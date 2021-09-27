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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рейсы в оккупированный Россией Крым: суд наложил арест на четыре судна и 12 самолетов РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Рейсы в оккупированный Россией Крым: суд наложил арест на четыре судна и 12 самолетов РФ

По ходатайствам прокуратуры суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозивших пассажиров из/в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа", и 4 судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

По данным ведомства, в рамках уголовного производства начатого по ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332 и ст. 334 УК Украины установлено, что российской авиакомпанией незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Embraer" для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины. Также установлено, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины.

Вместе с тем, с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

"Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма. К тому же иностранные суда из ведущих морских государств вообще не заходят в закрытые гавани полуострова. Нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе прокуратуры напомнили, что в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии в целом наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки на оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.
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И что, хоть один самолет или судно ну который ранее был наложен арест хоть как-то это почувствовали?))
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27.09.2021 11:43 Ответить
Пора уже конфисковывать
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27.09.2021 11:55 Ответить
Самый главный вопрос - у и что? Причем здесь прокуратура и суды Украины. Кто их будет выполнять? Зато прокуроры и судьи при зарплате. Вообще не понятный вопрос - что это за Прокуратура Автономной республики Крым сегодня в Украине, чем эти люди занимаются, за что получают зарплату, а возможно и премии? Что могут делать следователи, если они вообще не могут попасть на эту территорию? Могут сказать, что они работают на перспективу, на возврат Крыма. А кто сегодня может утверждать, что это вообще гарантированно произойдет? Может и произойдет, но когда, может и Украина будет другой. По такому принципу нужно восстановить в Киеве все министерства и другие госорганы управления Крымом.
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27.09.2021 12:05 Ответить
Вже кілька років накладають арешти...
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27.09.2021 12:05 Ответить
і де ми їх спіймаємо?
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27.09.2021 12:07 Ответить
В іноземних портах і аеропортах. Судновласники ці судна в Україну вже не пошлють, а в порту ЄС можуть.
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27.09.2021 12:12 Ответить
Да ? И сколько уже поймали ? В портах ЕС
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27.09.2021 12:43 Ответить
Ви бажали щоб усі 4 вже піймали ? Ті що були раніше піймала Україна в свїх портах. 5 чи 6. Я вже не знаю скількі платили судовласники штрафу щоб вийти звідсіля в рейс. Думаю це було майже порівнянно з вартістю судна.
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27.09.2021 13:28 Ответить
Чому ці суди лише в Україні? Чому самі ухвали українських судів з цього питання - закриті? Чому борти, що потрапили під арешт літають не лише до окупованого Криму, а деякі, зафіксовані і на міжнародних рейсах і "На стоянках" за кордоном в т.ч. в ЄС та США? Чому жодне із цих суден, до сьогодні фізично не арештували? Чому Україна не добивається санкцій (тому їх і немає) , таких як от... примусове розірвання лізингових контрактів з компаніями виробниками і компаніями утримувачами літаків Boeing та Airbus, які експлуатуються зараз «Аэрофлотом» та іншими російськими авіакомпаніями-порушниками? Чому не добивається хоча б перекриття поставок запчастин для технічного обслуговування цих літаків? Чому Україна не виходить на рівень міжнародних судів, рішення яких були б обов'язковими для ІКАО? Чому немає рішень судів про конфіскацію згаданих суден?
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27.09.2021 12:35 Ответить
 
 