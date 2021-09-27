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Игорь Кузин (281) COVID-19 (18596)

Сердечно-сосудистые болезни - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации от COVID-19, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Сердечно-сосудистые болезни - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации от COVID-19, - Кузин

В украинском законодательстве есть только один термин - абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию, однако таковых в стране меньше одного процента людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

"Большее количество людей считает, что имеют какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что, то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавируса", - рассказал Кузин.

По его словам, если говорить о сердечно-сосудистых болезнях - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации. Потому что человек, имеющий тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус.

Как пояснил главный санитарный врач, возможные возникновения аллергических реакций должен рассматривать семейный врач каждого пациента.

"В зависимости от течения той или иной болезни она (аллергическая реакция - ред.) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если таковая была", - пояснил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин

Он отметил, что назвать какие-то универсальные пять-шесть противопоказаний просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека.

"Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, мы везде подчеркиваем это и разъясняем особенности каждой вакцины", - уточнил санврач.

Он пояснил на примере, что прививание беременных вакциной CoronaVac является нерекомендованым, так как нет доказательной базы, не было проведено исследований.

В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована, однако врач должен оценить соотношение пользы и риска.

"Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации - я бы советовал такого врача просто изменить и подписать декларацию с другим", - резюмировал главный санврач.
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Топ комментарии
+10
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27.09.2021 10:27
+6
Это наш путь к оздоровлению нации. Уколотые сердечники двинут кони - останутся только здоровые граждане.
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27.09.2021 10:39
+5
Якщо сердечно судинні захворювання показані при вакцинаціі,то значить сама вакцинація показана щоб швидше загнати людей на той світ...Така от логіка від Кузіна...якому краще було б взагалі помовчати...Ідіот здається розумним,поки не заговорить...
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27.09.2021 11:00
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27.09.2021 10:27 Ответить
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:28 Ответить
да да сердечно сосудистые на основе повышенного холестерина спазмов сосудов магистральных сосудов аорт и так далее вязкость крови образование тромбоцитов и тромбов что в 100 раз за часы является фактором побочным???!!!!! явлением 90% Ковида и прививок и плюс органика и полиорганная патология внутренних органов когда органы у человека начинают жить не по физиологии и протоколу а как им захочется...и РЕАНИМАЦИЯ с медициной тут руки опускает Кузин "кузькина твоя мама"!!! что ты несешь то в массы за бред.. в медицине нет пустяков- а есть пустяковые врачи... вроде вас...
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27.09.2021 10:31 Ответить
добавлю за свою жизнь видел многих и разных медиков медсестер фельдшеров докторов даже академиков ну что сказать там как и везде нормальные хорошие подонки мрази неучи светила врачи от Бога так вот тот медик что на себе!! или своих близких прошел хоть что то он понимает больного а тот который купил диплом и пока!!1 в жизни его не переехал КАМАЗ фигурально выражаясь тупость бьет фонтаном и галимый брел есть его существо.. я понимаю доктор не имеет права на слабость на сопереживание обстоятельства требуют и все же доктора на Скорой прошли за мою жизнь сотни как и остальная медицина в тысячах и поверьте мне.. есть что и с чем сравнить... врач и пациент должны сотрудничать а не как в концлагере раз два на расстрел становись...
Знаменитый доктор Комаровский высказал ИДИОТСКУЮ ИДЕЮ как заставить бабушек и дедушек 65+ и выше пройти вакцинацию платить им по 5 тысяч гривен и они по 5 раз по спискам вакцинируются это таки да но какие бабушки и дедушки еврейской общины гомерический хохот а так таки да уменьшаем поголовье гоев пенсионеров... ну чем его предложение далеко от теорий национал- социалистов или Евгеники???!!!
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27.09.2021 10:38 Ответить
Комаровский продался уже давно. И многие учёные-врачи оказались по факту мрязями и подонками, которым плевать на здоровье и жизни людей.
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27.09.2021 11:50 Ответить
Это наш путь к оздоровлению нации. Уколотые сердечники двинут кони - останутся только здоровые граждане.
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27.09.2021 10:39 Ответить
ваш комментарий шутка или серьезно если серьезно но вы призываете к насильственному убийству людей больных???! ваша фамилие Сруль Абрам Каганович??!!! вас пока сердце не прихватывало милы вы мой даже если вы считаете себя здоровым НАЦИ то не факт что не помрете от ОСН...на ходу...
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27.09.2021 10:51 Ответить
Ты про сарказм слышал, встревоженный ты наш? Вот кроме тебя, всем как-то понятно оказалось.
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27.09.2021 11:06 Ответить
Прогнозируют летальность от гриппа 35% среди уколотых от гновида.
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27.09.2021 11:46 Ответить
Якщо сердечно судинні захворювання показані при вакцинаціі,то значить сама вакцинація показана щоб швидше загнати людей на той світ...Така от логіка від Кузіна...якому краще було б взагалі помовчати...Ідіот здається розумним,поки не заговорить...
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27.09.2021 11:00 Ответить
Що їх заклинило так з тими вакцинами, розробники самі ж кажуть що вона не захищає від хвороби та її поширення ,а лишень "вангують" вам легший перебіг. Не є антивакцером, сам перехворів, втратив рідну людину через ковід, але бачу що повністю привиті люди все рівно хворіють ,в тому числі у важкій формі. Тому питаю для чого мені колоти собі заразу від якої нема користі.
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27.09.2021 11:01 Ответить
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27.09.2021 11:06 Ответить
где набирают таких идиотов?!!!!!!!!
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27.09.2021 12:22 Ответить
название страны забыли?
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27.09.2021 12:53 Ответить
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27.09.2021 13:33 Ответить
Сообщение от доктора Роджепа Ходкинсона. Июнь 2021 г.
https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html
Project Veritas: раскрытие
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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27.09.2021 14:45 Ответить
Выпускник сангига возомнил себя врачом?! Как, впрочем, и его начальник-министр.
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27.09.2021 15:24 Ответить
 
 