Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ: один из вопросов - ситуация в оккупированном Крыму

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге с 27 по 30 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", осенняя сессия сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, климате и миграции.

Заслушают по меньшей мере семь докладов.

Также на сессии будут рассматривать ситуацию в Афганистане, последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, вопросы миграционного давления на границах Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, о киберпреступности относительно усиленного сотрудничества.

Также Украиной был подан запрос на проведение дебатов о политических преследованиях коренных народов в оккупированном Крыму со стороны России.

А еще в понедельник, 27 сентября, будет вручена премия по правам человека имени Вацлава Гавела за 2021 год, которая присуждается за выдающуюся деятельность в гражданском обществе по защите прав человека.

Премия ПАСЕ по правам человека имени Вацлава Гавела была учреждена в 2013 году. Ее материальное вознаграждение составляет 60 тыс. евро.

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Как сообщалось, российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за вакцинных ограничений.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что Франция не признает российскую вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивает российских депутатов в передвижениях.

Российская делегация будет следить за работой дистанционно.