Сегодня пройдут три судебные заседания над фигурантами дела "Хизб ут-Тахрир" в суде Ростова-на-Дону, - Денисова

Сегодня, 27 сентября, пройдут судебные заседания над крымскими татарами по делу "Хизб ут-Тахрир" в суде Ростова-на-Дону.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится три судебных заседания в так называемом "деле Хизб ут-Тахрир" относительно крымскотатарского активиста и детского тренера из поселка Октябрьское Эмиля Зиядинова, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу, участников так называемой "третьей симферопольской группы" Ленура Сейдаметова и Тимура Ялкабова, во время которого ожидается предварительное заседание и участников так называемой "белогорской группы", во время которого ожидается допрос свидетелей по делу Азамата Эюпова", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, крымские татары обвиняются в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и многих странах мира.

Омбудсмен призвала генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебные заседания для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействовать обеспечению права на защиту и справедливый суд.

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