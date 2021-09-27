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В Нидерландах арестовали гражданина Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Нидерландах арестовали гражданина Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

Береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов, посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказал Николенко "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.

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"Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина", - заверил спикер МИД Украины.
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27.09.2021 12:00 Ответить
Р-р-р-ребята я не в курсе был, что рабство уже атменили. Прашу панять, прастить и атпустить.
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27.09.2021 12:45 Ответить
 
 