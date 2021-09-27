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В ОРЛО родителей заставили купить в классы обеззараживатели воздуха, но к концу месяца школы начали закрывать "из-за ОРВИ", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В ОРЛО родителей заставили купить в классы обеззараживатели воздуха, но к концу месяца школы начали закрывать

В первую неделю сентября родители школьников оккупированной части Луганщины получили распоряжения администрации школ покупать рециркуляторы, которые обеззараживают воздух.

Об этом говорится в материале Яны Викторовой для BBC, передает Цензор.НЕТ.

По ее информации, условие звучало так: хотите, чтобы ваши дети учились в школе, как можно скорее скидывайтесь на рециркуляторы.

В родительских чатах разгорелась настоящая война. Кто-то говорил, что надо покупать самый дешевый, потому что он все равно ничего не дает, поэтому надо подходить к поискам формально. Кто-то начал поиски в России, надеясь, что качество лучше местного.

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Параллельно распространялись слухи, что есть местный производитель рециркуляторов и кто-то из "правительства" просто хочет его поддержать.

Вместе с обычными школами рециркуляторы начали покупать в музыкальные и художественные школы. И уже до середины сентября рециркуляторы были везде.

Волну заболеваний среди детей, несмотря на сентябрьское тепло, назвали адаптацией детей к школе. Далее начались закрытия школ.

На 23 сентября в оккупированном Луганске на карантин (без обучения) закрыли 8% школ. Официальная версия: превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Неофициально говорят, что школы закрыли после того, как там обнаружили детей с коронавирусом.

Рециркуляторы - приборы для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Принцип работы заключается в том, что воздух из помещения проходит через корпус прибора, в котором работает бактерицидная УФ-лампа.

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Центр общественного здоровья Украины в специальном сообщении не рекомендовал использовать рециркуляторы для дезинфекции помещений во время пандемии.

Основная причина такой рекомендации от медиков - слишком низкая эффективность работы этих приборов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
А из РАБссии прислали красные галстуки ,комсомоьские значки и замя паБЕДЫ над Берлином в 1945 году.....
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27.09.2021 03:39
+2
це Мерзость
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27.09.2021 02:22
+1
северная корея на минималках
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27.09.2021 03:05
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це Мерзость
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27.09.2021 02:22 Ответить
зе-билы
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27.09.2021 02:33 Ответить
северная корея на минималках
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27.09.2021 03:05 Ответить
А из РАБссии прислали красные галстуки ,комсомоьские значки и замя паБЕДЫ над Берлином в 1945 году.....
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27.09.2021 03:39 Ответить
Озон образующийся при УФ-облучении воздуха повреднее коронавируса будет, после такого обеззараживания помещение нужно тщательно проветривать.
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27.09.2021 04:12 Ответить
похер
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27.09.2021 06:45 Ответить
Захар говно Прилепин спалил Путлерскую банду по полному тарифу,назвал фамилии тех кто отдавал приказы включая самого фюрера....,Для Гааги хорошее интервью....
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27.09.2021 04:47 Ответить
Для клоаки потрібні ще і освіжувачі повітря.
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27.09.2021 07:01 Ответить
Навчають майбутніх шахтьоров і трахтористів.
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27.09.2021 08:34 Ответить
На фотографії видно, що щасливі та усміхнені діти радіють тому, що живуть в "прекрасній республіці"
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27.09.2021 11:32 Ответить
Им всем к мозгам давно подключили рециркуляторы совкового дерьма. Теперь спасения нет.
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27.09.2021 12:37 Ответить
 
 