Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 232 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 сентября в мире зарегистрировали 323 857 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 969 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 232 602 292 случая инфицирования, из них 323 857 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 761 948 человек, из них 4 969 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 209 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 14-ю и 3-ю позицию соответственно.

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Мексика и Иран.