Кулеба о встречах Зеленского в Нью-Йорке: Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку - 2"

Работа украинской делегации в Нью-Йорке во время высокого сегмента 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН позволила донести миру сигналы Украины и заручиться поддержкой в ​​укреплении энергетической безопасности нашего государства в ходе двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"ООН - это формат, где страны коммуницируют свои сигналы. Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", - отметил министр.

Кулеба рассказал о трех двусторонних встречах президента Украины в Нью-Йорке, которые были важными в контексте противодействия угрозам "Северного потока - 2" и укрепления энергетической безопасности нашего государства. Речь идет о встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль шантажирует Европу для запуска "Северного потока-2", - Витренко

"Тема "Северного потока - 2" в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку - 2": и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", - заявил Кулеба.