Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав
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При переходе Украины в "красную" зону карантина продуктовые магазины продолжат свою работу. Для них будут действовать соответствующие ограничения, однако условия обязательной вакцинации посетителей пока вводить не планируют.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания - они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", - рассказал Кузин.
Он объяснил, что принятие такого решения может существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.
"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - добавил Кузин.
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По теме - да, очень жаль что пока пускают невакцинированных дебилов. Даже на форум Цензора...
Кончені дибіли
Я считаю, всех невакцинированных надо держать на тотальном карантине. Пусть питаются воздухом и водой из-под крана.
если сам преЗЕдент встречал (и возможно разгружал) в аэропорту "Мрию" с герегиным товаром... то какой уж тут карантин и локдаун для Эпицентра???
вы еще Велюр коли-котлеты вспомните))))
а ці барани,знов за свое...
навіть в США не всі лікарі прагнуть отримать вакцину.
все дело в том, что вакцинация от коронавируса не гарантирует того, что человек не заболеет, она лишь смягчает течение болезни...
то другие вакцины от туберкулеза, эпидпаротита, кори, коклюша, гепатита, полиомиелита, оспы и т.д. давали гарантию на иммунитет от этих хворей... (хотя и бывали случаи осложнения после вакцинации и даже летальные исходы...ну...индивидуален каждый...что тут поделать!)
поэтому вопрос , который Вы озвучили, и выплывает - нафига переболевшему (особенно в тяжелой форме) и еле-еле выкарабкивающимуся из этого состояния еще раз подкидывать диверсанта в виде вакцины? если тест показываетнормальный уровень антител...нафига ему эти страдания???
а вот вакцинироваться в трех местах чтоб кому-то списать выброшенные бабосы - смешно...
за кордоном бесплатное тестирование не что-то космическое, это обычное дело при пандемиях... и только у нас шараханья... наперли вакцины ( у некоторой срок годности кончается) поэтому будем не мытьем так катаньем...
Не получиццо. Даже если введут принудиловку. Народ эту вакцинацию на кривой козе объедет. Ну чуток богаче станут врачи, что вакцинируют и запись в базу делают. Это один вариант. Другой более жесткий - могут вперед ногами вынести власть.