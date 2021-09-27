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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 232 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 232 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 сентября в мире зарегистрировали 323 857 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 969 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 232 602 292 случая инфицирования, из них 323 857 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 761 948 человек, из них 4 969 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 232 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 01

Побороли болезнь и вылечились 209 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 существенно сократила ожидаемую продолжительность жизни в мире: такого не было со времен Второй мировой войны

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 232 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 14-ю и 3-ю позицию соответственно.

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Мексика и Иран.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 232 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 03
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Найкраща статистика про яку можна мріяти - "по добовій смерності лідирує мордор"! Так тримати "товарисчи"!!!
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27.09.2021 08:02 Ответить
Не сильно-то й "радіть" треба! Мруть по всьому світу, переважно, літні люди … Для Росії це "+" - менше навантаження на Пенсійний фонд! Тобто вони економлять кошти на утримання пенсіонерів… А це значить, що більше грошей можна витратить на зброю і армію з Росгвардією!
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27.09.2021 08:15 Ответить
Спутнік їхнє всьо.
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27.09.2021 08:14 Ответить
Интересно бы было посмотреть суточную смертность до всей этой паники с ковидлой
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27.09.2021 08:26 Ответить
Тот случай,когда искренне радуешься за Расеюшку,что она впереди планеты всей)
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27.09.2021 08:39 Ответить
 
 