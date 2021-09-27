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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Нью-Йорк (201) ООН (3936) Северный поток (1426) Кулеба Дмитрий (2657)

Кулеба о встречах Зеленского в Нью-Йорке: Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку - 2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о встречах Зеленского в Нью-Йорке: Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию

Работа украинской делегации в Нью-Йорке во время высокого сегмента 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН позволила донести миру сигналы Украины и заручиться поддержкой в ​​укреплении энергетической безопасности нашего государства в ходе двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"ООН - это формат, где страны коммуницируют свои сигналы. Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", - отметил министр.

Кулеба рассказал о трех двусторонних встречах президента Украины в Нью-Йорке, которые были важными в контексте противодействия угрозам "Северного потока - 2" и укрепления энергетической безопасности нашего государства. Речь идет о встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Тема "Северного потока - 2" в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку - 2": и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", - заявил Кулеба.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Сьогодні москалі вбили нашого Воїна. іще один поранений..І жодного слова із співчуттям від них.. тікі радість та вітання ватному вусику..бо зелені сволота і мерзота антиукраїнська..Сумно...


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27.09.2021 01:40
+4
я знаю только одно, нормальный человек не может быть в команде зелибобы. это диаметрально противоположные вещи
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27.09.2021 01:18
+3
Кулеба как петух. Кукарекает что попало!
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27.09.2021 01:28
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Віслюк поспілкувався з Нью-Йоркськими бомжами і вони його завірили, що виступлять проти ПП-2 ?
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27.09.2021 01:12 Ответить
я знаю только одно, нормальный человек не может быть в команде зелибобы. это диаметрально противоположные вещи
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27.09.2021 01:18 Ответить
Сигналы Турции о закупке у рашки С-400 на 2,5 млрд.долл. не услышали?
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27.09.2021 01:19 Ответить
Кстати, Джонсон до сих пор не был в Украине ? Ему может интресно посмотреть фронт . После событий со Скрипалями , британские власти ( как потерпевшие от раши) внимательнее прислушиваются к Украине .
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27.09.2021 01:25 Ответить
Кулеба как петух. Кукарекает что попало!
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27.09.2021 01:28 Ответить
😊
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27.09.2021 04:55 Ответить
Хочет у кормушки продержаться. Идиотов-претендентов и на его должность хватает.
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27.09.2021 08:40 Ответить
Интересно, во сколько бюджету обошлась поездка президента в США?
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27.09.2021 01:37 Ответить
Сьогодні москалі вбили нашого Воїна. іще один поранений..І жодного слова із співчуттям від них.. тікі радість та вітання ватному вусику..бо зелені сволота і мерзота антиукраїнська..Сумно...


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27.09.2021 01:40 Ответить
А от ПОП і Вусика не поздоровив (хоча даремно, той же його ще недавній співвірянин по кацапській церкві, ПОП від неї відрікся порівняно нещодавно) і співчуття родинам загиблого немає... Ну і де ПОП? Знову на Галапагосах? А хто буде возити абрикоси на передову і все інше робити?
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27.09.2021 03:04 Ответить
Учитывая тот факт, что каждое утро ты находишь в своих кальсонах рошенку, кондитер таки в Украине
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27.09.2021 06:26 Ответить
зе-дегенераты...
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27.09.2021 02:33 Ответить
Український Президент виступив в ООН, звітував про це міністр зовнішніх справ України. А в кого ж від цих слів підгоріло? Абсолютно вірно, підгоріло синхронно у кацапні та пєтіків. Яка ж лєпота... Нікаково совпадєнія...
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27.09.2021 03:08 Ответить
Знаешь чем отличается ПОЛИТИК государственник от Кучмистов и быдла краснопузого?
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27.09.2021 03:33 Ответить
Расскажи, Сенатор.
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27.09.2021 16:13 Ответить
Выступил - громко сказано, проблеял за другана то ли щофера, то ли шефира
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27.09.2021 06:28 Ответить
Зеля нёс ересь как всегда про какого-то друга, который для страны НИКТО. Ни госслужащий, ни министр, ни депутат, просто массажист или психотерапевт. Интересно было это слышать всему миру?
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27.09.2021 08:44 Ответить
Проклятый Госдеп проыел деолигахацию на РАБссии... под каток санкций попала даже вилла второго пропагандона после Ольги Скабеевой,на РАБссии ,Вофки Соловья на озере Комо в Италии ,фашистский Госдеп верните то дерьмо Мавзолейному Хмырю....
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27.09.2021 03:30 Ответить
Протидія така потужна, що прокачку газу планують розпочати до кінця року
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27.09.2021 04:57 Ответить
Головне, щоб "наші" екскурсанти в США були задоволені. А те що на сході майже кожного дня хтось гине чи отримує поранення, а ти м паче така дрібничка, як дикий ріст цін на продовольчі товари, то ж несуттєво, і навіть не заслуговує на їх увагу. Чим би ці ЗЕбільні тварини не тішились, лиш би менше гидили українцям на голови. Тай чи залишились ще в Україні українці, чи всі вже трансформувались у холопів?
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27.09.2021 06:26 Ответить
Чем ты "доволен"?? Конченые.
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27.09.2021 06:41 Ответить
Конечно доволен, раньше была различная степень озабоченности, а теперь поддержка.
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27.09.2021 06:51 Ответить
От блин жалко ему никто не подсказал. и мне было некогда!
Надо было ему с трибуны генеральной ассамблеи спеть!
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииий.
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27.09.2021 06:54 Ответить
Ни о чем ! За наши деньги....
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27.09.2021 07:26 Ответить
Кулеба конченый лизоблюд.
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27.09.2021 08:10 Ответить
А когда-то в дип.корпусе Украины были люди...
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27.09.2021 08:47 Ответить
Ну, с "СП" всё ясно, его запустят и будут юзать, а рашка будет благополучно всех шантажировать газом. А шо с "вагнеровцами"? Бурба запустил"бомбу" своими показаниями и всё затихло. Ни одного видосика с опровержением и возмущениями от великого ЗЕ!, ни каких-либо комментариев от оппозиции, ни каких-либо телодвижений от Безуглой. Шо ж такое? Все затихли. Ждут пока забудется?
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27.09.2021 08:51 Ответить
Не забудется. Щас Bellingcat подкинет дровишек
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27.09.2021 09:42 Ответить
 
 