)).
А Лашет? По-моему, на лбу всё написано- второй "Франсуа Оланд", только немецкий...
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26.09.2021 23:10
+2
А разве Шредер изначально не прогнулся? Его и нагибать было не нужно.
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26.09.2021 23:29
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Так его уже фактически нет, того формата, где там активничать?
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26.09.2021 23:07 Ответить
Похоронить Нормандский формат - давняя цель Кремля. Не получится !
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27.09.2021 08:16 Ответить
С точностью до наоборот.
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27.09.2021 12:33 Ответить
Лашет ещё хуже вариант, чем была Меркель. Тётка хоть умная и опытная. Короче, мудрый человек и всё такая "пархающая")))- так вилять бёдрами между капель?? В её то возрасте)).
А Лашет? По-моему, на лбу всё написано- второй "Франсуа Оланд", только немецкий...
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26.09.2021 23:10 Ответить
Шредер-2?
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26.09.2021 23:20 Ответить
Не, Шрёдер был весьма неплох как канцлер. А этот, бесхребетный, как Оланд и Макрон. Кто больше надавит, под того и прогнуться. А с учётом того, что гэбня давить умеет, то?? Тем более, такое мягкотелое, как Лашет. Но это я про внешнюю политику, внутренней здесь занимается Бундестаг (косячить тут сложновато).
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26.09.2021 23:26 Ответить
А разве Шредер изначально не прогнулся? Его и нагибать было не нужно.
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26.09.2021 23:29 Ответить
Да не, какой-там. Когда он руководил, был совершенно другой расклад на мировой арене. Это сейчас он продался и тупо зарабатывает бабки.
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26.09.2021 23:32 Ответить
)))крутой ,видимо,расклад ,если шредер-пуйловская шавка не постеснялся никого и ничего -вскрылся моментом
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27.09.2021 00:09 Ответить
Наш посол за немцев уже всё порешал.
Господин посол, и СП-2 за немцев прикройте, пожалуйста.
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26.09.2021 23:10 Ответить
"Я спрашиваю вас - хотите ли вы тотального минского формата ? Хотите ли вы его,даже,если его озабоченности и обеспокоенности станут еще более тотальны и радикальны ? "
Берлин,2021
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26.09.2021 23:11 Ответить
Зараз кругом на заході соціалісти керують.
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26.09.2021 23:14 Ответить
Это печально мы все-таки надеемся на приход коммунистов, причем правильных как например в Кампучии или Северной Корее...
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27.09.2021 00:04 Ответить
Как толлько РАБссия начала выдавать Мавзолейные Аусвайся жителям Дырляндии Минский процесс и Нормандский формат закончились автоматически....
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27.09.2021 03:46 Ответить
Зараз заплау. Як говорять тут дописувачі:-Сльози мішають мені гаварить. Ярманія не забула про нас,бідних, і готова й надалі,разом із сердешною подругою-повією Францією лизати ***** задницю у "святій" справі приєднання України до ОРДЛО за допомогою прокисших висерів Штайнмайєра.. Забудьте,пановє, за Україну, окстіться і перехрестіться і забудьте за отії Мінськиі і Нормандські формати. Все,кіна не буде, електрика закінчилась. Поховала підерефія оті формати і накрила їх аусвайсами із двоголовими курками так життєво необхідними для мешканців ОРДЛО. Слава Богу,"зірвалась" Україна із мінського "гачка", на який мали таку велику надію кацапи і якою так хизувався панунцьо Лошадь. Так що,будьте,пановє, здорові і не забудьте дати сіна корові.
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27.09.2021 05:24 Ответить
 
 