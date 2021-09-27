Приказ о повышении выплат бойцам на передовой вышел позже проекта бюджета-2021, пришлось перераспределять средства, образовалась задолженность, - замминистра обороны Носов. ВИДЕО
Приказ Министерства обороны Украины относительно увеличения выплат военным, служащим на линии соприкосновения на Донбассе, вышел позже, чем проект госбюджета был направлен в ВР. Из-за этого Минобороны дополнительно нужно было 5,7 млрд грн только на погашение единоразовых выплат.
Об этом заместитель министра обороны Александр Носов заявил телеканалу "Дом" в интервью, передает Цензор.НЕТ.
"Мы деньги освоим. Нам их даже не хватает. С результатами счетной палаты, я с ней ознакомлен, я присутствовал на комитете Верховной Рады, когда докладывались эти результаты и на открытом, и на закрытом. И я соглашаюсь с 80% того, что они говорят. С фактами, о которых они говорят. Но я совершенно не соглашаюсь с их прогнозами. Их прогноз о том, что Министерство обороны не освоит 15 млрд грн. Министерству обороны надо 5,7 млрд грн только для того, чтобы погасить единоразовые выплаты, которые надо военнослужащим нашим выплачивать. Откуда вообще возникла эта проблема? Обвиняют Министерство обороны, говорят, что у вас денег не хватает, как это вы не спланировали?" - рассказал он, отвечая на вопрос успеет ли Минобороны освоить все выделенные средства до конца года
"Дело в том, что вышел приказ №330 Министерства обороны о том, что необходимо увеличить оплату тем, кто находится на передовой, имеется в виду первая линия ротных опорных пунктов. Это где-то за километр от передовой. Так вот, на сегодняшний день, люди, которые выполняют все условия, согласно 330 приказу, у нас рядовой получает больше, чем полковник в Киеве. То есть больше 30 тыс. грн. Рядовой. А если мы говорим об офицерах и так далее, то еще больше. И из-за того, что они вот эти деньги получают вовремя, всегда. Но эти деньги, скажем, отпускные деньги или деньги на оздоровление, это все — деньги по одной статье. И так как проект бюджета на 2021 год был направлен в Верховную Раду ранее, чем был этот приказ, получился вот этот перекос, но деньги у нас есть. Кроме того, министр финансов и президент, и Совет национальной безопасности и обороны — они нам обещали выделить сейчас 3,8 млрд грн, у нас есть почти 2 млрд грн своих, которые мы перекинем с других счетов, и все эти деньги мы закроем", - добавил Носов.
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Лебедев кстати купил в Крыму хатынку за 180 млн.долларов....,уж не за денежки вырученные в Украине за продажу всего и вся....
До речі, зарплатня військовим не підвищувалася з початку каденції укуреного клоуна.
1000 в день, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ, но никак не за ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, связанной с нахождением где попало, в том числе и на первой линии соприкосновения.
Фраза, касалась решения Пороха, про выплату 1000 в день. Но, как всегда у нас бывает. Знаменитая фраза "В СССР секса нет", тиражируется как попало, но забывается окончание фразы. Ещё точнее, её практически никто не знает.
Так и здесь. Порох, озвучил решение о выплате 1000 БОЕВЫХ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ. При этом, военнослужащий, как минимум, должен был вписан в боевой приказ (боевое распоряжение). К примеру. Экипаж вертолёта, за выполнение боевого вылета в район "3,14здореза" - по 1000 грн. в добавок и день за три, а вот технарю, который остался на точке взлёта - только день за три и месячный оклад и добавки. Или, весь батальон в районе выполнения задачи, но конкретно в "зачистку" населённого пункта (и заодно в разведку того самого НП) выделена только одна рота и одно разведывательное отделение.Вот они-то и получат дополнительных 1000 в день и "день за три". Остальные - только "день за три" и месячный оклад с добавками.
Крики, что Порох, кого-то там натрансцендентилбал, оттого что, приказ не читали, а если читали, то точно не до последней точки.
Заблан, не просто не повышает. Он понятия не имеет, сколько они вАще получают. За сколько и за что. Что им положено в разных случаях. Это касается не только первой линии, а всех ВС. Так что правильно или не правильно - это странная формулировка. Это идиотизм абсолютного членодеграданта от мамашки Риммы и дауна Сашеньки.
замминистра обороны - рядовой на фронте и полковник в Киеве ? Что делает полковник в Киеве - он участвует в ротации командирского состава на фронте? Рядового на фронте могут ранить или убить, а что угрожает жизни полковника в Киеве ?
СепарТВ для наших людей в Лугандоне ?
Так они его не смотрят
Почему не дать нормальное интервью нормальному каналу ,
У цього каналу нашого, лише багатомільйонне бабло з українського бюджету. Без заборгованостей.
Про Украину без Крыма (не по залету что бывало и у других)
а осознанно