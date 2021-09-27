Кто первый инвестирует в землю, в любом случае будет в выигрыше, - министр Лещенко
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Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко принял участие в Первой международной конференции по аграрному праву, во время которой призвал украинцев инвестировать в землю, ведь земля - это ресурс, который всегда будет формировать дополнительную стоимость.
"Независимо от того, что будет происходить в мире: коронавирус, мировые экономические кризисы - все, что угодно, - тот, кто первый инвестирует и приобретет землю, в любом случае будет в выигрыше", - подчеркнул Лещенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Объясняя, какие преимущества дает рынок сельхозземель, он провел аналогию с рынком недвижимости, который менее прибыльный.
Для эффективного развития отечественного агросектора сегодня очень важна поддержка и развитие малого и среднего сельскохозяйственного товаропроизводителя, формирование добавленной стоимости на каждом этапе производства сельскохозяйственной продукции, максимальная цифровизация всех процессов, привлечение максимального количества агротехнических решений. И это то, на чем сегодня сфокусирована государственная политика. Плюс - минимизация влияния чиновников на все процессы, происходящие в агросекторе.
"Страна, которая имеет амбицию стать полноценной рыночной экономикой, должна иметь рынок земли, рынок труда и рынок капиталов. Реформа рынка земли является стратегической для страны, поскольку агросектор остается номером один с точки зрения формирования добавленной стоимости и обеспечения устойчивого развития государства. Агросектор сегодня - это 20% валового внутреннего продукта страны и 50% валютной выручки", - отметил Лещенко.
Пожалуйста, подождите...
Взяв отак землю і тільки продаєш урожаї. Нічого більше не потрібно, ні орати, ні сіяти, ні збирати, ні вивозити... А головне що, агрохімія у нього взагалі не розглядається.
Щомусь всі такі дурні, крім нього особисто і вкладуються в квартири.
Але, то таке, тут ще й проблеми в рейдерстві та трудовій силі. Одна справа, якщо фермер має всю необхідну техніку і порається сам. Зовсім інша справа, якщо йому доводиться наймати для виконання робіт когось з місцевих з його технікою.
Знову таки, зібравши х0 тон пшениці ти не станеш з нею на трасі. Скоріше за все, будеш чекати перекупника. І тут питання, скільки він погодиться тобі дати. Особливо, якщо перекупник вже викупив всі обсяги на елеваторі і ти не матимеш ні де посушити чи зберігати збіжжя. У тебе не буде ніякого іншого шансу ніж погодитися на запропоновану ціну, аби повернути кредити банку за посівний матеріал, агрохімію, дизельне пальне та ремонти або послуги.
Инцидент произошел на территории Николаевского сельского совета. На поле, площадью более 70 га, группа молодчиков на автомобилях заблокировали КамАЗы с семенами подсолнечника. Они требовали прекратить сбор урожая, угрожая физической расправой.
Следователи ГУ Нацполиции в Днепропетровской области вместе с сотрудниками Днепровского районного управления полиции, при поддержке бойцов полка полиции специального назначения, задержали всех злоумышленников и документально зафиксировали факт рейдерства.
Оказалось, что все задержанные - жители различных областей Украины, нанятые за деньги для похищения у селян урожая. Четверых из них, которые руководили противозаконными действиями, доставили в изолятор временно содержания. У них изъяли мобильные телефоны, ножи, газовые баллоны.
Все семь автомобилей, на которых прибыли рейдеры, доставлены в Днепр, на штраф-площадку полиции.
Инвестируйте в землю и вас снова поимеют!
она тупо разворована баедитами