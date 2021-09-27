Сердечно-сосудистые болезни - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации от COVID-19, - Кузин

В украинском законодательстве есть только один термин - абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию, однако таковых в стране меньше одного процента людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

"Большее количество людей считает, что имеют какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что, то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавируса", - рассказал Кузин.

По его словам, если говорить о сердечно-сосудистых болезнях - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации. Потому что человек, имеющий тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус.

Как пояснил главный санитарный врач, возможные возникновения аллергических реакций должен рассматривать семейный врач каждого пациента.

"В зависимости от течения той или иной болезни она (аллергическая реакция - ред.) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если таковая была", - пояснил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин

Он отметил, что назвать какие-то универсальные пять-шесть противопоказаний просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека.

"Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, мы везде подчеркиваем это и разъясняем особенности каждой вакцины", - уточнил санврач.

Он пояснил на примере, что прививание беременных вакциной CoronaVac является нерекомендованым, так как нет доказательной базы, не было проведено исследований.

В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована, однако врач должен оценить соотношение пользы и риска.

"Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации - я бы советовал такого врача просто изменить и подписать декларацию с другим", - резюмировал главный санврач.