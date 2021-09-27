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51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в Интернете, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в Интернете, - прокуратура

51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и пропаганду войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник репостил и размещал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".

В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязанию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Они оправдывают это... Вот и вся логика... Они ненавидят Украину так, что для этого готовы расхренячить свои дома... Там бесполезно искать логику) Ведь не даром "умом россию не понять")))
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27.09.2021 10:14
+11
Начался процесс над диванным генералом
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27.09.2021 09:49
+11
Вот не могу понять. Вообще, не налазит сова на глобус.

Как?

Особенно, жителю Мариуполя.

Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?

Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
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27.09.2021 09:58
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Начался процесс над диванным генералом
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27.09.2021 09:49 Ответить
послать бы тварь разминировать территории, засранные "братьями". просто отсидит эти три года и пойдет к сепарасам на должность прапорщика. Интересно как бы в Китае с ним поступили.
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27.09.2021 09:49 Ответить
По закону Савченко(лично я считаю его справедливым, не хватает только ответственности "правоохранителей" за затягивание дел), может, и уже отсидел.
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27.09.2021 11:29 Ответить
Закон "Савченки" отменили (насколько я знаю).
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27.09.2021 11:47 Ответить
Читал, вроде недавно, что кого-то отпустили из зала суда по этому закону, предварительное следствие и судебный процесс длились несколько лет...
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27.09.2021 15:43 Ответить
Побільше таких вироків
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27.09.2021 09:55 Ответить
Поймали больного дебила, да вся партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партия Мураева "Наши", такие же уроды, как и их избиратели, если их не уничтожить получим новый "референдум" аналогично крымского...
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27.09.2021 10:05 Ответить
Хорошо,но мало! Не 3,а 30 лет нужно давать за такие высеры в инте. Но сколько у нас таких ублюдков... Имя им-Легион, начиная с ВР,конкретно-зажопников,которые не боясь и не стесняясь никого и ничего в открытую вась-всаькаются с улусо-кацапами, убийцами наших солдат,мирного населения и т.д. Где суды над ними,где суровые приговоры,где реальные наказания в виде посадок на долгие срока? Почему мы такие" беззубые" и добрые по отношению к своим лютым врагам? А ведь они бы не нянькались с нами: расстреливали и вешали где бы только не поймали. Вывод один: на войне-как на войне: не ты "ухлопаешь" врага,как внешнего,так и внутреннего, так он убъет тебя. Третьего не дано.
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27.09.2021 11:25 Ответить
Да, трешку нормуль так для доходчивости!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!! Базарю ноль!!! АПЛОДИРУЮ СТОЯ!!!
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27.09.2021 15:20 Ответить
Розстріляти, коли відсидить!
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27.09.2021 09:57 Ответить
Ні,спочатку розстріляти, ну а потім вже посадити.
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27.09.2021 11:27 Ответить
Вот не могу понять. Вообще, не налазит сова на глобус.

Как?

Особенно, жителю Мариуполя.

Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?

Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
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27.09.2021 09:58 Ответить
вата, сер.
на Мариуполь рашкины грады тоже местный наводил...
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27.09.2021 10:00 Ответить
Ну интересно ж. Чисто из медицинского любопытства - понять их логику. У них ведь должна быть какая-то своя, хоть и извращенная, но логика?
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27.09.2021 10:02 Ответить
Они оправдывают это... Вот и вся логика... Они ненавидят Украину так, что для этого готовы расхренячить свои дома... Там бесполезно искать логику) Ведь не даром "умом россию не понять")))
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27.09.2021 10:14 Ответить
нет ее..
когда мало счастья во всем виноватят кого-то без всякой логики.... счастливый (и здоровый и нужный кому-то) человек не будет пакостить, предавать, завидовать и мстить... поэтому найти логику очень не легко там, где ее нет...
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27.09.2021 10:14 Ответить
Тышо, дурак? Этажы укропы с старого крыма стреляли. #сарказм
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27.09.2021 10:31 Ответить
А чому не 30 років,таке враження що він не війну пропагував,а порушив ПДР.
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27.09.2021 10:09 Ответить
"Русскій мір" у долбодятлів викорінюється дуже важко, таких відправляти в "любімую" рашу.
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27.09.2021 10:11 Ответить
Как то мягковат приговор ,у нас идёт война и за такие преступления надо карать по законам военного времени а ему как за хулиганку дали .
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27.09.2021 10:13 Ответить
Как Обойти запрет в сети даже мой сынуля школьник 5 класса знает….
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27.09.2021 10:26 Ответить
Вата ,не надо умничать ,а то тоже загремишь под фанфары ...
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27.09.2021 10:28 Ответить
Ниче, на зоне чай не курорт, для начала фатит. Остальные подумают 100 раз!!!
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27.09.2021 15:21 Ответить
А тем временем, вчера случайно наткнулся, запрещенная в Украине кпу имеет свой сайт, где отчитывается что открыто проводит СЬЕЗДЫ кпу... Даже не прячутся... За антиукраинскую агитацию вообще молчу, это у них за норму....
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27.09.2021 10:20 Ответить
Ты шо маленький? Не знаешь как обходить запреты в сети?
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27.09.2021 10:24 Ответить
Причем здесь обход запретов в сети?) Меня интересует почему запрещенная партия проводит СЬЕЗДЫ? Почему нет уголовных дел ? Я уже молчу что сайт находится в украинском сегменте интернета и легко сносится...
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27.09.2021 10:36 Ответить
Извини этот пост для Питчер писал, к тебе он попал случайно (см. Выше)
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27.09.2021 10:41 Ответить
))) Понял))
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27.09.2021 10:52 Ответить
По тем же причинам ,что и опзж , топящий за путлера и рашку. И никто не сидит. Недавно в рашкиных сми прочёл , что опзж официально (за подписью мертвечука) послало поздравление путлеровской единойрашке и госдуре с победой на выборах , при этом они выразили надежду на долгое и плодотворное сотрудничество. И что, 73% дятлы , кто то из них сидит? А ведь это открытые враги Украины! Вот посмотришь и мертвечук сидеть не будет потому что зеля сцыт
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27.09.2021 10:48 Ответить
Разница в том, что одни уже запрещены, а вторые ЕЩЕ нет... Вот когда зажопников запретят, тогда они и будут в равных условиях...
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27.09.2021 10:56 Ответить
Согласен. Но знаешь же как у нас законы работают (вернее не работают). Симоненко как обирал старичье (на взносы) так и продолжает. Как к зюганову мотался так и продолжает. Видимо нынешние дятлы зелёные ему позволяют это делать… наверное откупился…
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27.09.2021 11:05 Ответить
Ну они смотрят на Опзж и себе …
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27.09.2021 10:25 Ответить
Меня одно интересует - условно или по взрослому? То шо он делал называется информационно -психологической войной и должно караться очень жестко.
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27.09.2021 10:21 Ответить
раз три года - скорее всего условный...
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27.09.2021 10:50 Ответить
Вот и я так же думаю! Зато как местная влада и органы пропиарились!
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27.09.2021 11:06 Ответить
ЛЮДИ!!! Читаем внимательно - лишения свободы, там слово условно как то и не близко.
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27.09.2021 15:22 Ответить
В Марике зек уважаемий человек)
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27.09.2021 15:45 Ответить
 
 