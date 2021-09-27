"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин
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В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта"-штамм. Так, один такой инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - рассказал он.
По словам Кузина, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.
"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил главный санврач.
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Если один заражённый даст 5 заражений в день, то на 7й день сотня таких превратится в 8 миллионов.
Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
А с хера ли?Принудительная вакцинация нарушение законодательства вплоть до Конституции Украины.