Двое ливанцев-нелегалов задели сигнальную мину пограничников и прыгнули в Западный Буг, но мощное течение вернуло их в Украину. ФОТО
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На Волыни задержали незаконных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь украинскую-польскую границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Двое иностранцев, как выяснилось - граждан Ливана, хотели попасть в Польшу через Западный Буг. При их приближении к реке сработала сигнальная мина пограничников.
"К месту срабатывания мины выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". А иностранцы поспешили раздеться и плыть на польский берег. Здравый смысл возобладал и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег, где их встретили сотрудники Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, в Украину иностранцы прибыли в установленном порядке, а затем решили продолжить путешествие в страны ЕС незаконным способом. Осмотрев берег, военнослужащие нашли и вещи задержанных, среди которых был и ливанский паспорт одного из мужчин.
Иностранцев доставили в пограничное подразделение, где они признались, что намеревались нелегально добраться в Германию.
Теперь за попытку заплыва через границу их ждет украинский суд, который должен определить меру ответственности ливанцев по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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це їхній президент про українок відгукувався недоброзичливо...
то нехай ці за нього віддуваються