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Два человека погибли во время пожара в частном доме под Хмельницким, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Два человека погибли во время пожара в частном доме под Хмельницким, - ГСЧС

Ночью 26 сентября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Поляхова Теофипольской громады Хмельницкого района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тела 66-летней женщины и 64-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара устанавливается.

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Автор: Анна Судак
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