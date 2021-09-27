5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую

Медработница на Черкасщине со своей знакомой организовала схему подделки COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Женщины в мессенджерах предлагали получить международный COVID-сертификат без прохождения вакцинации. За 5 тыс. грн медработница обещала внести сведения о прививках в электронный реестр. Однако женщина намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, чтобы они не отображались в приложении "Дія". В то же время медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Дома у правонарушительниц и кабинете врача работники полиции провели обыски и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались данными услугами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

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