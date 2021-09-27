Минздрав о подделке COVID-сертификатов: Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке, узнаем - в реанимации пациент все рассказывает

Если врач по договоренности с пациентом вносит в базу привитых от COVID-19 человека, а его дозы просто выливает, такую махинацию можно будет отследить. В Минздраве объяснили, чем грозит подделка COVID-сертификатов.

Об этом рассказал главсанврач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить, – и посмотреть, какой врач внес туда ту или иную запись.

"И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинированный ли он, или у него куплен сертификат и кто ему такое сделал. Поэтому эта информация рано или поздно станет известной, по крайней мере, медицинским работникам, правоохранительным органам и тому подобное", – объяснил Кузин.

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Замглавы Минздрава подчеркнул, что они знают об основных алгоритмах и механизмах, каким образом эти сертификаты подделываются, продаются и как данные о прививках фиктивно вносятся в ЭСЗ. "Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий", – сказал он.

По его словам, власти прорабатывают сайты, телеграмм-каналы, фейсбук-группы, где распространяется информация о покупке COVID-сертификатов.

"Сейчас уже ведется примерно 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе уже было несколько обысков в туристических агентствах, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался", - сообщил Кузин.

Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов.

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"Однако я бы хотел еще раз заверить в том, что сейчас почти все группы, которые есть в телеграмме, в вайбере, уотсапе, отслеживаются киберполицией и дополнительно выясняется, кто из медицинских работников участвует в этих схемах. Думаю, в ближайшее время эти дела будут доведены до их логического завершения", - отметил он.