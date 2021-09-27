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обстрел (20439) Донбасс (26928) операция Объединенных сил (4176)

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки враг 6 раз срывал "тишину", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки враг 6 раз срывал

За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинка наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды возле Новолуганского.

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"Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки враг 6 раз срывал тишину, - штаб ООС 01
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Топ комментарии
+13
Вечная и светлая память погибшему…..Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному - сил и выздоровления……
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27.09.2021 07:49
+13
Эта ночь для президента была такой же бессонной от переживаний, как за Шефира и Усика ?...
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27.09.2021 08:36
+8
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27.09.2021 10:27
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Вечная и светлая память погибшему…..Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному - сил и выздоровления……
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27.09.2021 07:49 Ответить
RIP
почему устройство «неизвестное»? Что-то они недоговаривают. Не могут двое пеших подорваться на одной мине (которые закидывает враг типа ПОМ-2 дистанционным минированием), значит это был наехал автомобиль на тяжелую мину?! Как она там появилась?!
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27.09.2021 07:54 Ответить
Почему двое пеших не могут подорваться на одной мине?
Идут рядом, кто-то один зацепил растяжку/наступил, к кому ближе мина, тот погиб(приняв на себя основной поток осколков), второго зацепило не смертельно.
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27.09.2021 10:14 Ответить
Звідки вони, зрозуміло. Кацапська ДРГ, мінування квадрокоптерами.
Та це нічого не змінить. Зеленський заборонив військовим виконувати свій обов'язок, і нічого не зробить для того, щоб зупинити кацапів.
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27.09.2021 10:26 Ответить
Эта ночь для президента была такой же бессонной от переживаний, как за Шефира и Усика ?...
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27.09.2021 08:36 Ответить
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27.09.2021 10:27 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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27.09.2021 11:11 Ответить
Я сподіваюсь, "не провокували"? В "нашулюдю" не стріляли? Ой, молодці!
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27.09.2021 16:22 Ответить
Царство Небесне загиблому Захиснику! пораненому скорішого одужання!
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27.09.2021 21:54 Ответить
 
 