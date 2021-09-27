51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в Интернете, - прокуратура
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51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и пропаганду войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник репостил и размещал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".
В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязанию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Как?
Особенно, жителю Мариуполя.
Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?
Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
на Мариуполь рашкины грады тоже местный наводил...
когда мало счастья во всем виноватят кого-то без всякой логики.... счастливый (и здоровый и нужный кому-то) человек не будет пакостить, предавать, завидовать и мстить... поэтому найти логику очень не легко там, где ее нет...