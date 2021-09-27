До 1 октября объекты ЖКХ должны быть готовы на 100% к отопительному сезону, - Минрегионразвития

Регулярные визиты сотрудников Министерства развития громад и территорий в регионы для оценки уровня готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 гг. продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам замглавы Минрегиона Натальи Хоцяновской, техническая подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду идет по графику.

"Об этом свидетельствуют и результаты выездов специалистов Минрегиона, которые уже проверили 14 областей. Сейчас темпы подготовки в этих областях соответствуют ожидаемым показателям", - подчеркнула она.

Так, в настоящее время уровень подготовки объектов теплового хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы на Черниговщине составляет более 90%. Уже подготовлены 3850 из 4229 жилых домов, 690 из 765 котельных и 118 из 125 центральных тепловых пунктов.

Также готовы к работе в осенне-зимнем режиме около 90% водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений и скважин.

Кроме того, в области были отремонтированы более 451 тыс кв улиц и дорог с 501,5 (90,0%), заготовлены 21,1 тыс. тонн посыпочных материалов и реагентов (90,2%).

В министерстве добавили, что объекты ЖКХ и социальной сферы должны быть на 100% готовы до 1 октября.

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