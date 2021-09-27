В Украине пока не собираются закрывать или ограничивать движение транспорта, - Минздрав

В "желтой" зоне карантина речь не идет о закрытии или ограничении движения транспорта, в "красной" - решение будут принимать местные комиссии ТЭБ и ЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

В "желтой" зоне ограничения для транспорта не предусмотрены, сообщил Кузин.

Для регионов "красного" уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

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"То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока что речь о закрытии или ограничении движения транспорта не идет", - сообщил главный санитарный врач.

Он объяснил, что полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", - заявил Кузин.

Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.