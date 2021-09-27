5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Медработница на Черкасщине со своей знакомой организовала схему подделки COVID-сертификатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Женщины в мессенджерах предлагали получить международный COVID-сертификат без прохождения вакцинации. За 5 тыс. грн медработница обещала внести сведения о прививках в электронный реестр. Однако женщина намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, чтобы они не отображались в приложении "Дія". В то же время медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.
Дома у правонарушительниц и кабинете врача работники полиции провели обыски и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.
Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались данными услугами.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!
- Моня, ви все еще варите вакцину?
- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...
- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
але геть сором'язливі, щоб зізінатися в тому.
Известный на этом сайте антиваксер "Привет" уже давно всем признался, что за 700-т гривасов приобрел ковид-паспорт, который еще и в "Дии" светится.
Если не пошутил, то все очень даже может быть. Правда на счет "Дии", он наверное приврал . "Дия" за каких то жалких 700-т гривен? Не в жизнь не поверю.
Тепер залишилося зрозуміти, навіщо йому той "паспорт"? Нахіба козі баян? Чи він думає що з тим "паспортом" він може вийти за межі зоопарку, де його тримають? Так його тупо намахали з тим "паспортом", бо справжні паспорти мають геть іншу природу взагалі.
А швидше за все, вишезгаданий персонаж просто понти жене, бо в Совку понти завжди були дорожче за гроші. Якщо іншими словами - то товаріщ просто звєздіт.
Зато как романтично.
Да и принципам своим не изменил.
И не попал на чип к Биллу Гейтсу, Безосу, Соросу.
Вот видите сколько преимуществ.
За это и помереть не жалко.
Желающих Darwin Awards/Karma достаточно.