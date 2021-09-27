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Пиковые показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут быть уже в октябре и продлятся до декабря, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал Кузин.

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По его словам, оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается достаточно быстро.

"То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - отметил Кузин.

Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

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"Нужно выбрать себе пункт прививания, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - резюмировал главный санитарный врач.
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Топ комментарии
+3
тупі жиди не знають, як ще пресувати бараностадо
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27.09.2021 10:01
+2
Тобто пікові захворювання ковід співпадають із сезоними на звичайний грип? Неможе бути? Ніколи такого не було і от знову)))
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27.09.2021 09:58
+2
Они уже второй год так совпадают. Сначала вспышка заболеваемости в начале зимы, потом вторая ближе к весне. Ну и в остальное время вялотекущая заболеваемость. Так в доковидный период возбудители ОРВИ себя вели. Только сейчас такая ситуация по одному ковиду. Куда остальные возбудители ОРВИ делись - хз.
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27.09.2021 10:20
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Тобто пікові захворювання ковід співпадають із сезоними на звичайний грип? Неможе бути? Ніколи такого не було і от знову)))
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27.09.2021 09:58 Ответить
№45
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27.09.2021 10:13 Ответить
Дурачок.. Що з тебе візьмеш..? Окрім аналізів
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27.09.2021 12:15 Ответить
Вже забув що ти мені накарябав колись?
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27.09.2021 12:34 Ответить
Они уже второй год так совпадают. Сначала вспышка заболеваемости в начале зимы, потом вторая ближе к весне. Ну и в остальное время вялотекущая заболеваемость. Так в доковидный период возбудители ОРВИ себя вели. Только сейчас такая ситуация по одному ковиду. Куда остальные возбудители ОРВИ делись - хз.
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27.09.2021 10:20 Ответить
Поточна хвиля зростання захворюваності на коронавірус почалася 20 липня. І грип так робить?

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27.09.2021 10:41 Ответить
А хіба ні? Чи може мені дасте таку саму докладну статистику по захворюванню на грип? Чи Ви вважаєте, що те що зараз хворіе 0,23% від усього населення України це пандемічне зростання захворюванності?
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27.09.2021 11:11 Ответить
Не треба відповідати питаннями на запитання. Я навожу офіційну статистику. А 0,23% треба помножити мінімум на 10, а може і на 20, тому що за кількістю тестів Україна в Європі антирекордсмен.
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27.09.2021 11:25 Ответить
А чому не на 100500 помножити? І то що Ви навели не статистика, а невідомо звідки малюнок. По-друге а дочого тут тести якщо людина не хворіє?
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27.09.2021 12:11 Ответить
Тому що 100500 це не більш-менш реальні 10-20. Статистика і графік звідси https://covid19.rnbo.gov.ua/
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27.09.2021 14:28 Ответить
Для мене і 10-20 мають подібну реальність. Міркувати можна все що завгодно. Доречі очікую статистику по грипу подібну до квіду, щоб порівняти як захворюванність на грип змінювалась в залежності від сезону. Чому у Вас питаю цю статистику, бо я її не зміг знайти.
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27.09.2021 14:52 Ответить
Не не зміг, а не схотів. Якщо на початок липня ц.р. в Україні антитіла до коронавірусу мало відсотків 40 населення (у Польщі, наприклад, яка тестує краще, на той момент мало бути вже приблизно 70% - це для порівняння), а виявлено нашим МОЗ було лише близько 2.236.400 випадків, то орієнтовну пропорцію здобути можна - мало бути один виявлений випадок з десяти три місяці тому.
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27.09.2021 16:16 Ответить
Ви мене не зрозуміли. Я просив знайти статистику по грипу для порівняння з ковідом. По ковіду я і без Вас її легко знайду. Зрозумійте - є факти, а є припущення та здогадки. Можна звісно робити будь які припущення, але до реалій вони не будуть ніяким чином стосуватися. Не робив ніхто статистику по грипу ніколи таку ретельну як по ковіду. Тому порівнювати немає чого взагалі. А припущення на те і припущення, що воно може як бути наближеної до реалій так і зовсім цим реаліям не відповідати. І це ми ще з Вами беззастережно та безапеляційно беремо, що статистика так би мовити чиста та вірна. Тобто ніхто з іншим ОРВІ, выдмынним выд ковіду, у цю статистику не попав. А там ще є до самих тестів та їх вірності питання. Бо вони досить часто дають хибний результат щодо самої захворюванності. Щодо який саме вірус її спричинив ми маємо на увазі, що це був беззаперечно ковід. А чи так воно є хтозна. Бо родина навідь коронавірусів дуже чисельна. І та цифра виявленних заражень, що Ви навели це цифра більш ніж за півтори року. Вона ніяк не каже як сезонно розподілена захворюваність. А ось якщо піти сюди та подивитися по днях захворюванність на графіку та переключити на показ статистики за два роки, то побачимо реальні два піки які співпадають саме з сезонними захворюваннями на ГРВІ. Тобто грудень та кінець березня - початок квітня. І там також бачимо що хвиля захворюваннь почала відпрацьовувати попередній рік.
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27.09.2021 17:01 Ответить
Можу поінформувати, чому стосовно грипу немає статистики на кшталт коронавірусної - земляне вже понад сто років мають проти нього пристойний імунітет. Тому грип вже не такий цікавий. А проти ковіду, який швидко мутує, бо новий, людство "напрацьовує" його просто зараз, і ще не встигло створити достатній захист.
Не треба мене просити шукати щось про грип - не я про нього розпочав тут згадувати.
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27.09.2021 18:55 Ответить
Так в доковидный период возбудители ОРВИ себя вели.
Саме після мого такого твердження Ви розпочали зі мною дискус і стали стверджувати що ковід гірший і небезпечніший за грип. Тому я і запитав про статистику по грипу. Бо щоб таке стверджувати Ви повинні мати з чим порівнювати. І що до відсутності статисики по грипу я наприклад можу з Вами погодитись, що він не цікавий. Але причина нецікавості в мене інша. Бо з вакцин проти грипу не качають таке бабло, як з вакцин проти ковід. І чим моє твердження гірше буде за Ваше?
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27.09.2021 20:06 Ответить
Ковід, на відміну від грипу, набагато сильніше вражає весь організм, а не самі легені переважно. А з легенями взагалі робить страшні речі. По-друге, він новий в популяції людей збудник, через це швидко, різноманітно і непередбачувано мутує. Тому, принаймні до моменту набуття людством колективного імунітету, він безумовно набагато небезпечніший за грип.
Для мене великим сюрпризом стала нездатність величезних верств населення збагнути такі прості базові речі і перетерпіти вимушені обмеження 2-3 роки.
Бажання фармацевтичних гігантів збагатитися на цій темі зрозуміле. Але сама вона не є небезпекою фейковою. Крім того, рекордний на сьогодні рівень мобільності населення світу і недотримання величезними верствами елементарних заходів гігієни в різних країнах, створює умови для виникнення нових небезпечних хвороб. Через це глобальна і локальні системи протидії інфекційним хворобам потребують радикальної модернізації і підсилення.
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28.09.2021 08:05 Ответить
Ковід, на відміну від грипу, набагато сильніше вражає весь організм, а не самі легені переважно. А з легенями взагалі робить страшні речі.
Лікувати одразу не пробували, не доводячи до пневмонії?
Для мене великим сюрпризом стала нездатність величезних верств населення збагнути такі прості базові речі і перетерпіти вимушені обмеження 2-3 роки.
А чому Вас це дивує? Запасу фінансової міцності у людей майже немає. Більша частина населення взагалі живе від зарплати до зарплати. Та й те не вистачає. А Ви пропонуєте людям дома сидіти три роки. Їсти що? Бо захворієте Ви чи ні на ковід з наслідками ще питання, бо ризик ним захворіти трошки вищий за 5%, а ось що загнетесь від нестачі коштів ризик набагато більший. Наша влада так і не спромоглася допомогти населенню фінансово в цей час. Податки тільки росли, ціни росли, ті гроші, що вони ніби то малому бізнесу відшкодовували, це не кошти. Це сльози. Так як людям вижити? У Вас мабуть заощаджень багато, що можете собі сидіти в локдауні три роки. У більшості українців таких коштів немає. Заробити в нашій країні на життя теж для багатьох практично неможливо. Ось і їде народ на заробітки.
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28.09.2021 10:47 Ответить
Стосовно "від зарплати до зарплати" кому краще розуміти, як не пенсу?! І на заробітки кудись вже втікати запізно. І якщо колись в когось пенсія була 2/3 від середньої з/п, то тепер 1/3 і з теперішніми супертарифами та цінами на їжу та ліки. Тобто, економічні питання мені зрозумілі, але перечекати пару років до створення імунітету і зняття обмежень великою проблемою не вважаю.

На останок - жодні ГРВІ за останній час не створювали аншлагів в реанімаціях і не виснажували так медперсонал, як ковід. Це я не про нас, а про нормальну медицину, як в Італії на початку пандемії.
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28.09.2021 12:38 Ответить
А можна про аншлаги в реанімаціях саме у нас, а ні десь, подробніше трошки. Бо он Харків на півториміліонне місто запросив аж 930 ліжок у лікарнях на сплеск пандемії. Тобто одне ліжко на 1500 осіб. Я роблю висновок, що наша влада від медицини аж ніяк не розраховує на аншлаг. Торік було таке саме.
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28.09.2021 13:44 Ответить
Можна
А от Харків в реалі буквально цими днями - напевно частину з тих 930 ліжок вже встановили


Сподіваюсь лише, що через стихійне здебільшого набуття імунітету нашим населенням, ситуація з теперішньою осінньо-зимово-весняною хвилею складеться менш напруженою.
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28.09.2021 14:39 Ответить
Це реанімація? Щось не бачу кисневих апаратів. Бачу тільки брак ліжок. А ліжки дійсно у Хркові були. На данний час 720 ліжок. І, зауважте, в нас пандемія. Тим не менш одне ліжко на 1500 осіб. Аншлаг можна ще раніше зробити, якщо ще менше поставити ліжок.
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28.09.2021 15:44 Ответить
Тю, ліжко під віконечком, відчини його і дихай!
Чи мова про 930 ліжок лише в реанімаціях Харкова?
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28.09.2021 16:03 Ответить
На скільки памʼятаю мова йшла про це:
На останок - жодні ГРВІ за останній час не створювали аншлагів в реанімаціях і не виснажували так медперсонал, як ковід.
І мова йшла про загалом 930 ліжок на все 1500000 місто. Для такої кількості населення на таку кількість ліжок набагато важче не зробити аншлаг.
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28.09.2021 16:25 Ответить
Воно так завжди співпадає.. Бо це одна і таж хвороба.. Просто мутована
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27.09.2021 12:17 Ответить
тупі жиди не знають, як ще пресувати бараностадо
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27.09.2021 10:01 Ответить
 
 