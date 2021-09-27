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5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую

Медработница на Черкасщине со своей знакомой организовала схему подделки COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Женщины в мессенджерах предлагали получить международный COVID-сертификат без прохождения вакцинации. За 5 тыс.  грн медработница обещала внести сведения о прививках в электронный реестр. Однако женщина намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, чтобы они не отображались в приложении "Дія". В то же время медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Дома у правонарушительниц и кабинете врача работники полиции провели обыски и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались данными услугами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Це ж треба бути таким придурком, щоб замість безкоштовних двох уколів без проблем добровільно вишукувати собі гемор з видобуванням фальшивого сертифікату за 5 тисяч.
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27.09.2021 10:53
+4
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:31
+4
. пц Піди вколи вакцину - отримай той сертифікат легально , безкоштовно ,і забудь . Так ніт , треба тільки шоб - через сраку ,, ще й заплативши за це , чималу суму . .
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27.09.2021 10:59
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А если бы делала все по совести и без ошибок, то и не взяли бы ее
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27.09.2021 10:30 Ответить
Так по совести или без ошибок?
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27.09.2021 11:14 Ответить
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:31 Ответить
Стати не плохой старт-ап. Нужно посоветовать Даниле Гетманцу, что все кто добровольно пройдут вакцЫнацию - молодцы, а кто не хочет колоться - может купить КОВИД-сертификат за деньги. И в бюджет хлынут деньги. И зебилы целы и волки сыты!!!!
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27.09.2021 10:34 Ответить
Це ж треба бути таким придурком, щоб замість безкоштовних двох уколів без проблем добровільно вишукувати собі гемор з видобуванням фальшивого сертифікату за 5 тисяч.
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27.09.2021 10:53 Ответить
Просто антиваксеры,это принципиальные люди. Только и всего.
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27.09.2021 11:17 Ответить
" принципиальные люди."

але геть сором'язливі, щоб зізінатися в тому.
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27.09.2021 11:55 Ответить
Почему?
Известный на этом сайте антиваксер "Привет" уже давно всем признался, что за 700-т гривасов приобрел ковид-паспорт, который еще и в "Дии" светится.
Если не пошутил, то все очень даже может быть. Правда на счет "Дии", он наверное приврал . "Дия" за каких то жалких 700-т гривен? Не в жизнь не поверю.
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27.09.2021 14:25 Ответить
"гривасов приобрел ковид-паспорт,"

Тепер залишилося зрозуміти, навіщо йому той "паспорт"? Нахіба козі баян? Чи він думає що з тим "паспортом" він може вийти за межі зоопарку, де його тримають? Так його тупо намахали з тим "паспортом", бо справжні паспорти мають геть іншу природу взагалі.

А швидше за все, вишезгаданий персонаж просто понти жене, бо в Совку понти завжди були дорожче за гроші. Якщо іншими словами - то товаріщ просто звєздіт.
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27.09.2021 16:12 Ответить
Человеческая глупость не имеет границ.
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27.09.2021 11:19 Ответить
. пц Піди вколи вакцину - отримай той сертифікат легально , безкоштовно ,і забудь . Так ніт , треба тільки шоб - через сраку ,, ще й заплативши за це , чималу суму . .
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27.09.2021 10:59 Ответить
Так же гораздо интересней. Просто укол, никакой романтики.
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27.09.2021 11:18 Ответить
Так не интересно. Лучше купить сертификат, потом если не повезет - заболеть, попасть в больницу. Там еще тыщ на 40 (например) скупиться и если выжил то вернуться домой здоровым и с улыбкой.
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27.09.2021 11:25 Ответить
Забыл добавить, что следом родных могут повезти так же с высокой долей вероятности...
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27.09.2021 11:26 Ответить

Зато как романтично.
Да и принципам своим не изменил.
И не попал на чип к Биллу Гейтсу, Безосу, Соросу.
Вот видите сколько преимуществ.
За это и помереть не жалко.
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27.09.2021 14:18 Ответить
Или сдохнуть от прививки тоже с улыбкой🤣
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28.09.2021 17:01 Ответить
И не говори, все государства пытаются уничтожить свое население и поэтому в странах где по 70-80 процентов вакцинированных - мертвых уже некуда пихать, земли не хвататет чтобы закопать, а крематории дымят без простоя, но хоть в домах уже тепло. Ужас, кошмар и конечно же сарказм.
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29.09.2021 08:17 Ответить
В Харькове от 1000грн и выше, в зависимости от аппетита семейного врача. Оптом(семья) скидка.
Желающих Darwin Awards/Karma достаточно.
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27.09.2021 11:12 Ответить
А потом в больницах коек не хватает. Больных ковидом уже в Чугуев везут.
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27.09.2021 11:21 Ответить
с левой вакцинацией надо сразу везти на Безлюдовский/Салтовский МК
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27.09.2021 11:51 Ответить
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27.09.2021 14:14 Ответить
саджати треба і забирати ліцензію на все життя
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27.09.2021 11:54 Ответить
100%, із занесенням в базу "КОВІДотворець"
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27.09.2021 11:59 Ответить
 
 