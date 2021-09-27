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Новости За рубежом
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выборы (24315) Германия (6050) Меркель (2121) Бундестаг (178) Шольц Олаф (564)

Блок Меркель проигрывает выборы в Бундестаг. Новое правительство скорее всего будет формировать лидер социал-демократов Олаф Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блок Меркель проигрывает выборы в Бундестаг. Новое правительство скорее всего будет формировать лидер социал-демократов Олаф Шольц

Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные из всех 299 округов, которые опубликованы по состоянию на 5:30 на сайте Федерального офиса, ответственного за наблюдение за выборами (Bundeswahlleiter).

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Блок Меркель проигрывает выборы в Бундестаг. Новое правительство скорее всего будет формировать лидер социал-демократов Олаф Шольц 01

Другие партии не преодолевают барьер для попадания в Бундестаг по партийным спискам.

Результаты еще не являются окончательными, однако существенных изменений не ожидается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной"

Таким образом, право сформировать правительство получает глава Социал-демократический партия Германии Олаф Шольц.

Напомним, ранее Олаф Шольц призывал Евросоюз к разработке новой Восточной политики.

По словам Олафа Шольца, Евросоюзу нужно со всей ясностью заявить, что он больше не потерпит насильственного передела границ в Европе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", - отметил он.

Говоря о диалоге с Россией Шольц отметил, что правительство Германии всегда встречалось с российским правительством, и в последние годы между ними было много переговоров.

Летом 2017, когда Гамбург принимал саммит G20, Шольц виделся с президентом России Владимиром Путиным.
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Топ комментарии
+13
Так Мекрель уже ж тю-тю! Теперь ее блок в газпроме
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27.09.2021 08:27
+7
Новий кандидат на газпромівські акції.
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27.09.2021 08:29
+3
Это будет проблемно, потому что к 2024-му большинство электората Трампа умрет из-за отказа от прививок и приема лошадиных глистогонок в качестве лекарства от ковида. Но удачи.
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27.09.2021 10:40
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Так Мекрель уже ж тю-тю! Теперь ее блок в газпроме
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27.09.2021 08:27 Ответить
Новий кандидат на газпромівські акції.
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27.09.2021 08:29 Ответить
Ни на слово от методички?
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27.09.2021 08:40 Ответить
не все так просто. Тут обирають не канлера а партії, а СПД й ХДС - йдуть майже на рівних по 25%. +-
Зелені - 15% а ФДП 11. ЩО б сформувати коаліцію. треба більшість у Бундестазі, 51+%
А це як тут німці кажуть або ЯМАЙКА, або світлофор.
Мається на увазі держ прапори ціх країн. БО у кожної партії в Німеччині свій колір.
Отже якщо ФДП не схочуть у кооліцію з СПД, а навпаки із ХДС (партія меркель), то тоді навіть якщо уж ХДС 24% + 15% зелені + 12% ФДП = 52%
Незважаючі на абсолютну більшість за СПД й Шольца (якій доречі учень Шредара й топить за газпром - історія повторюється), він не обов'язково стане Канцлером.
Подивимося на останочні цифри й на то хто з кім домовитись зможе.
Але верогідність що СПД з ХДС домовляться й наберуть 50% - майже 0. Це реально дуже маловерогідно.
Отже буде коаліція з 3х партій:
або червоні(СПД) жовті (ФДП) й зелені (Зелені) - тоді "світлофор"
або чорні(ХДС) жовті (ФДП) й зелені (зелені) - Ямайка )
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27.09.2021 10:34 Ответить
І шо?
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27.09.2021 08:27 Ответить
А пуд как был, он так и есть - 16 кг!
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27.09.2021 08:43 Ответить
Шило і мило.
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27.09.2021 08:38 Ответить
💯
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27.09.2021 08:38 Ответить
Ну и ладушки - с Божией помощью изберем трамписта в 2024 и сплавим всех нелегалов из Штатов в Бундес. Их там с удовольствием приймут
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27.09.2021 08:50 Ответить
Это будет проблемно, потому что к 2024-му большинство электората Трампа умрет из-за отказа от прививок и приема лошадиных глистогонок в качестве лекарства от ковида. Но удачи.
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27.09.2021 10:40 Ответить
Вам не нравилась Меркель, теперь посмотрим как будет дальше. Зе вообще говорил - мало, мало старушка Ангела делает для Украины - ведет себя как последная скотыняка.
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27.09.2021 09:36 Ответить
буде довга і нудна торгівля за коаліцію. І, невиключено, зможуть зформувати лише уряд меншості. І таким чином NS2 приймуть до експлуатації.
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27.09.2021 09:47 Ответить
 
 