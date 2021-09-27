Российские тюремщики в третий раз за месяц отправили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - родственники

Осужденного фигуранта крымского "дела Хизб ут-Тахрир", крымчанина Теймура Абдуллаева, в третий раз за минувший месяц отправили в штрафной изолятор в российской исправительной колонии №2 в Салавате.

Об этом сообщила мать политзаключенного Диляра Абдуллаева на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой младший сын опять в ШИЗО. Моего старшего сына поставили на три профучета. Мой сын никогда не совершал попыток побега, не высказывал какие-либо намерения о побеге или нападении на сотрудника. Права моих сыновей нарушены по конвенции ЕС и этот факт с нашими всеми крымскими сыновьями, я считаю дискриминацией по сравнению с другими осужденными. Это давление на них, их прессуют, такой прессинг невозможно выдержать", – написала Абдуллаева.

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Эту информацию также подтвердила супруга Абдуллаева Алиме.

"Давление продолжается. Очевидно, что руководство колонии решило поменять тактику, периодически выпуская на несколько дней в СУС, и возвращая опять в ШИЗО", – сообщила Алиме Абдуллаева общественному объединению "Крымская солидарность".

Абдуллаев вместе с еще несколькими крымчанами был задержан в октябре 2016 года после обысков у него дома в оккупированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за якобы членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

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18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Абдуллаева к 17 годам тюрьмы.



Адвокат Айзат Ишимгулов сообщал, что в российском Салавате Абдуллаев находится в колонии №2.