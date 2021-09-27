РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11367 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
14 868 61
Афганистан (597) Таджикистан (91) Талибан (168)

Талибан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и объявил об отправке тысячи бойцов-смертников в пограничную провинцию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и объявил об отправке тысячи бойцов-смертников в пограничную провинцию

Исполняющий обязанности заместителя председателя афганского правительства, сформированного талибами, Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция", — сказал Барадар.

Как отмечается, на день раньше официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что Талибан отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном. По словам Муджахида, это было необходимо для противодействия угрозам безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время совместного саммита Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности предложил создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить потенциальную экспансию террористических групп.

Движение "Талибан", которое после захвата власти в Афганистане объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, направило в последние дни войсковые подразделения в провинцию Тахар "для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз", сообщает Радио Азаттык.

Таджикские власти считают, что эти известия "немного преувеличены", однако заявляют, что они "контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы", пишет Настоящее время.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, уточнив, что "десятки тысяч бойцов спецназа Армии Мансури Исламского Эмирата были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы". Тахар граничит с Хатлонской областью Таджикистана.

Армия Мансури Исламского Эмирата в основном состоит из террористов-смертников. На прошлой неделе талибы объявили о вводе этих войск в провинцию Бадахшан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Таджикистан – один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство Талибана, "сформированное путем угнетения". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Власти Таджикистана также не скрывают своей поддержки Фронта сопротивления, единственной силы, которая противостоит талибам в провинции Панджшер. Поэтому некоторые эксперты связывают действия талибов на таджикской границе с позицией Таджикистана.

26 сентября один из представителей таджикских погранвойск в ГБАО на условиях анонимности сказал, что сообщения о "тысячах военнослужащих" вызывают тревогу, но они внимательно следят за тем, что происходит по другую сторону границы.

"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям и будут действовать в соответствии с реальностью", – сказал пограничник.

Еще ранее таджикские власти заявляли, что они получили информацию о том, что некоторые подконтрольные талибам бандформирования, состоящие из таджиков и кавказцев, готовы к вторжению в Таджикистан. "Талибан" тогда отверг эти сообщения, заявив, что ни одной группе не будет дано разрешение войти с территории Афганистана на землю соседних государств. Однако в Таджикистане, похоже, скептически относятся к этим уверениям "Талибана" и приняли меры по усилению безопасности границ.

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
началось!.. я думал они пару лет подождут а потом полезут..
показать весь комментарий
27.09.2021 12:46
+27
То лише питання часу, коли рашка втягнеться в нову афганську війну.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:46
+21
Оооо понеслась) Чекаємо на кацапських "миротворців", які ж кєнтуться з таджиками )
показать весь комментарий
27.09.2021 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оооо понеслась) Чекаємо на кацапських "миротворців", які ж кєнтуться з таджиками )
показать весь комментарий
27.09.2021 12:45 Ответить
ці "миротворці" ще з совка -
у рашки там база номер якийсь-то та погранвійська
показать весь комментарий
27.09.2021 12:54 Ответить
Дуже цікаво !! Марш Талібана на Московію розпочався !!!)))
показать весь комментарий
27.09.2021 12:56 Ответить
талибан и работает на московию
показать весь комментарий
27.09.2021 13:28 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2021 12:54 Ответить
во идиоты!
показать весь комментарий
27.09.2021 14:08 Ответить
Что и требовалось доказать. Не прошло и месяца. Привыкшие воевать и грабить, жить по другому не в состоянии.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:58 Ответить
началось!.. я думал они пару лет подождут а потом полезут..
показать весь комментарий
27.09.2021 12:46 Ответить
метастазы долго не ждут-- а Талибан и есть и это метастаза- поразившая Афганистан ...они сами себе и укоротят житие...
показать весь комментарий
27.09.2021 12:49 Ответить
Уверенна,что за это "долго не живут" намесят свинособак достаточно -к этому все идёт
показать весь комментарий
27.09.2021 12:52 Ответить
ахахаха, боты))) талибан полностью подконтролен рейху
показать весь комментарий
27.09.2021 13:29 Ответить
С чего ты взял?свинособаки -это просто ситуативный союзник ,которых те талибы на бую вертели,а когда им "скучно" ,то тем более)
показать весь комментарий
27.09.2021 13:44 Ответить
Таліби? Підконтрольні? Свята наївність... Ні, якийсь договір між ними і кацапами, очевидно, є. Мало того, не без допомоги кацапів талібам вдалось так швидко захопити Афган, але враховуючи здатність що одних, що других дотримуватись договорів конфлікт між ними то лише справа часу. І думає, то вже сталось.
показать весь комментарий
27.09.2021 13:47 Ответить
таки да! талибы меняют договоры чаще,чем меняется погода
показать весь комментарий
27.09.2021 15:42 Ответить
У них хавчик кончается.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:59 Ответить
То лише питання часу, коли рашка втягнеться в нову афганську війну.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:46 Ответить
Почему именно афганскую, а не а таджикскую или казахскую, например?
показать весь комментарий
27.09.2021 12:50 Ответить
Таджики чи казахи то сателіти кацапів, а от Афган залишився без господаря, а кацап, апріорі, захоче там свої порядки навести. То в них ментально, щоб щось собі прихопити. Захопити, поділити і просрати. Історія ж кацапів нічому не вчить.
По-суті, американці Афган залишили як пастку для кацапів, в яку ті обов`язково попадуть.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:56 Ответить
Може як пастку, а може і як криголам державності РФ
показать весь комментарий
27.09.2021 13:02 Ответить
А про криголам то жарт?
показать весь комментарий
27.09.2021 13:04 Ответить
А ви дійсно вважаєте, що люди готові вмирати за Рахмона, Єлбаси чи губернатора Татарстану? А таліби за свою ідіотську ідею - готові
показать весь комментарий
27.09.2021 13:45 Ответить
Які люди? То не люди, то свинопси. Для них воювати, то їхнє все. А ще коли то на чужій земл?. В кацапів то генетично десь щось нищити, когось вбити, щось захопити і поділити. Так що проблем, щоб вони полізли зовсім нема. Орда!
показать весь комментарий
27.09.2021 13:51 Ответить
Там не всі кацапи - це ахіллесова п'ята РФ. Колись і українців вважали частиною орди
показать весь комментарий
27.09.2021 14:20 Ответить
Кацапство то не національність, то такий вид психічной і моральний розлад. На жаль, останні вибори показали, що і в нас значна частина окацапленого насєленія, втомленого і зубожілого.
До речі, простий приклад: після загибелі Курська (підводого човна) родичі загиблих отримали компенсацію від держави. Так от, показовим є випадок з батьками одного з загиблих в якомусь глухому селі - їм односельці два рази спалили будинок, щоб ті поділились зі всім селом тою компенсацією. А то нєфік, бачте, за єдиного сина бабло їм дали, а вони зажали. А ну разом зі всіма прожрати і просрати?
І ще. путін ***** не тому, що він таким родився, він *****, бо так хоче народ расєї. І там не має значення, хто там буде, чи путін, чи футін, чи навіть навальний.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:33 Ответить
ДОБРИЙ ЧОЛОВІК
Здибалося два кацапи:
«Здаров брат!» - Здарово!
«А ґде батька?» - Павєсілі!
«Нєушто?» - Єй-богу!
«3а што ж єво павєсілі?
Нєшто он папался?»
- В хахлацкую багамольню
Как-то раз забрался
І там толька узял різу,
Шапку с Мікалая
І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»

Руданський
19 июня [1859]
показать весь комментарий
27.09.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2021 12:58 Ответить
Надеюсь почитать тут всех,кто рвал сраку ,доказывая,что талибы свинособакам никаких проблем не принесут ,т к в Такжикистан не полезут)
показать весь комментарий
27.09.2021 12:49 Ответить
О, вони ще й в рашку полізуть. Дуже скоро.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:50 Ответить
Таліби в рашку не полізуть, а от кацапи в афган обов`язково.
показать весь комментарий
27.09.2021 12:57 Ответить
Они уже лезли в Чечню. Захотят -- полезут снова.
показать весь комментарий
27.09.2021 13:10 Ответить
Метастази талібанської пухлини наближаються до пухлини московської орди !! Подивимося хто кого зжере !!!))
показать весь комментарий
27.09.2021 12:59 Ответить
они же братья
показать весь комментарий
27.09.2021 14:10 Ответить
уже там в Сибири уже ячейку их отловили -))) будет война тупых
показать весь комментарий
27.09.2021 14:46 Ответить
о мацкалях забыли??
показать весь комментарий
27.09.2021 12:51 Ответить
и что они талибам сделают ?
у мацкалей еще с войны попа не зажила
показать весь комментарий
27.09.2021 12:58 Ответить
Ну вот и началось! Все как в 1992 году! Кацапы вроде ж договаривались))
показать весь комментарий
27.09.2021 12:51 Ответить
они (кацапы) встретили достойного договаривальщика (такого же как и кацы))) никакого))))
показать весь комментарий
27.09.2021 12:53 Ответить
кацапы готовьтесь затягивать пояса и гасить ипотеку
показать весь комментарий
27.09.2021 12:52 Ответить
А Байден таки хитрожопый старый пердун, подкинул плешивому геморроя
показать весь комментарий
27.09.2021 12:53 Ответить
''Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и объявил об отправке тысячи бойцов-смертников в пограничную провинцию''

М'ясні торпєди. Мейд ін Афган. (На правах реклами)
показать весь комментарий
27.09.2021 12:53 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2021 12:54 Ответить
к весне парад на красной площади
показать весь комментарий
27.09.2021 12:56 Ответить
интересно москали за союзничков впишутся ?
показать весь комментарий
27.09.2021 12:58 Ответить
так талибы их союзники ...
показать весь комментарий
27.09.2021 13:32 Ответить
они такие союзники ,такие все договороспособные,что ужасть)
показать весь комментарий
27.09.2021 13:40 Ответить
там граница зачастую просто река с ущельями. 1400 км просто нереально охранять. разве что беспилотниками
показать весь комментарий
27.09.2021 12:58 Ответить
Ну, згідно чуткам в пресі Рахмон поставляв озброєння афганським таджикам, які воювали з талібами. Думаю що, і зараз багато таджикських бійців спротиву знайшли сховок у Таджикістані.
Тож, найкраще Рахмону звернутися за допомогою напряму до Пекіну ніж, до Москви.
показать весь комментарий
27.09.2021 13:02 Ответить
Таджикистан готовий прийняти та розмістити на своїй території близько 100 тисяч біженців з Афганістану на тлі нестабільної ситуації через наступ талібів.
Про це 23 липня заявив заступник глави комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану Імомалі Іброхімзода.
"Ми вивчаємо можливості приймання афганських біженців разом з міжнародними організаціями", - заявив чиновник.
показать весь комментарий
27.09.2021 16:53 Ответить
Яка сумна новина!
показать весь комментарий
27.09.2021 13:18 Ответить
талибы и русские братья на век
показать весь комментарий
27.09.2021 13:33 Ответить
Во! Быстро шакалье бармалейское метнулось выслуживаться перед Омэрикой, разрешившей им править скотом черножопым в Афгане. Чтобы ********* и ее каганаты-холопы не расслаблялись.
показать весь комментарий
27.09.2021 13:39 Ответить
Как там говорил Боррель, с Талибаном можно дагаварится онижепабедители. Ню-ню.
показать весь комментарий
27.09.2021 13:52 Ответить
что-то слишком быстро даже для "вполне адекватных" талибов.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:56 Ответить
Скоро таліби почнуть росіянам відрізати голови і насажувати їх на кілки. Колись бачив як чечени відрізали росіянам голову, і ті ще без голови рухали руками і ногами пару хвилин... Огидно було дивитися на це...
показать весь комментарий
27.09.2021 15:01 Ответить
Ще побачимо !
показать весь комментарий
27.09.2021 17:49 Ответить
Москалики, пора вам вспоминать вашу песенку
"Пришёл приказ и по приказу мы встаём,
Взяв АКМ, садимся ночью в самолёт.
В тот ранний час, когда земля вокруг спала,
В Афганистан с приказом воля занесла"
Цинка на всех вас хватит
показать весь комментарий
27.09.2021 15:02 Ответить
Началось, оружие им кто то не зря оставил.
показать весь комментарий
27.09.2021 15:05 Ответить
Пуйло мабуть растерян куме.
-Чого це?!
-Не знает,чий бiк обрати.Шо Рахмон друг,единственный був на параде,шо талибы
показать весь комментарий
27.09.2021 15:09 Ответить
бармалеи! не останавливайтесь! за таджиками - Раша!
показать весь комментарий
27.09.2021 16:35 Ответить
Движение «Талибан» (запрещено в России) продолжает наступление в Афганистане. В ночь на 5 июля экстремисты взяли под полный контроль шесть уездов приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. В ходе боевых действий более тысячи военнослужащих афганских правительственных войск отступили на территорию соседнего государства. После этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для охраны границы с Афганистаном. «Известия» разбирались в происходящем.
показать весь комментарий
27.09.2021 16:55 Ответить
ТАК ПРОСТО НЕОБХОДИМО УБИТЬ СМЕРТНИКОВ С БЕСПИЛОТНИКОВ !)
показать весь комментарий
28.09.2021 00:12 Ответить
 
 