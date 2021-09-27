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В Украине пока не собираются закрывать или ограничивать движение транспорта, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине пока не собираются закрывать или ограничивать движение транспорта, - Минздрав

В "желтой" зоне карантина речь не идет о закрытии или ограничении движения транспорта, в "красной" - решение будут принимать местные комиссии ТЭБ и ЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

В "желтой" зоне ограничения для транспорта не предусмотрены, сообщил Кузин.

Для регионов "красного" уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

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"То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока что речь о закрытии или ограничении движения транспорта не идет", - сообщил главный санитарный врач.

Он объяснил, что полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", - заявил Кузин.

Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.
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Шо, даже тогда, когда бубочка в сопровождении 20 машин едет?
А после шоу с Кефиром, или как там его, Зефиром, точно и не вспомнишь, если найвелічнишого будет сопровожбать десяток танков?
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27.09.2021 12:21 Ответить
Нужно развивать электрички и сокращать в больших городах количество дизельных маршруток и автобусов.Электрички сделать бесплатными и они должны взять на себя основные пассажироперевозки из пригородов крупных городов.Киев по пассажироперевозкам -полный отстой.Там нужны громадные сочлененные автобусы из спальных районов и выделенные полосы для них в часы пик.Иначе поездки менее 1,5 часа невозможны.Знаю от студентов КНУ.
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27.09.2021 12:24 Ответить
Зачем такие методы? Кто хотел тот прививку уже сделал, даже самый ленивый. А кто не хочет делать пускай пеняет на себя.
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27.09.2021 12:25 Ответить
Ждут народного недовольства. Сейчас прийдут платежки и народ начнет выходить с кастрюлями. Вот тогда окажется что и смертность увеличилась, и красный уровень появиться, и транспорт ходить перестанет... ЗеБубочка думает что квартальщик умнее народа?
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27.09.2021 12:28 Ответить
хватит нагнетать...
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27.09.2021 13:06 Ответить
Даже если ты сам в личном автомобиле едешь - будь бобр, одень маску
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27.09.2021 13:13 Ответить
я всегда этому поражался )))) самеько едет и в маске за закрытыми окнами ))))
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27.09.2021 13:20 Ответить
Запретят въезд личного транспорта в центр Киева?
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27.09.2021 13:11 Ответить
 
 