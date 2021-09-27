Причиной взрыва на арсенале в Калиновке стала диверсия, изучается причастность спецслужб РФ, - Венедиктова

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Убытки - более 5,9 млрд грн в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб - повреждены объекты военной части, здания местных жителей", - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров.

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", - отметила Венедиктова.

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Генпрокурор заявила, что с этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Напомним, 26 сентября 2017 около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.



Было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

29 сентября 2017 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

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