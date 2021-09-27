Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин

Карантинные ограничения могут изменить для украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работодатель должен предложить такому лицу альтернативные варианты работы на период действия "желтого" или "красного" уровней эпидопасности.

Например, если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему могут предложить выполнение других обязанностей, сообщил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав

Также такое лицо может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

"Альтернативой для такого лица является также проведение регулярного тестирования и некоторые работодатели даже такое вводят. Это по сути будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо находится", - сообщил он.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: В пяти областях показатели соответствуют "оранжевой" зоне карантина, еще в пяти - "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав