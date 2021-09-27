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Причиной взрыва на арсенале в Калиновке стала диверсия, изучается причастность спецслужб РФ, - Венедиктова

Причиной взрыва на арсенале в Калиновке стала диверсия, изучается причастность спецслужб РФ, - Венедиктова

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Убытки - более 5,9 млрд грн в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб - повреждены объекты военной части, здания местных жителей", - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров.

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", - отметила Венедиктова.

Читайте: После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК

Генпрокурор заявила, что с этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Напомним, 26 сентября 2017 около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

Было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

29 сентября 2017 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6737) Калиновка (185) диверсия (297) ВСУ (6583) склад (155) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+33
ага. т.е. диверсанты
минус один склад из досье порошенко
ждем информации по остальным
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27.09.2021 13:06
+30
ух ты. прямо типичный зебаран прискакал в гости....
дятел, если бы всех диверсантов можно было нейтрализовать силами обеспечения безопасности обьекта, то они (диверсанты) вымерли бы как класс.
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27.09.2021 13:16
+24
и Мертвое море тоже Порошенко убил..
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27.09.2021 13:10
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Ви всі, з обох таборів, трохи не сповна розуму. Зєбулони своєю тупістю, свиноботи сліпою вірою у своє божество
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27.09.2021 20:45 Ответить
Да неужели, б... Да на четвертом то году....
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27.09.2021 22:10 Ответить
Как сторонне лицо проникло на склад? а не часовой ли ватник заложил?
После новобогдановки дохрена кинули средств на охрану внешнею..

Номер как в кацапии выложили штабель вокруг молниепремника не прокатит...или а-ля ряд.Селин кинул бычок под штабель (новобогдановка) тоже не катит
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27.09.2021 23:02 Ответить
Так ***** найдите виновных рвите когти грызите землю !!! вешайте садите на кичу в чем проблема !? аааа дп бабло и коррупция а Народу инфа )))) ***** не вешайте !
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27.09.2021 23:08 Ответить
Та невже?))) ...Таки є якесь просвітлення часом у речовині черепної карабайки цієї істоти...
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28.09.2021 00:42 Ответить
Не зрозумів, там же тилові генерали під керівництвом Порошенко крали зброю і продавали наживаючись на війні, чи щось змінилося?
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28.09.2021 04:51 Ответить
эти уродцы с таким рвением пытаются нивелировать вагнергейт, что сейчас готовы на все... через 4 года они нашли причину? за такую "эффективность" надо брать за и за борт выбрасывать как помои...
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28.09.2021 05:13 Ответить
Виходить, що на склад потрапила ДРГ ворога. Було знищена велика кількість боеприпасів і завдано школи на мільярди. А ще більшу шкоду завдало брехливе слово і наклепи на тодішього президента Порошенко, якому і там було несолодко від постійних атак ворога з різних напрямків і він все стримав, зберіг країну. Скільки було бруду вилито, що він знищує склади. Тільки додуматися, що ходить з протягнутою рукою і завозить все в Україну, а тут бере і знищує своє. І дебіли це використовували, навіть не задумаючись, що цією брехную відбілювали агресора - російську підерацію, яка і сьогодні тут має непогані позиції в СБУ, офісі президента, армії, поліціі, судах і прокладають шлях у президентсво малоросам і популістам. Брехня і фейки свою справу зробили. А за збереження *********** мали понести відповідальність ті міністри і президенти, при яких будувалися ці склади.
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28.09.2021 09:33 Ответить
диверсанти підірвали перший арсенал, потім підрив другого, третього , четвертого арсеналу. Бо після першого головнокомандувач у відповідь посилив охорону лише на складах Рошен
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28.09.2021 13:32 Ответить
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