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Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин

Карантинные ограничения могут изменить для украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работодатель должен предложить такому лицу альтернативные варианты работы на период действия "желтого" или "красного" уровней эпидопасности.

Например, если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему могут предложить выполнение других обязанностей, сообщил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав

Также такое лицо может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

"Альтернативой для такого лица является также проведение регулярного тестирования и некоторые работодатели даже такое вводят. Это по сути будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо находится", - сообщил он.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: В пяти областях показатели соответствуют "оранжевой" зоне карантина, еще в пяти - "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав
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Топ комментарии
+3
Кто нибудь слышал что нибудь о Швеции? Все СМИ молчат. Там люди спокойно болеют сезонными ОРВИ, послали всех подальше с т.н вакцинами, спокойно работают,смертность как и была за все годы, на том уровне и осталась. Но о Швеции_ ТИШИНА! В Италии, люди прозрели, начали жечь ковид паспорта на площади, но,на ютьюбе вся информация безбожно удаляеться,СМИ_МОЛЧАТ!
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27.09.2021 11:01
+2
Наприклад шахтар на державний шахті може колупати вугілля дистанційно через Тирнет.
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27.09.2021 10:25
+2
задолбал...
сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
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27.09.2021 10:26
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Правила форума Совет форумчан
Шо то на словах у них все так серйозно, а в реале это никто не будет делать. Так зачем тогда имитация бурной деятельности?
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27.09.2021 10:21 Ответить
Наприклад шахтар на державний шахті може колупати вугілля дистанційно через Тирнет.
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27.09.2021 10:25 Ответить
Це у випадку якщо у нього є дрін (беспілотне кайло)
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27.09.2021 10:28 Ответить
Хто визначає ці протипоказання?
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27.09.2021 10:22 Ответить
сімейний дохтур
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27.09.2021 10:24 Ответить
Сімейний дохтур верещить задовбали, буду звільнятись.
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27.09.2021 10:28 Ответить
любые хронические болячки инвалидность и те которые усиливаются и ухудшаются при Ковид 19 легкие сахарный диабет гипертония болезни мозговой системы кроветворения печень почки неврология сердечно сосудистые после травмы после операций с кардиостимуляторами и иные иммунологические болезни тяжелые формы кожных болезней аллергии..туберкулёз онкология химеотерапия радиотерапия статус паллиативной помощи..беременные кормящие..
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27.09.2021 10:26 Ответить
задолбал...
сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
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27.09.2021 10:26 Ответить
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:32 Ответить
Вы ,наверное не болели этой гадостью?
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27.09.2021 12:16 Ответить
Кто нибудь слышал что нибудь о Швеции? Все СМИ молчат. Там люди спокойно болеют сезонными ОРВИ, послали всех подальше с т.н вакцинами, спокойно работают,смертность как и была за все годы, на том уровне и осталась. Но о Швеции_ ТИШИНА! В Италии, люди прозрели, начали жечь ковид паспорта на площади, но,на ютьюбе вся информация безбожно удаляеться,СМИ_МОЛЧАТ!
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27.09.2021 11:01 Ответить
чому мовчать? індексмінфін все знає: смертність (кількість померлих до всього населення) від ковіду в Швеції - 0,15%, летальність (смертність серед захворівших) - 1,3%. 14781 померлих за час епідемії - ніби й дуже багато. Але частина з них все одно б померли від наявних у них захворювань. Чи просто старості. Ковід прискорив на день-два.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/sweden/

В Україні: смертність - 0,14%, летальність - 2,32%. Летальність значно більша ніж у Швеції. Але смертність на тому ж рівні. Хоча "чемпіони" винесли мізки населенню своїми локдаунами.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/
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27.09.2021 11:57 Ответить
И Вы тоже не болели?
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27.09.2021 12:17 Ответить
В Дании тоже, как и в Швеции - знакомый там дальнобойщиком работает. Но в СМИ об этом не говорят.
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27.09.2021 15:17 Ответить
 
 