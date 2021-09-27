Эпидзонирование Украины: В пяти областях показатели соответствуют "оранжевой" зоне карантина, еще в пяти - "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 27 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 204 (превышение в 2,72 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (450, превышение в 6 раз), Черновицкой области (424, превышение в 5,65 раза) и Харьковской области (308, превышение в 4,11 раза).

Также в пяти областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 10,9%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (17,6%), Сумской(15,8%) и Донецкой (15,3%) областях.

По данным за 26 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 34,7 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Харьковской области - 53,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 39,8% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 62,5% при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 19 областях Украины соответствуют "желтой" зоне карантина, а пяти областях - "оранжевой".