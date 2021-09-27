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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав о подделке COVID-сертификатов: Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке, узнаем - в реанимации пациент все рассказывает

Минздрав о подделке COVID-сертификатов: Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке, узнаем - в реанимации пациент все рассказывает

Если врач по договоренности с пациентом вносит в базу привитых от COVID-19 человека, а его дозы просто выливает, такую махинацию можно будет отследить. В Минздраве объяснили, чем грозит подделка COVID-сертификатов.

Об этом рассказал главсанврач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить, – и посмотреть, какой врач внес туда ту или иную запись.

"И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинированный ли он, или у него куплен сертификат и кто ему такое сделал. Поэтому эта информация рано или поздно станет известной, по крайней мере, медицинским работникам, правоохранительным органам и тому подобное", – объяснил Кузин.

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Замглавы Минздрава подчеркнул, что они знают об основных алгоритмах и механизмах, каким образом эти сертификаты подделываются, продаются и как данные о прививках фиктивно вносятся в ЭСЗ. "Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий", – сказал он.

По его словам, власти прорабатывают сайты, телеграмм-каналы, фейсбук-группы, где распространяется информация о покупке COVID-сертификатов.

"Сейчас уже ведется примерно 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе уже было несколько обысков в туристических агентствах, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался", - сообщил Кузин.

Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов.

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"Однако я бы хотел еще раз заверить в том, что сейчас почти все группы, которые есть в телеграмме, в вайбере, уотсапе, отслеживаются киберполицией и дополнительно выясняется, кто из медицинских работников участвует в этих схемах. Думаю, в ближайшее время эти дела будут доведены до их логического завершения", - отметил он.

Автор: 

карантин (16729) подделка (437) сертификат (226) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8

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27.09.2021 13:10
+6
Ребята это клиника,. Сумашедший дом, а не власть)
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27.09.2021 13:27
+6
Ахах. На кого эта глупая бредятина рассчитана? Нету у вас ребятки механизма контроля данного процесса. И даже на смертном одре никто не станет признаваться что является сообщником в подобном преступлении. У вас такая же ситуация с теневой экономикой. Вы сами своими налогами довели людей до того, что и работодатель и наемный работник идут на совместное преступление когда берут на работу людей без официального оформления или оформления на минималку, а доплата в конверте. Сильно много вычислили таких работников за все эти годы? Помогло это исправить ситуацию с уплатой налогов в бюджет? Вопросы естественно риторические.
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27.09.2021 13:39
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27.09.2021 13:10 Ответить
Это называется терморектальный полиграф. Даёт поразительный результат уже про 40 градусах по Цельсию.
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27.09.2021 13:22 Ответить
COVID-сертификат первый шаг по построению людей Земли в ширенги.....
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27.09.2021 13:19 Ответить
А сейчас люди как будто свободны и не от чего не зависят ?

Вы с Луны ? )))
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27.09.2021 13:22 Ответить
А навіщо людям додаткове, нікому непотрібне обмеження прав?
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27.09.2021 13:36 Ответить
Тому що це те саме, що обмеження права вийти й застрелити людину. Хворі на COVID розносять інфекцію і пришвидчують мутаціі чим вбивають інших.
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27.09.2021 13:43 Ответить
хм, так вроде сейчас более стремные - привитые и без маски, они как бы более сильные разносчики ( при условии что на тот момент они носители инфекции), вроде ж так на прошлой неделе все писали, или правила игры изменились?-
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27.09.2021 14:01 Ответить
Згодний. Я маю 2 щеплення, але ношу маску в приміщенні та транспорті. Саме тому, що Ви казали. Я можу бути хворим і розносити інфекцію (хоча і з 10 разів меншою вірогідністю ніж антивакцинатори). Ті хто цього не роблять, такі самі рагулі, я і антивакцинатори, їм просто плювати на інших.
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27.09.2021 15:10 Ответить
А хворі на ковід після щеплення по вашому якусь кращу інфекцію розносять?
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27.09.2021 15:09 Ответить
И в чём твоя несвобода выражается???
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27.09.2021 17:12 Ответить
шеринги
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03.11.2021 14:23 Ответить
Пытать будут ? )))
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27.09.2021 13:21 Ответить
тебе не надо вакцинироваться. и пожалуйста не снимай презерватив. НИКОГДА
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27.09.2021 14:47 Ответить
Не буду. Ты боишься, глупенький?
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27.09.2021 15:10 Ответить
Не боюсь. Я жду-не дождусь когда все тупые вымрут.
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29.09.2021 11:32 Ответить
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29.09.2021 12:52 Ответить
А что там в Израиле, уже все привитые признались, что они не привитые, али как????, Сейчас всем привитым, с тяжёлым протеканием болезни, будут шить поддельный сертификат....
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27.09.2021 13:23 Ответить
в реанимации Израиля привитых НЕТ. В больницы - да, попадают. примерно 10-12% попавших в больницы с ковидом - привитые. Старики, диабетики, гипертоники. Остальные - невакцинированные, в основном арабы и харедим.
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27.09.2021 13:31 Ответить
Ты чо прямо в реанимации Израиля щас находишся и стримишь отудово клоун?
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27.09.2021 14:24 Ответить
бред, как можно разговаривать в таком состоянии ?
и куда мусора приложат показания добытые таким методом ?
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27.09.2021 13:25 Ответить
Ребята это клиника,. Сумашедший дом, а не власть)
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27.09.2021 13:27 Ответить
поищи мудрую. Где не хотят вакцинировать. Где-нибудь в Афганистане.
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27.09.2021 13:31 Ответить
Бабосики копите, ревакцинация будет ежегодной) шара скоро закончится. П
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27.09.2021 13:38 Ответить
кстати да, пфайзер об этом уже в открытую говорит (опуская конечно слово платная, но в сл. году будут уже прямо говорить).Хотя кто то уже ж говорил о вакцине от гриппа+ковид со сл. года, если принять во внимание что от гриппа платная, то все уже ясно и так.
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27.09.2021 14:04 Ответить
Ахах. На кого эта глупая бредятина рассчитана? Нету у вас ребятки механизма контроля данного процесса. И даже на смертном одре никто не станет признаваться что является сообщником в подобном преступлении. У вас такая же ситуация с теневой экономикой. Вы сами своими налогами довели людей до того, что и работодатель и наемный работник идут на совместное преступление когда берут на работу людей без официального оформления или оформления на минималку, а доплата в конверте. Сильно много вычислили таких работников за все эти годы? Помогло это исправить ситуацию с уплатой налогов в бюджет? Вопросы естественно риторические.
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27.09.2021 13:39 Ответить
Шо ж минздрав с людьми делает шо они попадают в реанимацию?
Ведь причина почему они там оказываются не называется.)
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27.09.2021 13:55 Ответить
Сказочник....Андерсон нервно курит в сторонке...😀
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27.09.2021 13:59 Ответить
Навіть не знаю,як це все назвати.
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27.09.2021 14:02 Ответить
Премьер-министр Израиля объяснил почему пришлось идти на эксперимент массовой вакцинации 3-ей дозой наперекор позиции регуляторов, ВОЗ, экспертов.
"По мере роста заболеваемости Дельтой в стране стало больше случаев среди привитых, чем среди непривитых. Когда дважды привитые люди заражаются и заболевают, это разрушает доверие общества к вакцинам и уменьшает у остальных стремление привиться. Мы решили, что третьи дозы необходимы для сохранения доверия общества к вакцинам".
... хм..А че !? Логично же !!! пздц
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27.09.2021 14:19 Ответить
Посилання + оригінал
https://www.jpost.com/israel-news/naftali-bennetts-5-reasons-for-giving-a-third-covid-19-shot-in-israel-679740

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27.09.2021 23:25 Ответить
Проще антиваксам которые за сертификатом пришли, говорить, что ты их ща физраствором шпиганёшь, для проформы, а потом сертификат выдаш, а фигачить вакциной. И денег получил и ничё не нарушил
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27.09.2021 14:49 Ответить
Называть такого мерзавца "врачом" - большой перебор! Ну а его"клиент"- клинический идиот.КОГО ОБМАНЫВАЕТЕ ?? И для чего?
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27.09.2021 15:54 Ответить
Готовят тайные циркуляры и пособия по пыткам в реанимациях. Сделают план по признаниям и будут пытать больных. Все равно никто не узнает. Доктор Менгеле таки доктор, по сравнению с этими.
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24.11.2021 22:39 Ответить
 
 