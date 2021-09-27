Пиковые показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут быть уже в октябре и продлятся до декабря, - Минздрав
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В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал Кузин.
По его словам, оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается достаточно быстро.
"То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - отметил Кузин.
Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.
"Нужно выбрать себе пункт прививания, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - резюмировал главный санитарный врач.
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Не треба мене просити шукати щось про грип - не я про нього розпочав тут згадувати.
Саме після мого такого твердження Ви розпочали зі мною дискус і стали стверджувати що ковід гірший і небезпечніший за грип. Тому я і запитав про статистику по грипу. Бо щоб таке стверджувати Ви повинні мати з чим порівнювати. І що до відсутності статисики по грипу я наприклад можу з Вами погодитись, що він не цікавий. Але причина нецікавості в мене інша. Бо з вакцин проти грипу не качають таке бабло, як з вакцин проти ковід. І чим моє твердження гірше буде за Ваше?
Для мене великим сюрпризом стала нездатність величезних верств населення збагнути такі прості базові речі і перетерпіти вимушені обмеження 2-3 роки.
Бажання фармацевтичних гігантів збагатитися на цій темі зрозуміле. Але сама вона не є небезпекою фейковою. Крім того, рекордний на сьогодні рівень мобільності населення світу і недотримання величезними верствами елементарних заходів гігієни в різних країнах, створює умови для виникнення нових небезпечних хвороб. Через це глобальна і локальні системи протидії інфекційним хворобам потребують радикальної модернізації і підсилення.
Лікувати одразу не пробували, не доводячи до пневмонії?
Для мене великим сюрпризом стала нездатність величезних верств населення збагнути такі прості базові речі і перетерпіти вимушені обмеження 2-3 роки.
А чому Вас це дивує? Запасу фінансової міцності у людей майже немає. Більша частина населення взагалі живе від зарплати до зарплати. Та й те не вистачає. А Ви пропонуєте людям дома сидіти три роки. Їсти що? Бо захворієте Ви чи ні на ковід з наслідками ще питання, бо ризик ним захворіти трошки вищий за 5%, а ось що загнетесь від нестачі коштів ризик набагато більший. Наша влада так і не спромоглася допомогти населенню фінансово в цей час. Податки тільки росли, ціни росли, ті гроші, що вони ніби то малому бізнесу відшкодовували, це не кошти. Це сльози. Так як людям вижити? У Вас мабуть заощаджень багато, що можете собі сидіти в локдауні три роки. У більшості українців таких коштів немає. Заробити в нашій країні на життя теж для багатьох практично неможливо. Ось і їде народ на заробітки.
На останок - жодні ГРВІ за останній час не створювали аншлагів в реанімаціях і не виснажували так медперсонал, як ковід. Це я не про нас, а про нормальну медицину, як в Італії на початку пандемії.
А от Харків в реалі буквально цими днями - напевно частину з тих 930 ліжок вже встановили
Сподіваюсь лише, що через стихійне здебільшого набуття імунітету нашим населенням, ситуація з теперішньою осінньо-зимово-весняною хвилею складеться менш напруженою.
Чи мова про 930 ліжок лише в реанімаціях Харкова?
На останок - жодні ГРВІ за останній час не створювали аншлагів в реанімаціях і не виснажували так медперсонал, як ковід.
І мова йшла про загалом 930 ліжок на все 1500000 місто. Для такої кількості населення на таку кількість ліжок набагато важче не зробити аншлаг.