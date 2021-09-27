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С начала года 14 чиновников осуждены за коррупционные схемы на таможне, 64 лицам сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года 14 чиновников осуждены за коррупционные схемы на таможне, 64 лицам сообщено о подозрении, - СБУ

СБУ с начала году сообщила о подозрении 64 участникам коррупционных схем на границе, а 14 должностных лиц были осуждены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С начала года сообщено о подозрении 64 участникам преступных схем на границе, 14 злоумышленников - осуждены. Кроме того, нейтрализованы две организованных группировки. В их состав входили чиновники Гостаможслужбы. Злоумышленники требовали деньги за "беспрепятственные" перевозки товаров через государственную границу", - говорится в сообщении.

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Так, в Луганской области сообщено о подозрении четырем руководителям Восточной таможни, которые организовали коррупционный механизм получения денег от предпринимателей. За различные суммы взяток участники схемы не создавали искусственных препятствий импортерам при таможенном оформлении грузов.

На Ривненщине сотрудники СБУ блокировали коррупционную схему по растаможке грузовых автомобилей. Из-за незаконного оформления транспортных средств, государственный бюджет недополучил более 15 млн грн. в виде обязательных платежей.

На Киевщине ликвидировали схему "крышевания" контрабанды должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь". Чиновники систематически требовали деньги с предпринимателей за содействие в оформлении несопровождаемого багажа.

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На Львовщине разоблачили двух должностных лиц таможенного поста "Яворов". Злоумышленники наладили механизм вымогательства денег у представителей коммерческих структур за создание "зеленого" коридора для их продукции. По предварительным данным, противоправная деятельность чиновников нанесла госбюджету ущерб в размере 2,7 млн грн.

В Днепропетровской области была разоблачена схема "ускоренного" оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По материалам СБУ, сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста Днепровской таможни, двум его подчиненным и таможенному брокеру.

Кроме того, сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста "Лески" и еще одному должностному лицу Киевской таможни. Злоумышленники вымогали деньги за беспрепятственное растаможивание товаров широкого потребления.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А скільки СБУшників посадили за контрабанду, скільки суддів, прокурорів, ментів? В Одесі контрабандою займається мафія з сьушників, суддів, прокурорів, ментів і навіть ВОХРи порту, яка випускає з порту машини без документів, набиті контрабандою!
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27.09.2021 10:10 Ответить
Хотелось бы знать, сколько денег в "госказну" вернулось!?
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27.09.2021 10:13 Ответить
Важно, сколько денег возвращено в казну.Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год. $3 млрд - коррупция на таможне
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27.09.2021 10:24 Ответить
14 из 20'000.
Когда там честных вообще НЕТ!
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27.09.2021 10:28 Ответить
Понятно. Эту функцию СБУ не может выполнять из-за конфликта интересов
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27.09.2021 10:51 Ответить
 
 