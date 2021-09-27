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Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав

При переходе Украины в "красную" зону карантина продуктовые магазины продолжат свою работу. Для них будут действовать соответствующие ограничения, однако условия обязательной вакцинации посетителей пока вводить не планируют.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания - они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", - рассказал Кузин.

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Он объяснил, что принятие такого решения может существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - добавил Кузин.
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Топ комментарии
+9
Запомните. Вот именно так проходит ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация.
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27.09.2021 10:27
+9
Дорогуша. Питаться воздухом и водой из крана будете Вы и Ваша власть если до такого бреда додумаетесь.
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27.09.2021 10:39
+8
вимогу про вакцинацію можуть засунути собі в задницю, вона суперечить конституції України
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27.09.2021 09:58
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Скоро без ковид-сертификата в АТБ пускать не будут?
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27.09.2021 09:38 Ответить
о, ботик на работе. Ты уже здесь? уже успел отметиться, а то 10 рублей за высер не получишь?

По теме - да, очень жаль что пока пускают невакцинированных дебилов. Даже на форум Цензора...
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27.09.2021 10:01 Ответить
а ще додати і в аптеку і лікарню...
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27.09.2021 10:03 Ответить
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27.09.2021 09:42 Ответить
зевибиральниці - 179,98%
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27.09.2021 09:54 Ответить
ОГО, а це вже реальний вакцинний "тоталітаризм", якщо будуть вимагати довідки в продуктових. Так і до протестів масових недалеко... Схоже нас конкретно "заганяють під шконку"
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27.09.2021 09:44 Ответить
это не будет работать. Никакой хозяин не захочет терять деньги от посетителей и на это просто забьют болт)
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27.09.2021 09:51 Ответить
это будет работать. Именно потому что хозяин не захочет терять бабки.
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27.09.2021 10:03 Ответить
😅🤦🏼‍♀️
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27.09.2021 10:15 Ответить
Когда у людей забирают право на базовые вещи, то не знаю как где, а у нас обычно власть потом вдруг в Ростове оказывается.
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27.09.2021 10:35 Ответить
Яке право в тебе забрав Овоч? Чи ти за 7 років і досі не прозрів?
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27.09.2021 12:29 Ответить
Право вільних мирних зібраннь, мітингів та протестів. А Ви думаєте чому Майдан зібрався? З того, що Овоч не захотів за вимогою студентів йти у ЄС? Так це не так. Майдан зібрався тому, що влада поплутала береги та почала розганяти силовими методами мирний мітинг студентів. А перший Майдан зібрався тому, що влада намагалася у людей право голосу забрати фальсіфвкуючи вибори. Так що мені прозрівати не треба. Я чітко розумію чому збиралися майдани. І в першому і в другому випадку влада порушила базові права громадян України.
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27.09.2021 13:16 Ответить
Зрозуміло. Не прозрів. І вже не прозрієш, на жаль.
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27.09.2021 13:21 Ответить
Стосовно написаного мною є що заперечити? Чи так і будете поводитись як зарозумака, який ніби то знає вселенсьокої ваги таємницю? Що власне я не так написав і в якій якості мені треба прозріти?
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27.09.2021 13:25 Ответить
Що можна довести людині, яка за 7! років так нічого і не зрозуміла? Це нереально.
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27.09.2021 13:45 Ответить
Так зрозуміло. Я так і думав, що аргументів в Вас немає. Суцільний зарозумілий флуд.
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27.09.2021 13:57 Ответить
Смішний ти. Тут за такі аргументи відразу банять.
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27.09.2021 15:15 Ответить
На каком основании у меня при входе в магазин будут требовать сертификат о вакцинации? Покажите мне этот закон.
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27.09.2021 10:37 Ответить
якщо треба буде, закон "придумають", їм недовго...
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27.09.2021 10:55 Ответить
Придумать недолго. Думаю проблемы будут с принятием.
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27.09.2021 10:56 Ответить
Навіть те, що вони про це вже говорять, насторожує...
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27.09.2021 09:46 Ответить
ключевое слово ПОКА
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27.09.2021 09:47 Ответить
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27.09.2021 09:50 Ответить
Что значит вакцинация посетителей, нигде в мире нет таких ограничений в продуктовых магазинах, совсем охренели.
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27.09.2021 09:49 Ответить
В Украине тоталитаризм долго не держится. Его смывает волной из бачка. В Мариуполе АТБ в курсе.
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27.09.2021 09:54 Ответить
Вакцинировано 15% населения, как можно даже думать контроле в продуктовых.
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27.09.2021 09:52 Ответить
5 млн двома дозами - це менше 10%.
Кончені дибіли
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27.09.2021 10:56 Ответить
вимогу про вакцинацію можуть засунути собі в задницю, вона суперечить конституції України
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27.09.2021 09:58 Ответить
жаль нет закона, который засовывает в задницу таких идиотов как ты.
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27.09.2021 10:04 Ответить
Вакцинофашизм в действии. Напугать и поставить раком.
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27.09.2021 09:59 Ответить
Очень жаль, что еще не ввели.
Я считаю, всех невакцинированных надо держать на тотальном карантине. Пусть питаются воздухом и водой из-под крана.
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27.09.2021 10:05 Ответить
У Вас часом немає брата на ім'я Валєра?
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27.09.2021 10:11 Ответить
У меня слово БЕляков ассоциируется только вот с єтим
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27.09.2021 10:26 Ответить
Дорогуша. Питаться воздухом и водой из крана будете Вы и Ваша власть если до такого бреда додумаетесь.
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27.09.2021 10:39 Ответить
Эпицентр тому пример, как действуют ограничения в ЛОКДАУН 😅
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27.09.2021 10:09 Ответить
неудачный пример )))
если сам преЗЕдент встречал (и возможно разгружал) в аэропорту "Мрию" с герегиным товаром... то какой уж тут карантин и локдаун для Эпицентра???
вы еще Велюр коли-котлеты вспомните))))
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27.09.2021 10:18 Ответить
декілька днів тому пан Ляшко сказав що ті хто вакцинований,безпосередньо являють собою угрозу розповсюдження ковіду.

а ці барани,знов за свое...

навіть в США не всі лікарі прагнуть отримать вакцину.
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27.09.2021 10:11 Ответить
ЗЕлені ****** імітатори. Тільки ******* і створюють проблеми своїм дибільним керуванням. Ненавиджу
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27.09.2021 10:12 Ответить
Ну що ж, масочники та інші віряни вже майже дочекалися.
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27.09.2021 10:16 Ответить
они не несут угрозы, где проходимость большая. Вот преподаватель другое дело. 🙂
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27.09.2021 10:18 Ответить
и преподаватель и ученики - они равны как носители..
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27.09.2021 10:19 Ответить
Так и вакцинированные носители , ещё и маски не носят, думают , что защита им гарантированна🙂.
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27.09.2021 10:24 Ответить
одно не могу понять... на фоне всего этого .... почему до сих пор нет бесплатного тестирования для населения, чтоб понять картину маслом... думаю все удивятся...))))
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27.09.2021 10:21 Ответить
Я о том же если есть достаточно антител, зачем вакцинация?! Но это не выгодно, бабок не отмоешь на тестировани
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27.09.2021 10:26 Ответить
То неправильные антитела. Уже ведь говорили, что самые валидные это после вакцины.
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27.09.2021 10:31 Ответить
воооот! правильно мыслите, девушка!
все дело в том, что вакцинация от коронавируса не гарантирует того, что человек не заболеет, она лишь смягчает течение болезни...
то другие вакцины от туберкулеза, эпидпаротита, кори, коклюша, гепатита, полиомиелита, оспы и т.д. давали гарантию на иммунитет от этих хворей... (хотя и бывали случаи осложнения после вакцинации и даже летальные исходы...ну...индивидуален каждый...что тут поделать!)
поэтому вопрос , который Вы озвучили, и выплывает - нафига переболевшему (особенно в тяжелой форме) и еле-еле выкарабкивающимуся из этого состояния еще раз подкидывать диверсанта в виде вакцины? если тест показываетнормальный уровень антител...нафига ему эти страдания???
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27.09.2021 10:36 Ответить
Василий, сначала посмотрите на цифры сколько болеет тяжело. Процент очень маленький. В основном переносят легко , а есть и те кто даже не заметил. Так вот, переболевшим не нужна вакцинация, СОВСЕМ. Это говорят, все ведущие иммунологи и вирусологи. Более того, она может навредить, так как взбудоражит до максимума иммунную систему, последствия могут быть печальные. Но это никого не волнует. Уроды, даже онко больным рекомендуют прививаться🤦🏼‍♀️
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27.09.2021 10:44 Ответить
Алиса, об отношении самой власти к этой клоунаде под названием пандемия можно судить по числу подготовленных больничных коек на случай вспышки заболеваемости. Вот к примеру в том же полутора миллионном Харькове на все население города 920 койкомест собираются подготовить. Сейчас 730. Т.е. грубо говоря в пандемию на одно койкоместо более полутора тысяч человек. Вот такая клоунская пандемия. Я уже молчу какое число из них ИВЛ аппаратом обеспечено. И да. Уже сейчас по официальным данным в Харькове болеют ковидом более семи тысяч человек. И это еще не вспышка заболеваемости.
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27.09.2021 10:51 Ответить
она лишь смягчает течение болезни...
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27.09.2021 10:45 Ответить
Насчёт вакцинация смягчает.Вы верите ляшко? Т
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27.09.2021 10:47 Ответить
А Вы сами будете тестировать или таки Вас будут тестировать подневольные люди, которые в зависимости находятся от провластных ковид махинаторов? Боюсь, что во втором случае результаты тестов будут совпадать с теми, что власть и сейчас демонстрирует.
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27.09.2021 10:30 Ответить
я могу протестироваться в 3-х местах чтоб понять свою картину...
а вот вакцинироваться в трех местах чтоб кому-то списать выброшенные бабосы - смешно...
за кордоном бесплатное тестирование не что-то космическое, это обычное дело при пандемиях... и только у нас шараханья... наперли вакцины ( у некоторой срок годности кончается) поэтому будем не мытьем так катаньем...
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27.09.2021 10:41 Ответить
наперли вакцины ( у некоторой срок годности кончается) поэтому будем не мытьем так катаньем...
Не получиццо. Даже если введут принудиловку. Народ эту вакцинацию на кривой козе объедет. Ну чуток богаче станут врачи, что вакцинируют и запись в базу делают. Это один вариант. Другой более жесткий - могут вперед ногами вынести власть.
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27.09.2021 10:55 Ответить
так и я про то же... что уже не получается - поэтому и начинается запугивание про не допуск не вакцинированных куда-то там...
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27.09.2021 11:45 Ответить
Основной испуг у населения прошел в прошлом году. Года ничего не ясно с этим ковидом было и было реально страшно. Неизвестность страшнее всего человеку. Сейчас страха нет. Они уже выбрали практически число желающих добровольно вакцинироваться. Больше не наберут никаким образом.
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27.09.2021 11:58 Ответить
Запомните. Вот именно так проходит ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация.
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27.09.2021 10:27 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/covid19/87324833.html Сейчас бесплатно, а потом за свой счёт
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27.09.2021 10:59 Ответить
Таке залізне правило - чим більше людей ходить в це місце - тим менші вимоги щодо вакцинаціі.І навпаки...Обернена пропорційність...Тільки так ми переможемо той вірус...коли йому вже не буде кого їсти...
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27.09.2021 11:06 Ответить
зря...може бути пізго
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27.09.2021 11:55 Ответить
Дружно сняли намордники везде и послали нах госчмошников с плевком в их рожицы
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27.09.2021 12:38 Ответить
А ликеро-водочных отделов тоже не касается?
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27.09.2021 13:04 Ответить
 
 