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Новости Происшествия
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Госпогранслужба (5430) задержание (6583) нелегалы (445)

Двое ливанцев-нелегалов задели сигнальную мину пограничников и прыгнули в Западный Буг, но мощное течение вернуло их в Украину. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Волыни задержали незаконных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь украинскую-польскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Двое иностранцев, как выяснилось - граждан Ливана, хотели попасть в Польшу через Западный Буг. При их приближении к реке сработала сигнальная мина пограничников.

"К месту срабатывания мины выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". А иностранцы поспешили раздеться и плыть на польский берег. Здравый смысл возобладал и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег, где их встретили сотрудники Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Двое ливанцев-нелегалов задели сигнальную мину пограничников и прыгнули в Западный Буг, но мощное течение вернуло их в Украину 01
Фото: Госпогранслужба

Как выяснилось, в Украину иностранцы прибыли в установленном порядке, а затем решили продолжить путешествие в страны ЕС незаконным способом. Осмотрев берег, военнослужащие нашли и вещи задержанных, среди которых был и ливанский паспорт одного из мужчин.

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Иностранцев доставили в пограничное подразделение, где они признались, что намеревались нелегально добраться в Германию.

Теперь за попытку заплыва через границу их ждет украинский суд, который должен определить меру ответственности ливанцев по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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Топ комментарии
+10
не поталанило...Україна просто так не відпускає...
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27.09.2021 12:41
+10
дуже вгодовані ліванці. не скажеш, шо вони вдома бідують
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27.09.2021 13:03
+8
Бандери спіймали.
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27.09.2021 12:44
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не поталанило...Україна просто так не відпускає...
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27.09.2021 12:41 Ответить
Бандери спіймали.
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27.09.2021 12:44 Ответить
і воріженки щезають, як роса на сонці і ріки нелегалів повертають...і нах вони тут потрібні...
це їхній президент про українок відгукувався недоброзичливо...
то нехай ці за нього віддуваються
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27.09.2021 13:08 Ответить
Нажаль раків буде мало.
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27.09.2021 12:50 Ответить
Хотіли прийняти участь у виборах.
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27.09.2021 13:00 Ответить
это триатлонисты)
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27.09.2021 13:01 Ответить
дуже вгодовані ліванці. не скажеш, шо вони вдома бідують
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27.09.2021 13:03 Ответить
Неудачно как-то вынесло. Лучше бы сразу в море, там чуть проплыть и дома были бы.
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27.09.2021 13:08 Ответить
От клята течія! Ну понесла би отих "сиріт" до Полщі і нехай із ними "довбилися" би поляки, а так доведеться нашим погранцям їх няняти.
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27.09.2021 13:19 Ответить
Так это ж бармалеи черножопые - гамно ж не тонет.
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27.09.2021 13:29 Ответить
Нещасні люди...
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27.09.2021 13:57 Ответить
откуда оно берется..там нет вроде границы с ливаном..
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27.09.2021 14:07 Ответить
могли б переодется в погрнцов один такой же салоед жирный второй поджарый..если б знали приемы бушидо и агентов абвера....а так сдались полусрочнику и толстяку)
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27.09.2021 14:09 Ответить
От дятли - сюди іспанці прориваються, і готові жити у торгових центрах, а вони в ту Європу пруться. Ну, але з урахуванням ситуації на східних кордонах Польщі, це трохи підвищує шанси України у змаганні з білоруськими трафікерами...
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27.09.2021 14:49 Ответить
против течения не попрёшь...
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27.09.2021 15:11 Ответить
 
 