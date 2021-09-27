Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин
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Карантинные ограничения могут изменить для украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, работодатель должен предложить такому лицу альтернативные варианты работы на период действия "желтого" или "красного" уровней эпидопасности.
Например, если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему могут предложить выполнение других обязанностей, сообщил Кузин.
Также такое лицо может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.
"Альтернативой для такого лица является также проведение регулярного тестирования и некоторые работодатели даже такое вводят. Это по сути будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо находится", - сообщил он.
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сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!
- Моня, ви все еще варите вакцину?
- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...
- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
В Україні: смертність - 0,14%, летальність - 2,32%. Летальність значно більша ніж у Швеції. Але смертність на тому ж рівні. Хоча "чемпіони" винесли мізки населенню своїми локдаунами.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/