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Лукашенко о курсе Украины в НАТО: Это самое печальное, для нас открывается новый фронт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лукашенко о курсе Украины в НАТО: Это самое печальное, для нас открывается новый фронт

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что стремление Украины в НАТО - это угроза открытия "нового фронта" для Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - сказал белорусский диктатор.

По его словам, уже якобы даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью.

"Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано", - добавил Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС, - президент Евросовета Мишель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
а старый фронт это где?
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27.09.2021 12:09
+21
Був бацько , став говнофюрер
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27.09.2021 12:09
+18
Параноїдна маячня про всебічне вороже оточення ,це споконвічна ідеологична маячня "Русского мира" !!!)))
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27.09.2021 12:19
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а старый фронт это где?
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27.09.2021 12:09 Ответить
ідеологічний...30 років промивання мізків білорусам
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27.09.2021 12:12 Ответить
Параноїдна маячня про всебічне вороже оточення ,це споконвічна ідеологична маячня "Русского мира" !!!)))
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27.09.2021 12:19 Ответить
Типа когда нибудь Украина на Белорусь или рашку нападала! Ну такой балабол
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27.09.2021 13:21 Ответить
Був бацько , став говнофюрер
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27.09.2021 12:09 Ответить
досі пів України дрочить на цього бульбеннфєрера і россповсюджує брехню про те як "харашо в Бєларуссії"
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27.09.2021 12:11 Ответить
Демченко , вьі постоянно пьітаетесь перенести российские ватньіе реалии в Украину , зачем ?
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27.09.2021 12:13 Ответить
А какіє нєватниє россійскіє рєаліі? вот напрімєр Русскій Царь бил ватнікам?
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27.09.2021 12:17 Ответить
какие российские реалии? знаю кучу *******, здесь в Украине, орущих "вот бы нам как Беларуси"
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27.09.2021 13:01 Ответить
вин завжди такой був.
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27.09.2021 12:24 Ответить
Якщо він для тебе бацько, то тобі можна тільки поспівчувати.Він для України був ворогом ,є,і буде,і це не розуміє тільки дебіл.
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27.09.2021 12:51 Ответить
У вас пані криві ноги і злоякісна пухлина мозку,тому тому ви така зла і любите луку козла.
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27.09.2021 19:06 Ответить
Взагалі то пані,брешуть такі комуняцькі сучки як ви з бацьком дояром.От тому мене від вас нудить бо я вас комуняк гидую тому що ви вбивці.
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27.09.2021 19:49 Ответить
Беларусь дает наркотики нелегальным мигрантам, - МВД Польши
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/487513-belarusj_daet_narkotiki_nelegaljnym_migrantam_-_mvd_poljshi
Інформація для позашлюбної дочки дояра.
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27.09.2021 19:31 Ответить
Кому и когда он "бацько" был? тебе что-ли?
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27.09.2021 12:59 Ответить
не горюй, ватник, ти адіннарот...
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27.09.2021 12:10 Ответить
Самое пЕчАльное , что ты убийца , до сих пор при власти !
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27.09.2021 12:10 Ответить
Бульбофюрер Лука по велению Куйла и не такое прокукарекает.
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27.09.2021 12:11 Ответить
И сколько же лет и крови "пролил" Лукашенко на этих " колчаковских фронтах" за свою, не столь уж короткую жизнь. И почему тогда все рвется восстановить контакты с ЕС. что по сути ровно НАТО, и кредиты у них просит и технологии и возобновление экономических связей... Тогда уж закрывай границы, рой окопы и т.д. Фронт он и есть фронт. Ну а если серьезно, то Лука попал в путинский капкан и теперь отрабатывает по полной ( хотя теперь просто то о чем он думал всегда у него на языке, не более того). Из когда то, какого ни какого президента , пускай и содержантки Кремля, Лука превратился в рядового члена команды Соловьева, Киселева и компани.
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27.09.2021 12:14 Ответить
І українці його туди підштовхнули.
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27.09.2021 19:01 Ответить
А может он сам себя туда подтолкнул ( при чем тут и каким боком украинцы), фальсификацией выборов, желанием остаться пожизненно у власти, передать потом власть по наследству сыну Коле аресты, пытки, избиения, шантаж, тюрьмы.. Захват гражданского самолета, арест граждан =Украины и выдача их ФСБ, не выдача Украине "вагнеровцев". Провокации против Литвы, Латвии, Польши, теперь и против Украины Кто его " подтолкнул", уж точно не украинцы. Ну и кроме того от уже долгие годы на содержании в РФ и конкретно Путина, сколько десятков миллиардов , да нет уже сотен Раша вложила в его власть и лояльность, подводя в единое государство., а когда он проиграл по сути выборы и скрутил страну в бараний рог, путь один в Рашу или под трибунал. Финансовая подпитка из Раши и постоянное ее военное присутствие и по сути контроль за белорусскими силовиками повесила Луку на крючок. Так что скорее Раша его подтолкнула ( подводила к данной ситуации) чем Украина. Выбор то не велик либо оставаться зависимым князьком ( до поры до времени) в полной зависимости от царя "батюшки" или плаха ( ну или ломик в ж..пу как Каддафи, или пуля как Чаушеску, или виселица как Хуссейну) Так что выбор у Луки не велик.. Только вот при чем тут украинцы..( ваша версия мягко говоря не выдерживает критики) Лукашенко по сути сейчас генерал- губернатор минской области рашен федерации с определенными полномочиями, но где то сразу за Чечней Кадырова)
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27.09.2021 21:03 Ответить
💯
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27.09.2021 12:15 Ответить
ипанутый под)(уйлок
уже и бульбы нет-ОМОНОВцы не умеют выращивать бульбу
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27.09.2021 12:17 Ответить
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!! Мачня параноїдних шизофреників незбагненна та неосяжна !!!)))
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27.09.2021 12:17 Ответить
У нас таких 73%. Про Пороха замовкли, тепер на Луку перекинулись, аби когось скопом кусати.
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27.09.2021 19:04 Ответить
В Харькове обыватели до сих пор НАТО и ЕС считают агрессорами.Это печально.Местная власть во многих лицах манкирует промосковитскими взглядами.31 октября -выборы мера и только Немчинов -проукраинский.Но против него выставили несколько лукавых псевдопатриотов,чтобы распорошить голоса против промосковитских подонков.
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27.09.2021 12:17 Ответить
На жаль,не лише в Гепаграді !!!)))
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27.09.2021 12:25 Ответить
ПДР ФРОНТОВИК !)
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27.09.2021 12:17 Ответить
Нема спокою булбокловану
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27.09.2021 12:27 Ответить
Лукашенко прост как редиска, незатейлив как грабли и верит буратине. Верить надо кукловоду, гражданину Израиля , военного союзника РФ. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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27.09.2021 12:28 Ответить
А где написано, что НАТО имеет целью Беларусь? В их стратегии и РФ как врага нет. Короче, бред опять
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27.09.2021 12:29 Ответить
При Порошенку такого не казав
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27.09.2021 12:35 Ответить
При Порошенку він відмовився від російського газу і купував у США, прагнув до Заходу. Але Захід чомусь повівся на російську провокаторку, яка до кінця хоче загнати його санкціями в Союз з росією -- це її з чоловіком та бабарики з цепкало пряме завдання від фсб.
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14.11.2021 18:31 Ответить
Ну вот, что характерно- раньше они обсмеивали любое упоминание в контексте "НАТО- Украина". А сейчас риторика очень изменилась, им уже и не смешно совсем.
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27.09.2021 12:39 Ответить
Феерический долб**б и ************.
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27.09.2021 12:45 Ответить
Ох и бульбошанский придурок. У него уже одни фронты и армии в голове... Малядец, думает, что нашел отмазку для правления. Этот урод - УГОЛОВНИК и что бы он не вякал, его место нары, дырявые вонючие нары ....возле парашииии!!!!
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27.09.2021 12:53 Ответить
Той фронт відкрився тоді,коли в Україні заборонили компартію і прийняли закон про декомунізацію.
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27.09.2021 12:55 Ответить
Вот мне непонятно какие поезда теперь белорусские партизаны подрывать будут - те, которые в Беларусь, или которые из Беларуси ?
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27.09.2021 13:03 Ответить
Ті партизани нехай добре розженуться і -- головою об стіну. Оті 10%, які проголосували за тіхановську і є правдиве число, яке подала ЦВК, бо більше п'ятої колони там і немає, вони ж усі й виходили на протести.

Лукашенко переміг на виборах з великим відривом, і він є ЛЕГІТИМНИЙ ПРЕЗИДЕНТ Білорусі. Все інше -- срач і істерика.
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27.09.2021 19:14 Ответить
Ну, помимо вас, здесь представителей Московского улуса хватает. Так что ничего оригинального👵
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27.09.2021 19:44 Ответить
Якраз являюсь представницею 25%, які голосували за Порошенка, тобто мої мізки працюють нормально. А ви, руцькоязичний, точно з московського улусу.
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14.11.2021 18:39 Ответить
У нас уже был один лигитимный)))
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29.09.2021 19:38 Ответить
При болезни Альцгеймера у людей в мозгу бета-амилоиды откладываются, а у Луки - крахмал.
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27.09.2021 13:12 Ответить
И это ещё счастье.
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27.09.2021 19:45 Ответить
Здав країну болотним ускоглазим "словянам", і філософствує про військові бази НАТО В Україні.
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27.09.2021 13:21 Ответить
Не він здав, а його і Білорусь здали західні добродії, а він хотів з ними дружити, може хотів разом з Україною і в НАТО, бо відмовився від російського газу. А тепер у нього не було другого виходу.
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27.09.2021 19:19 Ответить
Диктатор хотел дружить с западом?)
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29.09.2021 19:40 Ответить
Народ його завжди підтримував і тепер за нього, крім 5-10%. А з ким дружити, з проросійським клоуном?
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14.11.2021 18:43 Ответить
Сами то верите в это?) Когда имеешь такую поддержку, то нет необходимости убивать противников... А тут убивались даже председатели комиссий, которые не согласились подписать сфальсифицированные протоколы...
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14.11.2021 19:56 Ответить
Бульбашенко, да кому ты нужен. Сиди и жди, пока потихонечку орки страну отжимают. А что касается украинцев, то им на тебя плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы ты с х....лом свое рыло на земли Святой Киевской Руси не всунул.
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27.09.2021 13:24 Ответить
Колись і Русь всунулась у Литовське князівство, а тепер частина Литви білорусами називається.
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27.09.2021 19:22 Ответить
Лукашенко - маріонетка Росії . Він повністю здав Білорусь і самопроголошений є весільним генералом у своїй країні , а всім керує ФСБ ГРУ РФ . Ось це - сумна історія . А НАТО - це супер .
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27.09.2021 13:29 Ответить
Скільки вже можна брехати "самопроголошений", це тіхановська самопроголошена незаконна самозванка, нахабна і безсовісна.
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27.09.2021 19:24 Ответить
в кукушке новая дырка ))заткни ее картошкой
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27.09.2021 14:03 Ответить
Зря люди гонят на него бочку. Я там не жил и не живу, но говорит он вещи правильные. Жаль что до совести и сознания неикаждого доходят они. С Белоруссией могло быть еще хуже чем с Украиной. Он правит не чтобы каждому угодить , а чтобы необокрали народ. Он делает все правильно и мне импонирует такого рода хозяйственники, государственники. Впрочем его эпоха так же подходит к окончанию. Все что ему хочу сказать , пусть не волнуется о граница Белоруссии. А народ и сам обязан бороться за свое будущее и будущее поколений.
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27.09.2021 14:44 Ответить
Он не хозяйственник,а барин,который проиграл свою усадьбу,а теперь закрылся в ней со своими приказчиками и лупит своих крестьян,вымещая на них свою злобу за свой пройгрыш.Лох и лузер он,а не хозяин
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27.09.2021 14:55 Ответить
100% +
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27.09.2021 19:26 Ответить
Гебельс приходит к Гитлеру, и говорит - мой фюрер, я видел жуткий сон!!! Россия напала на Украину, а Германия пытается их померить!!!! Так и бульбофюрер, спит и видит что кругом враги, ВЕЗДЕ ВРАГИ, ОДИН ОН ДАРТАНЬЯН!!!
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27.09.2021 14:57 Ответить
НАТО, пиндосы, гав-гав! Вова, дай миллиард.
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27.09.2021 15:15 Ответить
Шото через один такой уже давно открытый "фронт" (границу с прибалтами) ох как бяларусы скакают стаями в одну сторону - из Бяларуси к врагам
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27.09.2021 16:33 Ответить
Идиотизм прогрессирует и чем дальше тем быстрее.
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27.09.2021 18:08 Ответить
 
 