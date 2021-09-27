Главные кандидаты в канцлеры ФРГ Шольц и Лашет заявили о готовности сформировать правительство

Социал-демократ Олаф Шольц уверен, что по итогам выборов в бундестаг СДПГ получила мандат от избирателей. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет говорит о "коалиции будущего".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство .

Многие граждане Германии проголосовали за СДПГ, потому что хотели смены власти "и чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц", заявил 63-летний политик перед ликующими сторонниками в берлинской штаб-квартире партии.

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По словам социал-демократа, результаты говорят о необходимости того, чтобы были реализованы все обещания, данные в ходе предвыборной кампании. "Сейчас мы ждем окончательных итогов выборов, но затем приступим к работе", - сказал Шольц.

Кандидат от правящего консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет (Armin Laschet) в свою очередь заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС. По мнению Лашета, каждый голос, отданный за эти партии - "это голос против федерального правительства левого толка".

"Германии сейчас нужна коалиция будущего, которая модернизирует нашу страну", - полагает он. В таком союзе, по словам Лашета, каждый партнер должен определиться со своими приоритетами. Говоря о текущих итогах выборов, политик констатировал: "Мы не можем быть удовлетворены их результатом". "По всей вероятности, будет создана коалиция из трех партнеров", - заявил далее Армин Лашет.

Политик также поблагодарил Ангелу Меркель за проделанную работу на посту канцлера ФРГ: "Это были 16 хороших лет для Германии". Сама Меркель в этот вечер также находилась на сцене штаб-квартиры ХДС в Берлине - но во втором ряду.

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Издание отмечает, что на парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 21:10 (22:10 по киевскому времени) 26 сентября она набирает 25,7% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.