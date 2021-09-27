Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки враг 6 раз срывал "тишину", - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинка наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды возле Новолуганского.
"Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - сил и выздоровления……
почему устройство «неизвестное»? Что-то они недоговаривают. Не могут двое пеших подорваться на одной мине (которые закидывает враг типа ПОМ-2 дистанционным минированием), значит это был наехал автомобиль на тяжелую мину?! Как она там появилась?!
Идут рядом, кто-то один зацепил растяжку/наступил, к кому ближе мина, тот погиб(приняв на себя основной поток осколков), второго зацепило не смертельно.
Та це нічого не змінить. Зеленський заборонив військовим виконувати свій обов'язок, і нічого не зробить для того, щоб зупинити кацапів.