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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет обещал моментально закрыть "Северный поток - 2" при нарушениях, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет обещал моментально закрыть

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нарушения условий Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава НАК "Нафтогаз-Украины" Юрий Витренко.

"Я слышал от Лашета, что они гарантируют, если прекратится транзит через Украину, если "Газпром" не будет выполнять свои обязательства, они моментально закроют "Северный поток-2". Это он буквально недавно сказал. Я не совсем понимаю, как это будет и технически, и юридически выглядеть. Скорее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся", - отметил он.

Витренко рассказал, на что рассчитывает Украина в вопросе "Северного потока-2".

"Украинская стратегия состоит не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них надеяться, так как у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, и мы не очень верим в гарантии такого пошиба. Мы хотим полагаться на силу права. Мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе фактически используют право силы. Наша сила как раз в правовой обоснованности нашей позиции, у нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию как раз при помощи силы права, это тот же Стокгольмский арбитраж. Стратегия в том, чтобы мы силу права использовали", - объяснил глава НАК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль шантажирует Европу для запуска "Северного потока-2", - Витренко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Ага. Вы б*** после захвата крыма, дамбаса, отравления Скрипалей, сбития Боинга с 300-ма европейцами не остановили СП-2 и не наложили на Рашку нормальные санкции. И вам поверить что вы остановите уже действующий газопровод особенно зимой?
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27.09.2021 11:10
+7
Віслючок українцям ще не таке обіцяв !!!)))
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27.09.2021 11:22
+4
Ну хоть сам признал что не стоит на это особо надеяться. Только идиот поверит что если Газпром порежет трубы в Украину то Германия откажется от газа и будет замерзать из солидарности.
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27.09.2021 11:15
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Ага. Вы б*** после захвата крыма, дамбаса, отравления Скрипалей, сбития Боинга с 300-ма европейцами не остановили СП-2 и не наложили на Рашку нормальные санкции. И вам поверить что вы остановите уже действующий газопровод особенно зимой?
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27.09.2021 11:10 Ответить
Мы хотим полагаться на силу права...
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27.09.2021 11:12 Ответить
Кандидат пообещал остановить .-Это личная победа Витренко.
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27.09.2021 11:12 Ответить
именно так...

Витренко-это ещё та...гни.да.
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27.09.2021 11:19 Ответить
Ну хоть сам признал что не стоит на это особо надеяться. Только идиот поверит что если Газпром порежет трубы в Украину то Германия откажется от газа и будет замерзать из солидарности.
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27.09.2021 11:15 Ответить
Коалиция Лашет - Шольц может не состоятся и Меркель останется канцлером на неопределенное время,каже Виталий Портников...,тут есть 1 нюанс...Лашет и Шольц проиграли Зеленым Анналены Бербок выборы в Берлине...,а это есть плохо для обоих даже очень плохо...
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27.09.2021 11:17 Ответить
когда станешь,тогда и звиздеть будешь.
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27.09.2021 11:18 Ответить
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииий.
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27.09.2021 11:19 Ответить
"Солнечное дитя" Натальи Витренко.

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27.09.2021 11:20 Ответить
обіцяного "моментально" як правило, три роки очікують.
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27.09.2021 11:22 Ответить
Віслючок українцям ще не таке обіцяв !!!)))
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27.09.2021 11:22 Ответить
Сейчас рашка сделает этого перца новым акционером грязьпрома/сп-2 и все будет ОК.
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27.09.2021 11:22 Ответить
При любом раскладе Северный потоп Путлера останется в говне...Польша получила особый мандат от Евросоюза на сертификацию того сраного потопа....Анжей Дуда на Коне,а Путлер в говне...
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27.09.2021 11:22 Ответить
А ничего что поляков лишили права вето на сертификацию?
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27.09.2021 11:46 Ответить
Юра ,навіщо ти повторюєш ці казочки .. ? Сам же чудово розумієш що політики , в розказуванні казок ( та ще й - особливо перед виборами ) , перевершать любого Г Х Андерсена ,, а Лашет і є якраз -політиком .
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27.09.2021 11:25 Ответить
А нарушения найдут ?
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27.09.2021 11:31 Ответить
та не буде він канцлером. партія Шольц лідирує.
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27.09.2021 13:03 Ответить
Да я про высказывания его )
найдем, накажем … а потом все слепнут и не видят ни чего
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27.09.2021 13:17 Ответить
Як і меркельша він тільки після відставки буде розповідати про свою наївність.
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27.09.2021 11:39 Ответить
гнилая ментальность не позволит обидеть рашку.
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27.09.2021 11:42 Ответить
дадада, верим, сначала дали двумя руками помогали строить его кацапне а теперь закроют, дада, кацапы задрали цену на газ и не дают им закачать на зиму в хранилища, а они его закроют, ну да конечно, ссыте дальше в глаза всем вокруг
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27.09.2021 11:43 Ответить
кацапы задрали цену на газ и не дают им закачать на зиму в хранилища

Чего?! Поставлено больше газа чем в прошлом году. А что его недостаточно, пусть спрашивают со США и Норвегии, какие резко сократили поставки.
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27.09.2021 13:23 Ответить
подивимось....може поки що не отримував від путлєра на апшор...
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27.09.2021 11:51 Ответить
"Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет обещал моментально закрыть "Северный поток - 2" при нарушениях"
_Верить политикам на слово (а не прикидываться будто веришь) - признак умственной отсталости.
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27.09.2021 11:52 Ответить
при порушеннях. можно напрягтися і не робити порушень.
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27.09.2021 13:02 Ответить
СДПГ - это партия Шрёдера. А кем он приходится путлеру, все помнят ?
Я думаю на этом можно прекращать тешить себя надеждами.
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27.09.2021 11:59 Ответить
обещать - не значит женится))
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27.09.2021 12:07 Ответить
ага... остановит - сразу после получения пенсиона из рашки....
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27.09.2021 12:25 Ответить
Обіцянка- цяцянка...
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27.09.2021 12:26 Ответить
Меркель і Оланд на переговорах в Мінску сиділи як меблі, не захищали нас від агресора, тобто, фактично були на стороні рашки. Хто агресор, хто жертва - їм без діла, головне бабло і бізнес із рф.
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27.09.2021 12:27 Ответить
Мы за Лашета. Хай знае.
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27.09.2021 13:35 Ответить
 
 