Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные из всех 299 округов, которые опубликованы по состоянию на 5:30 на сайте Федерального офиса, ответственного за наблюдение за выборами (Bundeswahlleiter).

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Другие партии не преодолевают барьер для попадания в Бундестаг по партийным спискам.

Результаты еще не являются окончательными, однако существенных изменений не ожидается.

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Таким образом, право сформировать правительство получает глава Социал-демократический партия Германии Олаф Шольц.

Напомним, ранее Олаф Шольц призывал Евросоюз к разработке новой Восточной политики.

По словам Олафа Шольца, Евросоюзу нужно со всей ясностью заявить, что он больше не потерпит насильственного передела границ в Европе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", - отметил он.

Говоря о диалоге с Россией Шольц отметил, что правительство Германии всегда встречалось с российским правительством, и в последние годы между ними было много переговоров.

Летом 2017, когда Гамбург принимал саммит G20, Шольц виделся с президентом России Владимиром Путиным.