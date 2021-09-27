Приказ о повышении выплат бойцам на передовой вышел позже проекта бюджета-2021, пришлось перераспределять средства, образовалась задолженность, - замминистра обороны Носов. ВИДЕО

Приказ Министерства обороны Украины относительно увеличения выплат военным, служащим на линии соприкосновения на Донбассе, вышел позже, чем проект госбюджета был направлен в ВР. Из-за этого Минобороны дополнительно нужно было 5,7 млрд грн только на погашение единоразовых выплат.

Об этом заместитель министра обороны Александр Носов заявил телеканалу "Дом" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Мы деньги освоим. Нам их даже не хватает. С результатами счетной палаты, я с ней ознакомлен, я присутствовал на комитете Верховной Рады, когда докладывались эти результаты и на открытом, и на закрытом. И я соглашаюсь с 80% того, что они говорят. С фактами, о которых они говорят. Но я совершенно не соглашаюсь с их прогнозами. Их прогноз о том, что Министерство обороны не освоит 15 млрд грн. Министерству обороны надо 5,7 млрд грн только для того, чтобы погасить единоразовые выплаты, которые надо военнослужащим нашим выплачивать. Откуда вообще возникла эта проблема? Обвиняют Министерство обороны, говорят, что у вас денег не хватает, как это вы не спланировали?" - рассказал он, отвечая на вопрос успеет ли Минобороны освоить все выделенные средства до конца года

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"Дело в том, что вышел приказ №330 Министерства обороны о том, что необходимо увеличить оплату тем, кто находится на передовой, имеется в виду первая линия ротных опорных пунктов. Это где-то за километр от передовой. Так вот, на сегодняшний день, люди, которые выполняют все условия, согласно 330 приказу, у нас рядовой получает больше, чем полковник в Киеве. То есть больше 30 тыс. грн. Рядовой. А если мы говорим об офицерах и так далее, то еще больше. И из-за того, что они вот эти деньги получают вовремя, всегда. Но эти деньги, скажем, отпускные деньги или деньги на оздоровление, это все — деньги по одной статье. И так как проект бюджета на 2021 год был направлен в Верховную Раду ранее, чем был этот приказ, получился вот этот перекос, но деньги у нас есть. Кроме того, министр финансов и президент, и Совет национальной безопасности и обороны — они нам обещали выделить сейчас 3,8 млрд грн, у нас есть почти 2 млрд грн своих, которые мы перекинем с других счетов, и все эти деньги мы закроем", - добавил Носов.