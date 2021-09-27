Два человека погибли во время пожара в частном доме под Хмельницким, - ГСЧС

Ночью 26 сентября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Поляхова Теофипольской громады Хмельницкого района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тела 66-летней женщины и 64-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара устанавливается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате пожара в хостеле Киева погиб человек. ФОТО