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Новости Агрессия России против Украины
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Приказ о повышении выплат бойцам на передовой вышел позже проекта бюджета-2021, пришлось перераспределять средства, образовалась задолженность, - замминистра обороны Носов. ВИДЕО

Приказ Министерства обороны Украины относительно увеличения выплат военным, служащим на линии соприкосновения на Донбассе, вышел позже, чем проект госбюджета был направлен в ВР. Из-за этого Минобороны дополнительно нужно было 5,7 млрд грн только на погашение единоразовых выплат.

Об этом заместитель министра обороны Александр Носов заявил телеканалу "Дом" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Мы деньги освоим. Нам их даже не хватает. С результатами счетной палаты, я с ней ознакомлен, я присутствовал на комитете Верховной Рады, когда докладывались эти результаты и на открытом, и на закрытом. И я соглашаюсь с 80% того, что они говорят. С фактами, о которых они говорят. Но я совершенно не соглашаюсь с их прогнозами. Их прогноз о том, что Министерство обороны не освоит 15 млрд грн. Министерству обороны надо 5,7 млрд грн только для того, чтобы погасить единоразовые выплаты, которые надо военнослужащим нашим выплачивать. Откуда вообще возникла эта проблема? Обвиняют Министерство обороны, говорят, что у вас денег не хватает, как это вы не спланировали?" - рассказал он, отвечая на вопрос успеет ли Минобороны освоить все выделенные средства до конца года

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"Дело в том, что вышел приказ №330 Министерства обороны о том, что необходимо увеличить оплату тем, кто находится на передовой, имеется в виду первая линия ротных опорных пунктов. Это где-то за километр от передовой. Так вот, на сегодняшний день, люди, которые выполняют все условия, согласно 330 приказу, у нас рядовой получает больше, чем полковник в Киеве. То есть больше 30 тыс. грн. Рядовой. А если мы говорим об офицерах и так далее, то еще больше. И из-за того, что они вот эти деньги получают вовремя, всегда. Но эти деньги, скажем, отпускные деньги или деньги на оздоровление, это все — деньги по одной статье. И так как проект бюджета на 2021 год был направлен в Верховную Раду ранее, чем был этот приказ, получился вот этот перекос, но деньги у нас есть. Кроме того, министр финансов и президент, и Совет национальной безопасности и обороны — они нам обещали выделить сейчас 3,8 млрд грн, у нас есть почти 2 млрд грн своих, которые мы перекинем с других счетов, и все эти деньги мы закроем", - добавил Носов.

Автор: 

армия (8495) Минобороны (9306) военнослужащие (6119) ВСУ (6568) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+32
Г , на передовой УБИВАЮТ , а в Киеве делят бабло за постановки шапито Зеублюдков !
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27.09.2021 10:35
+26
Більше 30 000 в день. Це і є обіцяна і виконана Петром Порошенком ;тисяча в день;.
До речі, зарплатня військовим не підвищувалася з початку каденції укуреного клоуна.
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27.09.2021 10:42
+24
Или дурак, или прожженный циник этот... числящийся
замминистра обороны - рядовой на фронте и полковник в Киеве ? Что делает полковник в Киеве - он участвует в ротации командирского состава на фронте? Рядового на фронте могут ранить или убить, а что угрожает жизни полковника в Киеве ?
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27.09.2021 10:49
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27.09.2021 10:30 Ответить
Г , на передовой УБИВАЮТ , а в Киеве делят бабло за постановки шапито Зеублюдков !
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27.09.2021 10:35 Ответить
Прийшов час ...
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27.09.2021 10:38 Ответить
Зарплата министра что у дровосека....,дрова рубит что щепки летят....интересно сколько военного имущества продали министры обороны времен дважды не сидевшего Индюковича,Саламатина и Лебедева задолго до Майдана...

Лебедев кстати купил в Крыму хатынку за 180 млн.долларов....,уж не за денежки вырученные в Украине за продажу всего и вся....
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27.09.2021 10:41 Ответить
Більше 30 000 в день. Це і є обіцяна і виконана Петром Порошенком ;тисяча в день;.
До речі, зарплатня військовим не підвищувалася з початку каденції укуреного клоуна.
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27.09.2021 10:42 Ответить
Зате ціни і тарифи ростуть.
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27.09.2021 13:14 Ответить
Опять всё перекручено.
1000 в день, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ, но никак не за ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, связанной с нахождением где попало, в том числе и на первой линии соприкосновения.
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27.09.2021 18:14 Ответить
Хочеш сказати що Вовік правильно не підвищує військовим зарплатню?
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27.09.2021 18:18 Ответить
Я про тупого барана, слова не сказал.
Фраза, касалась решения Пороха, про выплату 1000 в день. Но, как всегда у нас бывает. Знаменитая фраза "В СССР секса нет", тиражируется как попало, но забывается окончание фразы. Ещё точнее, её практически никто не знает.
Так и здесь. Порох, озвучил решение о выплате 1000 БОЕВЫХ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ. При этом, военнослужащий, как минимум, должен был вписан в боевой приказ (боевое распоряжение). К примеру. Экипаж вертолёта, за выполнение боевого вылета в район "3,14здореза" - по 1000 грн. в добавок и день за три, а вот технарю, который остался на точке взлёта - только день за три и месячный оклад и добавки. Или, весь батальон в районе выполнения задачи, но конкретно в "зачистку" населённого пункта (и заодно в разведку того самого НП) выделена только одна рота и одно разведывательное отделение.Вот они-то и получат дополнительных 1000 в день и "день за три". Остальные - только "день за три" и месячный оклад с добавками.
Крики, что Порох, кого-то там натрансцендентилбал, оттого что, приказ не читали, а если читали, то точно не до последней точки.
Заблан, не просто не повышает. Он понятия не имеет, сколько они вАще получают. За сколько и за что. Что им положено в разных случаях. Это касается не только первой линии, а всех ВС. Так что правильно или не правильно - это странная формулировка. Это идиотизм абсолютного членодеграданта от мамашки Риммы и дауна Сашеньки.
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27.09.2021 18:40 Ответить
Це на бамагє, а по факту заборгованість по виплатам величезна.
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27.09.2021 10:43 Ответить
верно заяаил.
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27.09.2021 10:43 Ответить
Черырежды уклонист ездил по гастролями...,косил баблосы по Грециям Кипрам Израилям и прочим Юрмалам...зачем ему Украина?там война...
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27.09.2021 10:45 Ответить
Или дурак, или прожженный циник этот... числящийся
замминистра обороны - рядовой на фронте и полковник в Киеве ? Что делает полковник в Киеве - он участвует в ротации командирского состава на фронте? Рядового на фронте могут ранить или убить, а что угрожает жизни полковника в Киеве ?
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27.09.2021 10:49 Ответить
Убогие вы сначала по долгам с ребятами разберитесь и погасите - такого дна еще не было чтоб во время фактической войны существовала задолженность перед военными...клоунам этого не понять - почти все из них уклонисты.Полкан в столице спит на своей подушке с женой/любовницей - боец в окопе может быть убит в любую минуту - и никто из долбаной власти не то что не вспомнит но и даже не посочувствует - его фамилия не шефир,и отчество не нахманович. Голосуют 73% а хлебать всем полной ложкой.
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27.09.2021 10:56 Ответить
Да и какой процент тех кто на линии соприкосновения от всей численности ВСУ?
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27.09.2021 10:57 Ответить
Щось дуже впенено брешуть міністерські щури після того, як журналісти виявили заборгованість перед військовими. Чому це так раптом?
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27.09.2021 10:59 Ответить
С...уки, заздрять грошам, які пахнуть життям воїнів.
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27.09.2021 11:03 Ответить
Тисячам тилових щурів місце на нарах ,потворам що наживаються розкрадаючи і так жалюгідний бюджет ЗСУ !!!))
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27.09.2021 11:04 Ответить
Носов киздун! Шо у нас сейчас зарплаты разве кэшем выдают? На счёт каждому закинул и все дела! Другое дело , что вы барыгиэти гроши не закидуете. прокручиваете что ли?
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27.09.2021 11:12 Ответить
Отримують чи нараховано, але не виплачується?
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27.09.2021 11:13 Ответить
у 2002 році працюючи на будівниці в Угорщині я заробляв більше як офіційно отримував Кучма.... ...як то кажуть, все воно суто для лохів....
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27.09.2021 11:15 Ответить
точно знаєш?
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27.09.2021 12:08 Ответить
а чому росийскою а де та державна мова? сук гнать надо с посад
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27.09.2021 11:46 Ответить
а что это за х..ня - телеканал ДОМ ???
СепарТВ для наших людей в Лугандоне ?
Так они его не смотрят
Почему не дать нормальное интервью нормальному каналу ,
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27.09.2021 12:07 Ответить
На цьому каналі, для їхніх людей, публікується карта України без криму, а мокшандія з кримом.
У цього каналу нашого, лише багатомільйонне бабло з українського бюджету. Без заборгованостей.
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27.09.2021 13:23 Ответить
а можно примеры/скриншоты ?
Про Украину без Крыма (не по залету что бывало и у других)
а осознанно
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27.09.2021 17:53 Ответить
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27.09.2021 18:01 Ответить
напевно так і має бути
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27.09.2021 12:08 Ответить
Але так не є....
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27.09.2021 12:18 Ответить
позаздрив грошовим виплатам на 0? то вперед на передову!!!! чи сцикотно?
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27.09.2021 12:15 Ответить
А те, що в Збройних Силах немає рядових - нічого? Заступник Міністра оборони мав би про це знати ...
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27.09.2021 12:20 Ответить
во-первых - НЕ ВЕРЮ, а во-вторых - Киевский полковник - *****т больше, чем солдат на фронте.....
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27.09.2021 12:23 Ответить
Цьому наказу уже рік.....от через такі статті...які не перевірені військовим гз і не підвищать ніколи....народ же читає і думає 30 штук куди їм ще піднімати.....перевірте статтю і напишіть коректно
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27.09.2021 12:31 Ответить
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27.09.2021 12:53 Ответить
Пусть полковник идет на передовую и будет получать ...
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27.09.2021 12:55 Ответить
Сейчас очень много приживал и приспособленцев на передовой, которые деньги своей зарплаты никак не оправдывают.
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27.09.2021 13:28 Ответить
вата тупорылая брысь за паребрик, там китайцы таким, как ты, приспособленцам и приживалам работу на лесоповале в Сибири дают (Сибирь уже у Китая в концессии на 50 лет), еще и тарелку риса в качестве бонуса, хотя такие, как ты, ленивые и бухие "ваньки", даже на тарелку риса не зарабатываете ...
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27.09.2021 22:18 Ответить
а як він може отримувати більше, якщо всі кажуть, що є величезні заборгованості в армії?
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27.09.2021 15:27 Ответить
Бреше, як дихає! Команда Зепет-шоу рулить
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27.09.2021 20:17 Ответить
А те, кто писал Проект Бюджета, что - не знали, что военным надо платить зарплату?!!
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27.09.2021 22:51 Ответить
 
 