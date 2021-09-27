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Портреты Бандеры и главарей Третьего Рейха: ФСБ сообщает о задержании "членов неонацистской группировки", готовящих теракт в Уфе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Портреты Бандеры и главарей Третьего Рейха: ФСБ сообщает о задержании

ФСБ РФ сообщает о задержании якобы "членов неонацистской группировки" в Уфе. Их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, у них изъята самодельная бомба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В ФСБ рассказали, что "задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки", готовивших теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В ходе неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в сообщении.

В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемые заключены под стражу.

В пресс-службе Следственного Комитета РФ сообщили, что "19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".

"Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, они изучали литературу по тактике боевых действий и проводили иные тренировочные мероприятия для подготовки к террористической деятельности. В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, найдя необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство", - добавили в СК.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
💯
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27.09.2021 12:02
+28
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!)))
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27.09.2021 11:59
+28
Шо-то репоеды оплошали. Где визитки Яроша?
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27.09.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!)))
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27.09.2021 11:59 Ответить
У них ещё нашли портрет путлера ! Но об этом решили умолчать.
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27.09.2021 12:18 Ответить
портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика

в Уфе живут башкирцы
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27.09.2021 18:52 Ответить
мейд ін паРаша...
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27.09.2021 11:59 Ответить
Маячня параноїдних шизофреників неосяжна та незбагненна !!!)))
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27.09.2021 12:13 Ответить
Яка краса,вже не тільки жидо-бандерівці, а й башкіро-бандерівці є. Скоро і якуто-бандерівці з"являться з огляду на долю Саші-шамана.
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27.09.2021 13:26 Ответить
Михалковы трудятся на совесть.Создают фильмы с невпихуемым.Пропаганда.А наши -сопли жуют ,нечем ответить на международных площадках.
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27.09.2021 12:01 Ответить
Шо-то репоеды оплошали. Где визитки Яроша?
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27.09.2021 12:01 Ответить
Ох уж эти уфимские биндеровцы ! ) На кого такая чушь рассчитана ?
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27.09.2021 12:01 Ответить
💯
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27.09.2021 12:02 Ответить
Бий своїх, щоб чужим було лячно.
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27.09.2021 12:03 Ответить
На кого это рассчитано? На расее своих скрепных нациков на портреты полно! Зачем нашего Бандеру марать? Да и вообще руцке националисты с Бандерой это что-то совсем упорото, это как ку-клукс-клан под портретом Нельсона Манделы и Лютера Кинга
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27.09.2021 12:03 Ответить
Піпл не схаває, які то нацисти на московії без хвюрера та біндєри?
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27.09.2021 12:05 Ответить
і у кожного "біндєравца" в кишені по візитці яроша...
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27.09.2021 12:22 Ответить
Рассчитано на идиотов ,коими являются население рабсии.
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27.09.2021 13:14 Ответить
Після Пермі почалася гонка за новими погонами.
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27.09.2021 12:04 Ответить
щас допишу коммент, и обязательно зигану))
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27.09.2021 12:04 Ответить
Прям так на мешках с *рязанским сахаром* и были наклеены портреты Бандеры?
Не верю. Вот если бы пару домов в Воронеже на воздух взлетели...
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27.09.2021 12:04 Ответить
Да они в Уфе портрет С. Бандеры от Фиделя Кастро не отличат. От уже тупые фсбешники палятся.
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27.09.2021 12:04 Ответить
Бандера допомогає московітам знищувати один одного.
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27.09.2021 12:05 Ответить
хай живе вільний Башкортостон!
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27.09.2021 12:23 Ответить
Хвашиський Башкиртостан !
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27.09.2021 12:44 Ответить
Бандеряку на гілляку!
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27.09.2021 12:05 Ответить
Совсем плохо с фантазией в ихнем ФСБ...
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27.09.2021 12:07 Ответить
А портрета Яроша не нашли?
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27.09.2021 12:08 Ответить
тільки візитки...
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27.09.2021 12:23 Ответить
Они не знают, как он выглядит.)
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27.09.2021 12:52 Ответить
Нема небезпечнішої людини за башкірського бвндєровца !!!)))
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27.09.2021 12:08 Ответить
Неонацистське угруповання ФСБ РФ породило у хворобливому мозку "Неонацистське угруповання" неуків і дебілів, які поклонялися дивному симбіозу: керівникам третього рейху і багаторічну в'язневі створеного ними концтабору. 🤣🤣🤣
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27.09.2021 12:42 Ответить
💯
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27.09.2021 12:09 Ответить
Хатинки розвалили , два раба отпустили в родную стіхію. Маладци супєрФСБмени , наказали Зло.
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27.09.2021 12:10 Ответить
Параноїдну росєйську бидломасу слід тримати в тонусі !!!)))
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27.09.2021 12:10 Ответить
Это у них с Сабаковым общее - тот тоже, "неонациста" в Риффмастере узрел.
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27.09.2021 12:16 Ответить
ох ці сказочники свинособачі портрет гудеріана, випускника одного із радянських танкових вузів там був???
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27.09.2021 12:17 Ответить
Главари третьего рейха-дети по сравнению с ****** и его окружением !
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27.09.2021 12:18 Ответить
Блін! А про візитку Яроша забули?
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27.09.2021 12:19 Ответить
для Русскіх Бандера бил фактічіскі главарьом трєтєва Рєйха.
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27.09.2021 12:19 Ответить
Странные у них " башкирские неонацисты" с портретами руководителей Третьего Рейха и узника немецкого концлагеря.. Не знаю уж была ли она ( группировка) на самом деле. Ну уж портрет Бандеры ФСБ наверняка принесли с собой. ( он у них сейчас у каждого в каждом кармане пачками, что бы подкидывать всем кого нужно свинтить.... от нарушителя ПДД, до недовольного ковид вакцинацией)
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27.09.2021 12:21 Ответить
Кто б сомневался. Но тупо все. Не интересно. Доморощенные рос фошизды обязательно с портретами Бандеры)))) Какое отношение Уфа имеет к Бандере? Поясните. Пусть бы уже что свое придумали.
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27.09.2021 12:27 Ответить
Так рознарядка прийшла з центру:"Юстас Аллєксу. Схватіть і разаблачить нє мєнєє 5-ті фошиздов ілі біндєровцев до 1 октября, лутче в групє".
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27.09.2021 14:48 Ответить
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27.09.2021 12:29 Ответить
ОЧередной распятый мальчик, но уже в Уфе.
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27.09.2021 12:32 Ответить
ну как же без Бандеры??? Это же фундамент всего и всех !
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27.09.2021 12:38 Ответить
борются? Бандеры нужен,чтоб даже самый тупой расеянин знал,кто виноват в том,что они живут в говне!
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27.09.2021 15:40 Ответить
Нехай краще приберуть прапор під яким воював Власов. Тим паче, що Петро 1 вкрав його у голандців. Також, у Цензорі була стаття про кількість лівих та радикально-націоналістичних рухів у расєї. Так їх близько 40, але ж вони усі "патріотичні". Довбні ординські
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27.09.2021 12:38 Ответить
Ти ба. Рюське кричать про фошистів і бендер в Україні. а їх навпаки навалом в Рашці.
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27.09.2021 12:47 Ответить
Слава Украине!!!
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27.09.2021 12:49 Ответить
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27.09.2021 12:52 Ответить
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27.09.2021 20:30 Ответить
Трєпєщітє маскалі, бандери ідуть до вас.
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27.09.2021 12:58 Ответить
Блин. нашли "неонацистов" =), там даже власовского флажка и наградных ленточек от гитлеровцев, нет! И портрета вожака (фюрера) современных неонациков - *****, нет!!!
Скорее всего, выполняют план по задержанию, как на "эсэсесере" было...
PS: А наличие портрета С. А. Бандеры, говорит только о обратном, о борьбе с нацистами, педофилами и гилеровцами!!!
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27.09.2021 13:02 Ответить
37 год в разгаре.
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27.09.2021 13:13 Ответить
Шлема максимально усложнил участие в цензор, идет давление на Бутусова за Вагнера.
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27.09.2021 13:25 Ответить
Погані справи у Путіна , якщо він взявся за старе - організацію теактів в РФ.
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27.09.2021 13:31 Ответить
Всё смешалось в доме Облонских)
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27.09.2021 13:37 Ответить
еще немецкой сало и фашисткие лыжи пастора шлага
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27.09.2021 13:59 Ответить
цікаво що у тих рашанеонацистів не знайшли портрета генерала Власова керівника РОА при німецькому Вермахті. . .
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27.09.2021 14:42 Ответить
Вот же дебилы в ФСБ.Ни одна уважающая себя агентура,не хранит у себя улики против себя.А скорее наоборот.В идеальной явочной квартире украинских диверсантов,вы найдёте атрибутику Рашки и только Рашки.Распечатанную статью Пуйла.Плакаты Пуйла.Флаги Рашки....Элементарно отводящие от себя подозрения веще.Но вы не найдёте в хате украинских диверсантов инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика" .
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27.09.2021 14:42 Ответить
Странные эти расеяне! Съездили неонацистов проводят в Питере,под руководством своего фюрера, а группировки задерживают в Уфе!
И причем здесь Бандера,которого немецкие фашисты убили в концлагере?
Может они с анти фашистами на расее борються?
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27.09.2021 15:34 Ответить
Напевно ще шаман якісь збирався на моськву йти..
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27.09.2021 17:13 Ответить
Все правильно. Без атрибутики ни один теракт не получится.
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10.11.2021 10:53 Ответить
Вообще то эти секретные знания мне в школе на НВП давали( ну кроме изготовления самодельной взрывчатки))))
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09.01.2022 09:08 Ответить
 
 