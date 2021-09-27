Расследование взрывов боеприпасов на складах в Сватово, Ичне и Балаклее продолжается: назначены около 650 экспертиз, допрошены более 3500 человек, - Венедиктова

Продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на военных складах хранения боеприпасов, за это время допрошено более 3500 свидетелей и потерпевших, а также назначено около 650 экспертиз, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово, 65 арсенале в г. Балаклея и 6 арсенале в г. Ичня", - написала Венедиктова в Фейсбук в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных - совершение диверсий и террористического акта, - последовательно проверяются также причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

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"Есть уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах", - написала генпрокурор.

Так, по ее словам, наиболее вероятной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово является совершение террористического акта. Однако причинами распространения пожара и ущерба в виде повреждений объектов воинской части, зданий местных жителей, стало нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, наставлений, руководящих документов Министерства обороны Украины военными должностными лицами, невыполнение ими приказов начальников.

"Именно за невыполнение приказов руководства по обеспечению деятельности склада привлечен к уголовной ответственности начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А", который приговором суда в 2016 году признан виновным и которому назначено наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне", - отметила Венедиктова.

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Кроме того, по ее словам, за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода сообщено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ. Из-за нарушения руководящих документов они расположили подчиненные им подразделений и вверенную военную технику в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово. При этом не обеспечили размещение каждой единицы военной техники на нормативно установленных расстояниях друг от друга и не провели обустройство капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения. В результате вверенная им военная техника была уничтожена во время пожара на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения, который привел к детонации боеприпасов. Государству причинен более 18 млн грн имущественного вреда.

"Во всех этих процессах для установления причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы допрошено более 3500 свидетелей и потерпевших, в том числе с применением полиграфа; проведено более 1700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам; назначено около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия, и мы дальше двигаемся к установлению истины", - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.



В результате взрывов в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушено. Повреждены 14 объектов социальной сферы.

15 ноября 2019 г. примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 года в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.





