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Два человека погибли во время пожара в частном доме под Хмельницким, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Ночью 26 сентября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Поляхова Теофипольской громады Хмельницкого района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тела 66-летней женщины и 64-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Предполагаемая причина пожара устанавливается.
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