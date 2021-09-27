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"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта"-штамм. Так, один такой инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - рассказал он.

По словам Кузина, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сердечно-сосудистые болезни - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации от COVID-19, - Кузин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Цензор,почему удаляются ссылки,доказывающие,что вакцинация от ковида опасна для жизни и здоровья???
Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
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27.09.2021 11:19
+4
На кофейной гуще) более того, глава пфайзер сказал, что ревакцинация будет ежегодной. Только не уточнил, за чей счёт 🙂
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27.09.2021 11:02
+3
дельту в Україні фіксували ще в липні. Почитав різні ресурси і як здається зрозумів: в курортний сезон дуже швидка передача вірусу. В росії він вже давно лютує. Москалі менше їздять в Україну, але багато в український Крим. А з Криму громадяни їздять на неокуповану територію в різних справах. Йде ефективне розповсюдження.
Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
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27.09.2021 12:21
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Правила форума Совет форумчан
А как понять, что у тебя дельта, а не старый добрый ковид-19?
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27.09.2021 11:00 Ответить
На кофейной гуще) более того, глава пфайзер сказал, что ревакцинация будет ежегодной. Только не уточнил, за чей счёт 🙂
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27.09.2021 11:02 Ответить
Дебилы лять?
Если один заражённый даст 5 заражений в день, то на 7й день сотня таких превратится в 8 миллионов.
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27.09.2021 11:15 Ответить
Цензор,почему удаляются ссылки,доказывающие,что вакцинация от ковида опасна для жизни и здоровья???
Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
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27.09.2021 11:19 Ответить
Да
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27.09.2021 11:28 Ответить
Шприцев одноразовых в больницах нету, но могут отличить дельту от альфы.
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27.09.2021 11:30 Ответить
Не дивно, у психопатів своя "логіка"!
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27.09.2021 11:42 Ответить
Так казали ж вже: симптоматика змінилася. Як є с...ачка - то дельта.
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27.09.2021 12:13 Ответить
дельту в Україні фіксували ще в липні. Почитав різні ресурси і як здається зрозумів: в курортний сезон дуже швидка передача вірусу. В росії він вже давно лютує. Москалі менше їздять в Україну, але багато в український Крим. А з Криму громадяни їздять на неокуповану територію в різних справах. Йде ефективне розповсюдження.
Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
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27.09.2021 12:21 Ответить
И доминирующим этот т.н. штамм стал среди вакцинированных. В переводе на общепонятный, - все побочные явления, вызванные вакциной, теперь называют штаммов "Дельта".
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27.09.2021 13:00 Ответить
Бредятину говорите. Оплата в рублях или как?
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27.09.2021 13:33 Ответить
Юра, маю надію, що ви вже вакцинувались...
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27.09.2021 16:47 Ответить
ага цей фахівець сказав коли комент комаровського прочитав зранку))
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27.09.2021 13:13 Ответить
Зеленые балбесы не выполнили ни одного обещания, в т.ч. по кол-ву вакцинированных. В мире на сегодня в среднем уже 33% полностью вакцинированных, в цивилиз. странах - по 60-70-80%, а в Украине - всего 13%. Но наказывать никого не будут. Это зеленая традиция - жить на расслабоне, не сильно напрягаться. Пообещал, забыл, снова пообещал - снова забыл... Ляшко пообещал к 31.08 "СДЕЛАТЬ 10МЛН. ПРИВИВОК ЗА 100 ДНЕЙ" - и что? Сделал к 07.09 10млн.прививок за 200 дней (т.е., записал в свои 1млн.прививок ещё от степанова) и кричит, что обещание выполнено. Реальные 10млн. (от 20.05) были сделаны только к середине сентября, когда по Новой редации НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ нужно было делать уже по 8+ млн. прививок в месяц, но Ляшко в упор не видит НАЦПЛАНА, он на него откровенно плюёт. Подумаешь, что там подписи рнбо, данилова, шмыгаля и зеленского. Мало ли чего они там поподписывали......
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27.09.2021 13:39 Ответить
Но наказывать никого не будут
А с хера ли?Принудительная вакцинация нарушение законодательства вплоть до Конституции Украины.
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28.09.2021 11:51 Ответить
 
 