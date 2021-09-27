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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ: один из вопросов - ситуация в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ: один из вопросов - ситуация в оккупированном Крыму

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге с 27 по 30 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", осенняя сессия сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, климате и миграции.

Заслушают по меньшей мере семь докладов.

Также на сессии будут рассматривать ситуацию в Афганистане, последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, вопросы миграционного давления на границах Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, о киберпреступности относительно усиленного сотрудничества.

Также Украиной был подан запрос на проведение дебатов о политических преследованиях коренных народов в оккупированном Крыму со стороны России.

А еще в понедельник, 27 сентября, будет вручена премия по правам человека имени Вацлава Гавела за 2021 год, которая присуждается за выдающуюся деятельность в гражданском обществе по защите прав человека.

Премия ПАСЕ по правам человека имени Вацлава Гавела была учреждена в 2013 году. Ее материальное вознаграждение составляет 60 тыс. евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация РФ не поедет в ПАСЕ из-за прививки "Спутником V"

Как сообщалось, российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за вакцинных ограничений.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что Франция не признает российскую вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивает российских депутатов в передвижениях.

Российская делегация будет следить за работой дистанционно.
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Головне питання це початок великої війни з путіним, яка ось ось почнеться!
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27.09.2021 10:08 Ответить
Начало большой войньі не в интересах Украиньі и стран НАТО. Есть другие способьі обуздания агрессии путинской РФ , не такие опасньіе , но действенньіе.
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27.09.2021 10:26 Ответить
Угу,знову:-бла-бла-бла...
А дєдушка Крилов ще у свій час казав:

А я бы повару иному
велел на стенке зарубить
что б там речей не тратить по пустому
где нужно власть употребить!
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27.09.2021 10:13 Ответить
Русские деньги кровью не пахнут (с) ПАСЕ
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27.09.2021 10:25 Ответить
голосувати як будуть?
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27.09.2021 11:19 Ответить
 
 