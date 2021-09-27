С начала года 14 чиновников осуждены за коррупционные схемы на таможне, 64 лицам сообщено о подозрении, - СБУ

СБУ с начала году сообщила о подозрении 64 участникам коррупционных схем на границе, а 14 должностных лиц были осуждены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С начала года сообщено о подозрении 64 участникам преступных схем на границе, 14 злоумышленников - осуждены. Кроме того, нейтрализованы две организованных группировки. В их состав входили чиновники Гостаможслужбы. Злоумышленники требовали деньги за "беспрепятственные" перевозки товаров через государственную границу", - говорится в сообщении.

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Так, в Луганской области сообщено о подозрении четырем руководителям Восточной таможни, которые организовали коррупционный механизм получения денег от предпринимателей. За различные суммы взяток участники схемы не создавали искусственных препятствий импортерам при таможенном оформлении грузов.

На Ривненщине сотрудники СБУ блокировали коррупционную схему по растаможке грузовых автомобилей. Из-за незаконного оформления транспортных средств, государственный бюджет недополучил более 15 млн грн. в виде обязательных платежей.

На Киевщине ликвидировали схему "крышевания" контрабанды должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь". Чиновники систематически требовали деньги с предпринимателей за содействие в оформлении несопровождаемого багажа.

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На Львовщине разоблачили двух должностных лиц таможенного поста "Яворов". Злоумышленники наладили механизм вымогательства денег у представителей коммерческих структур за создание "зеленого" коридора для их продукции. По предварительным данным, противоправная деятельность чиновников нанесла госбюджету ущерб в размере 2,7 млн грн.

В Днепропетровской области была разоблачена схема "ускоренного" оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По материалам СБУ, сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста Днепровской таможни, двум его подчиненным и таможенному брокеру.

Кроме того, сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста "Лески" и еще одному должностному лицу Киевской таможни. Злоумышленники вымогали деньги за беспрепятственное растаможивание товаров широкого потребления.

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